Rytíři Kladno - VHK Robe Vsetín : 4-1 (1-0)



Photographe : Roman Mareš pour rytirtikladno.cz Les Rytíři déjouent Vsetín au premier match du barrage

Pour la troisième saison consécutive, les Rytíři doivent disputer le barrage pour se maintenir en Extraliga face au champion de Chance Liga. Après avoir éliminé deux années de suite deux anciennes gloires de l'élite tchèque, le Dukla Jihlava et les Berani Zlín, c'est encore un club mythique qui a coulé en deuxième division que reçoit Kladno. Vsetín le club le plus titré du pays, a décroché le titre de champion et dispute les barrages pour remonter en élite seize ans après l'avoir quittée.

Dès la première minute de jeu, les locaux sont pénalisés. Vsetín peut alors poser son jeu et apporte du danger sur la cage. Kladno va multiplier les fautes en début de match ce qui permet au champion de Chance Liga de maintenir la pression sur le but, mais Brízgala fait le ménage devant la cage et préserve le score vierge. Les chevaliers peinent à entrer dans le match et restent décevants durant toute la première période.

Le deuxième vingt est plus équilibré, les deux équipes se neutralisent mais une nouvelle faute locale permet à Vsetín de bombarder en powerplay, toujours sans succès. De retour à cinq, Kladno profite d'une relance catastrophique de la défense jaune et verte. Tralmaks intercepte la rondelle à la bleue, fonce au but, Romančík réalise un bon dégagement avec sa crosse, mais Jarůšek a suivi et récupère, sert plein axe Filip qui n'a plus qu'à propulser entre les jambes du portier (1-0).

Les Rytíři restent à l'offensive et ne vont pas tarder de percer un deuxième trou dans la coque morave. Melka temporise derrière la cage visiteuse puis remet dans l'axe pour Jarůšek sa reprise heurte la jambière de Romančík mais termine tout de même sa course au fond des filets (2-0).

Vsetín repart à l'offensive sans pour autant parvenir à déjouer le solide portier local qui multiplie les interventions salués comme il se doit par les partisans. Même en powerplay les visiteurs ne trouvent pas de solution. En fin de période, les chevaliers font preuve de réalisme et marquent une fois encore. A deux reprises, Staněk rend le palet à ses adversaires. La seconde est la bonne, Jarůšek lancé seul en break vient faire exploser la lucarne dans une immense clameur (3-0).

Tralmaks qui lance dans la lucarne face à Romančík sans crosse qui tente de capter au vol avec sa main droite, en vain (4-0).

Les carottes sont cuites, mais Vsetín continue patiemment et laborieusement d'attaquer pour briser le verrou. Finalement en toute fin de match, les Moraves trouvent enfin l'ouverture et privent le redoutable gardien d'un blanchissage. Rob empêche la sortie de zone à la bleue et sert Matějček seul devant le but d'un bon mouvement de crosse, il fait coucher récupère, contourne la cage et remet très intelligement au deuxième poteau pourqui lance dans la lucarne face àsans crosse qui tente de capter au vol avec sa main droite, en vainLes carottes sont cuites, mais Vsetín continue patiemment et laborieusement d'attaquer pour briser le verrou. Finalement en toute fin de match, les Moraves trouvent enfin l'ouverture et privent le redoutable gardien d'un blanchissage. Rob empêche la sortie de zone à la bleue et sertseul devant le but d'un bon mouvement de crosse, il fait coucher Brízgala et lance dans le haut du but (4-1).

La fin de match est anecdotique, Kladno clairement dominé sur l'essentiel du match peut remercier son gardien et les erreurs de la défense adverse pour s'assurer d'un premier succès dans ce barrage. Deuxième match toujours à domicile dès demain pour les Rytíři qui tenteront de doubler la mise avant de se déplacer en Moravie. Vsetín a bien joué pour son premier match mais à clairement manqué de réalisme devant le but local. Ses erreurs défensives se sont payées cash face à un adversaire d'extraliga. Il faudra les corriger pour espérer l'emporter au deuxième match.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Richard Jarůšek

** : Adam Brízgala

*** : Richard Jarůšek

** : Adam Brízgala

* : Štěpán Matějček











