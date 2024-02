Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : L'ascension se poursuit Vítkovice remporte nettement son match et grimpe au 9e rang, le Dynamo creuse son avance en tête de l'Extraliga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2024 à 20:59 Tweeter

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 4-0

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 5-2



Vítkovice auteur d'une victoire importante au dernier match peut progresser au général en cas de victoire dans son match en retard contre Brno, équipe en forme du championnat. La Kometa peut si elle l'emporte assurer sa place dans les places protégées. Le premier tiers est engagé et disputé, mais les deux équipes se neutralisent dans une équilibre parfait sur un score vierge. Dès la reprise, Barinka ouvre la marque pour les locaux. Les visiteurs inversent la tendance mais ne peuvent déjouer le portier local. En fin de tiers, Prčík fait une longue passe qui traverse toute la glace, Lednický entre en zone parvient à prendre le meilleur sur deux joueurs adverses, il lance, son tir est dévié au fond par Půček. Dès la reprise du dernier vingt, les mineurs enfoncent le clou sur un powerplay. Zdráhal contre, au niveau du but il dévie parfaitement au second poteau pour Claireaux qui vient loger la rondelle dans la cage ouverte pour son troisième but de la saison (9ème point). Vítkovice conserve l'initiative et Raskob enfonce le clou d'un tir lointain. Brno coulé tente bien de réagir en fin de tiers, mais Klimeš maintient la porte fermée jusqu'au bout et blanchit avec 31 arrêts pour la cinquième fois de la saison. Victoire importante pour Vítkovice qui remonte au neuvième rang. Brno fait du surplace, reste quatrième mais à un point de ses deux premiers poursuivants, deux de la septième place. Il n'y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne...

hcdynamo.cz Le Dynamo domine logiquement Karlovy Vary

Le Dynamo a repris le large en tête du classement et possède désormais quatre longueurs d'avance sur Praha, en cas de victoire dans son match en retard, il pourrait de nouveau souffler. En face, Karlovy Vary est dans une mauvaise passe après deux défaites de rang et s'enfonce à la douzième place. Comme souvent les chevaux galopent au premier tiers, ils sont rapidement devant grâce à Mandát. L'Energie tente bien de revenir mais sans succès. Les rouges gardent l'initiative et leurs efforts sont récompensés en fin de période. Dvořák d'un tir imparable de la bleue double la mise salué comme il se doit par le public. Dans les dernières secondes du tiers, Pardubice est pénalisé. Dès la reprise, Bartejs d'un slap de la bleue réduit l'écart en powerplay. L'Energie accélère et fait douter le tôlier, Hladonik égalise dans un silence glacial. Ce nouveau passage à vide inquiète. Un powerplay de KV arrive peu après, mais cette fois les locaux tiennent. Le Dynamo repart mais se heurte à son ancien gardien, Frodl, multiplie les parades. Dès l'entame du dernier tiers, Hájek en retrait finit par trouver l'ouverture et remet les locaux devant. Pardubice accélère encore et emporte son adversaire. Kousal double l'avantage local avant qu'en fin de match, Dvořák alourdit la mise pour son deuxième but du soir. Pardubice reprend sept points d'avance sur le Sparta avec encore un match de moins. Karlovy Vary reste douzième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Klimeš (Vítkovice Ridera)

** : Tomáš Dvořák (Dynamo Pardubice)

