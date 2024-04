Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Incroyable retour ! Třinec gagne le match 6 en prolongation et égalise dans la série après une égalisation à l'ultime seconde de jeu ! Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2024 à 20:41 Tweeter

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 2-1 ap (3-3)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři arrachent la victoire au match 6 et égalisent !

Après avoir perdu les trois premiers matchs, les Oceláři ont sauvé deux fois de suite leur peau et pourraient égaliser dans la série en cas de victoire devant leurs partisans. Un come-back de plus en plus probable pour le quadruple champion en titre. Praha a l'inverse est en plein doute après deux revers de suite et du temps et de la fatigue perdue à ne pas réussir à conclure. La pression est sur les épaules des spartiates dans une arena chauffée à blanc et hostile.

Les dragons démarrent à toute allure et dominent nettement le premier acte de la rencontre. Les visiteurs peinent à contrer et restent vraiment en difficultés. Heureusement pour eux, Kovář est concentré et sérieux, multipliant les arrêts sur sa ligne. Du coup, après vingt minutes intenses pour les locaux, ils n'ont pu trouver la faille et le score reste vierge.

La deuxième période est l'inverse opposée de la première. Le Sparta s'est réveillé et donne le ton, Třinec reflue en défense sous pression. Cette fois c'est autour de Kacetl de s'illustrer devant ses filets pour tenir le score de parité. Malgré de bonnes occasions, Praha ne marque pas sur ses temps forts. Toujours pas de but après quarante minutes. Dès la reprise, une mauvaise relance visiteuse dans l'angle profite à Kousal qui centre sur Najman, il décroise le tir et ouvre la marque (0-1).

Les dragons repartent de l'avant et pressent mais sans se créer de franches occasions. Praha joue le contre et obtient un powerplay, la pression monte. Horák seul devant la cage fait tinter le poteau. Le temps file et les Oceláři sont bien en peine de se montrer dangereux. En fin de rencontre, après le temps mort et la sortie du gardien, Praha manque deux belles cages vides pour tuer le match, les visiteurs vont bien s'en mordre les doigts. Dans les derniers instants, la défense pragoise semble bien tranquille et peu resserrée autour de son but. Voženílek au premier poteau parvient à trouver l'ouverture dans un trou de souris à l'ultime seconde de jeu ! (1-1).

La patinoire exulte, le banc pragois est stoïque après avoir une fois encore gaspillé comme jamais une occasion de rejoindre la finale. Une prolongation, la troisième de la série, doit être disputée. La prolongation démarre fort côté spartiate, les tirs s'enchaînent. Encore une fois Kacetl est vigilant et sa défense parvient à neutraliser l'offensive pragoise. Třinec inverse petit à petit la tendance et les métallurgistes vont encore faire parler leur réalisme à toute épreuve. Adámek slape de la bleue, sur la route du tir, Cienciala dévie au fond dans une immense clameur (2-1).

Les Oceláři remportent un improbable succès dans ce sixième match et égalise la série après avoir été menés 3-0 ! Le septième et dernier match se déroulera dans la capitale samedi soir. Le Sparta se tire une fois encore une balle dans le pied et perd un match qu'il n'aura jamais du perdre, une fois encore. Cette fois il est dos au mur et devra enfin conclure devant son public sous peine de subir une désillusion absolument incroyable.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : David Cienciala

** : Ondřej Kacetl

* : Andrej Nestrašil Sparta Praha: 2-1 ap (3-3)Après avoir perdu les trois premiers matchs, les Oceláři ont sauvé deux fois de suite leur peau et pourraient égaliser dans la série en cas de victoire devant leurs partisans. Un come-back de plus en plus probable pour le quadruple champion en titre. Praha a l'inverse est en plein doute après deux revers de suite et du temps et de la fatigue perdue à ne pas réussir à conclure. La pression est sur les épaules des spartiates dans une arena chauffée à blanc et hostile.Les dragons démarrent à toute allure et dominent nettement le premier acte de la rencontre. Les visiteurs peinent à contrer et restent vraiment en difficultés. Heureusement pour eux,est concentré et sérieux, multipliant les arrêts sur sa ligne. Du coup, après vingt minutes intenses pour les locaux, ils n'ont pu trouver la faille et le score reste vierge.La deuxième période est l'inverse opposée de la première. Le Sparta s'est réveillé et donne le ton, Třinec reflue en défense sous pression. Cette fois c'est autour dede s'illustrer devant ses filets pour tenir le score de parité. Malgré de bonnes occasions, Praha ne marque pas sur ses temps forts. Toujours pas de but après quarante minutes. Dès la reprise, une mauvaise relance visiteuse dans l'angle profite àqui centre sur, il décroise le tir et ouvre la marqueLes dragons repartent de l'avant et pressent mais sans se créer de franches occasions. Praha joue le contre et obtient un powerplay, la pression monte.seul devant la cage fait tinter le poteau. Le temps file et les Oceláři sont bien en peine de se montrer dangereux. En fin de rencontre, après le temps mort et la sortie du gardien, Praha manque deux belles cages vides pour tuer le match, les visiteurs vont bien s'en mordre les doigts. Dans les derniers instants, la défense pragoise semble bien tranquille et peu resserrée autour de son but.au premier poteau parvient à trouver l'ouverture dans un trou de souris à l'ultime seconde de jeu !La patinoire exulte, le banc pragois est stoïque après avoir une fois encore gaspillé comme jamais une occasion de rejoindre la finale. Une prolongation, la troisième de la série, doit être disputée. La prolongation démarre fort côté spartiate, les tirs s'enchaînent. Encore une foisest vigilant et sa défense parvient à neutraliser l'offensive pragoise. Třinec inverse petit à petit la tendance et les métallurgistes vont encore faire parler leur réalisme à toute épreuve.slape de la bleue, sur la route du tir,dévie au fond dans une immense clameurLes Oceláři remportent un improbable succès dans ce sixième match et égalise la série après avoir été menés 3-0 ! Le septième et dernier match se déroulera dans la capitale samedi soir. Le Sparta se tire une fois encore une balle dans le pied et perd un match qu'il n'aura jamais du perdre, une fois encore. Cette fois il est dos au mur et devra enfin conclure devant son public sous peine de subir une désillusion absolument incroyable.*** : David Cienciala** : Ondřej Kacetl* : Andrej Nestrašil © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo