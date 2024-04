Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Kladno maintenu en extraliga En remportant le barrage 4-0 contre Vsetín, Kladno assure son maintien dans l'élite du hockey tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2024 à 12:24 Tweeter

Rytíři Kladno : 3-4 (0-3)



Photographe : FOTOCOUFAL s.r.o Jágr et Kladno se maintiennent en Extraliga en battant Vsetín

Vsetín est dos au mur, il faut l'emporter pour survivre dans le barrage sous peine de rester en Chance Liga l'an prochain. Devant une foule nombreuse, le club morave tentera le tout pour le tout. Kladno a remporté les trois premiers matchs et pourrait sauver sa tête en extraliga dès ce soir. Pour une deuxième fois, la patinoire de Brno est archi-comble, une belle performance pour le club morave qui a réussi a attirer ses partisans dans cet écrin.

Kladno commence mal la rencontre et multiplie les fautes, le powerplay vert et jaune ne trouve pourtant pas la solution dans la cuirasse de Brízgala, décidément décisif dans ce barrage. Les "locaux" laissent passer leur chance et sont à leur tour pénalisés. Pourtant une perte de palet catastrophique en zone médiane permet à Machala de contrer, il dévie dans son dos pour Bláha qui d'un tir impeccable ouvre le score dans une ambiance de folie (1-0).

Vsetín continue de dominer jusqu'à la sirène, mais le score en reste là VHK Robe Vsetín -: 3-4 (0-3)Vsetín est dos au mur, il faut l'emporter pour survivre dans le barrage sous peine de rester en Chance Liga l'an prochain. Devant une foule nombreuse, le club morave tentera le tout pour le tout. Kladno a remporté les trois premiers matchs et pourrait sauver sa tête en extraliga dès ce soir. Pour une deuxième fois, la patinoire de Brno est archi-comble, une belle performance pour le club morave qui a réussi a attirer ses partisans dans cet écrin.Kladno commence mal la rencontre et multiplie les fautes, le powerplay vert et jaune ne trouve pourtant pas la solution dans la cuirasse de, décidément décisif dans ce barrage. Les "locaux" laissent passer leur chance et sont à leur tour pénalisés. Pourtant une perte de palet catastrophique en zone médiane permet àde contrer, il dévie dans son dos pourqui d'un tir impeccable ouvre le score dans une ambiance de folieVsetín continue de dominer jusqu'à la sirène, mais le score en reste là Dès la reprise, le VHK est pénalisé, puis une seconde fois. A cinq contre trois, les Rytíři s'installent. Ticháček slape de la bleue, Smoleňák dévie au fond pour égaliser (1-1).

Les chevaliers accélèrent et dominent très largement ce tiers médiant. Vsetín à la peine subit et tient de son mieux mais finit logiquement par céder sous le pressing intense de son adversaire. Sur un engagement gagné en zone offensive, Slováček envoie un missile de la bleue, Jukov repousse, mais le palet reste libre, Sideroff le récupère fait se coucher le gardien russe et lance dans un angle compliqué pour mettre les siens devant (1-2).

Vsetín peine à se reprendre, mais ce sont les visiteurs qui vont la relancer, en faisant une nouvelle faute. Le powerplay s'installe poussé par les fans enragés. Klhůfek dans le coin sert Machala qui depuis le cercle gauche envoie une praline au fond et égalise (2-2).

C'est sur ce score de parité que s'achève la période médiane. Dès le retour au jeu, Vsetín va mieux et se porte à l'offensive. Matějček contourne la cage remet dans l'axe pour Bláha qui vient cueillir le gardien déjà à genoux (3-2).

De nouveau devant, le champion de Chance Liga croit en sa bonne étoile. Mais ce but réveille Kladno qui renverse rapidement la tendance et retourne à sa domination du jeu. Sous pression, les "locaux" sont pénalisés et doivent faire le dos rond. En fin de powerplay, le one-timer surpuissant de Procházka termine au fond (3-3).

Les chevaliers semblent plus dangereux mais leur adversaire n'est pas distancé et montre les dents. Une pénalité est sifflée contre les visiteurs ce qui permet à Vsetín de relever la tête. Pourtant les verts et jaunes doivent reculer et sur une relance catastrophique dans l'axe, Slováček et Filip breakent à deux contre un, leur une-deux élimine le dernier défenseur et déjoue Jukov impuissant (3-4).

Mené au score sur un but encaissé en powerplay, Vsetín commence à paniquer surtout que le temps défile, malgré quelques bonnes tentatives en fin de match avec le gardien dehors, le score ne bougera plus.

Quatrième victoire de Kladno qui sauve pour la troisième année de suite sa tête en barrage et évoluera donc en extraliga l'année prochaine. Pour Vsetín, champion de Chance Liga qui sort d'épuisants playoffs, la marche était trop haute et malgré des efforts constants et de belle chose ne peut remporter le moindre match. Vsetín sera donc de nouveau en Chance Liga l'année prochaine. Le système du barrage est de plus en plus questionné en République tchèque.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Slováček

** : Štěpán Bláha

* : Matyáš Filip © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo