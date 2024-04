Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jágr et Kladno régalent Les Rytíři surclassent Vsetín au match 2 du barrage et Jágr marque un but et une assistance Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2024 ŕ 09:54 Tweeter

Rytíři Kladno - VHK Robe Vsetín : 7-2 (2-0)



Photographe : Josef Poláček Jaromír Jágr et les Rytíři triomphent au match 2

Nets vainqueurs au premier match malgré une nette domination adverse, les Rytíři vont tenter à domicile de doubler la mise dans le barrage en vue de rester en Extraliga. Vsetín devra continuer de jour aussi offensif tout en étant plus réaliste et surtout plus solide derrière si elle veut égaliser la série. Différence de choix avec le premier match, Jágr est présent sur la glace locale avec son mythique numro 68 à 52 ans passés.

Contrairement à la veille où ils avaient été pas mal malmenés, les Rytíři démarrent pied au plancher la rencontre. Strnad depuis le cercle droit lance au but, Jágr dévie au fond dans une immense clameur (1-0).

Ca y est, Jaromír Jágr dépasse Gordie Howe pour le record du but marqué par un joueur le plus âgé dans un championnat professionnel. Pour toujours maintenant c'est le Tchèque le meilleur. Kladno continue de mettre la pression mais Vsetín suit le rythme et contre avec efficacité apportant même du danger sur le but adverse. Tralmaks contourne la cage à toute vitesse, son tir heurte le patin d'un défenseur jaune et vert et temine au fond (2-0).

Vsetín repart de l'autre côté, et so'ffre de bonnes occasions, toujours déviées par Brízgala. Une pénalité tombe rapidement sur le casque des locaux. Le powerplay jaune et vert s'installe et fait sauter la banque. Teper de la bleue enroule un tir magnifique, Jonák le dévie et le palet vient transpercer la lucarne locale (2-1).

La partie s'équilibre et il faut pas mal d'intervention du portier local pour éviter l'égalisation. Puis en fin de période, les chevaliers accélèrent. Les tirs s'enchaînent et finalement les visiteurs cèdent. Melka dans le haut slot fait trembler les filets d'un bon tir du poignet (3-1).

Le deuxième vingt redémarre aussi vite que le premier a terminé. La défense de Vsetín ne parvient pas à sortir le palet et le perd derrière sa propre cage, Tralmaks dévie plein axe pour Smoleňák qui creuse l'écart d'une bonne reprise (4-1). Photographe : Josef Poláček Vsetín sous pression cčde une deuxičme fois ŕ Kladno

La minute suivante, Jágr remonte la glace et adresse une bonne passe sur la bleue à Strnad qui prolonge jusqu'à Melka parti dans le dos de la défense, seul face au but il vient mystifier Romančík sur le côté (5-1).

Les fautes pleuvent peu après, Kladno a ses chances en powerplay, mais ne peut alourdir la marque, c'est au tour de Vsetín d'installer son jeu de puissance. Il marque un copie conforme de son premier but, Teper slape de la bleue, Klhůfek dévie au fond (5-2).

Le match continue d'être très rugueux, et les fautes continuent d'être sifflées à la pelle. Jonák est expulsé pour une charge à la tête. Sur le powerplay de cinq minutes, Procházka envoie un missile au fond depuis le cercle gauche (6-2).

La suppériorité continue, elle est presque terminée quand les chevaliers trouvent une nouvelle ouverture. Jarůšek au premier poteau passe de l'autre côté, Jágr manque la reprise mais pas Procházka qui inscrit son deuxième but de la soirée (7-2).

Le jeu continue d'être haché par de nombreuses fautes, mais cette fois les armes restent silencieuses jusqu'à la sirène finale.

Deuxième net succès pour Kladno qui double son avance dans le barrage avant de se déplacer à Brno, en effet les matchs à domicile du VHK Robe y ont été délocalisés pour acceuillir plus de public. Vsetín trop pénalisés et dépassés par la vitesse de son adversaire espère faire mieux devant ses bouillants partisans.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Strnad

** : Jaromír Jágr

*** : Jakub Strnad

** : Jaromír Jágr

* : Antonín Melka











