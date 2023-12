Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La chute se poursuit Cinquième revers de suite pour Litvínov qui sort des places protégées remplacée par Mountfield. Třinec, Praha et Pardubice restent devant. Olomouc et Karlovy Vary assurent dans le ventre mou Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/12/2023 à 21:10 Tweeter

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 2-1

Verva Litvínov - HC Olomouc : 1-2 ap

BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 3-6

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 2-3 ap

Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary : 2-3 TAB

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 4-3 ap



Photographe : Hynek Haruda pour hcltv.cz Olomouc inflige à Litvínov sa cinquième défaite de suite

Olomouc dans une bonne phase remporte une troisième victoire de suite en infligeant à Litvínov une cinquième défaite d'affilée. Kirk ouvre le score pour les locaux dès la première minute de jeu. Orsava ne tarde pas à égaliser. Et puis plus rien, Olomouc domine légèrement mais ne parvient pas à concrétiser. Il faut disputer une prolongation et il ne faut que 25 à Bambula pour marquer le but de la victoire et de se rapprocher encore un peu du milieu de tableau, tandis que les chimistes sortent du top 4.

Le leader a été malmené à domicile, mais le Dynamo parvient finalement à déjouer České Budějovice en renversant la partie. Hyka ouvre la marque dès la deuxième minutes en powerplay. Hovorka égalise au quart d'heure de jeu en powerplay. En fin de tiers, Pýcha donne l'avantage au Motor. Au tiers médiant, le Motor s'éloigne au tableau d'affichage. Mené de deux buts, Pardubice renverse la donne au dernier vingt grâce à ses défenseurs Kolář et Košťálek qui lui permette d'égaliser. En prolongation, CB est pénalisé. Košťálek en powerplay vient donner la victoire aux chevaux.

Le Sparta reste deuxième avec un succès logique mais pas si simple à Mladá Boleslav. Les Pragois ont pourtant assommé leur ardversaire dès le premier vingt avec deux buts. Ils mènent ensuite 3-1 après quarante minutes, puis même 4-1 à l'entame du dernier tiers. Le plus dur semble être fait, la lanterne rouge est au tapis. Mais non, les lions profitent de deux powerplay pour inscrire deux buts, signés Lántoši et Krivošík. Le BK revenu à un but fait le siège du but adverse et sort son gardien, mais il encaisse deux buts en cage vide et doit rendre les armes. Kempný termine la soirée avec un doublé et trois points côté spartiate.

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři dominent Brno et restent troisièmes

Mountfield récupère la quatrième place en dominant laborieusement Vítkovice. Les locaux prennent logiquement l'avantage au premier vingt, mais une deuxième période très nettement en faveur des lions et un doublé d'Estephan renversent la partie. Les mineurs accélèrent en à cinq minutes du terme, Doležal égalise. Il faut donc se rendre en prolongation, Mountfield marque rapidement.

Karlovy Vary met fin à trois défaites de rang en l'emportant à Kladno à l'issue d'une séance de tirs au but. Gríger permet à l'Energie de mener après vingt minutes. Nettement dominateurs au tiers médiant, les Rytíři égalisent. Kusý donne l'avantage au début de la dernière période, Klepiš manque un pénalty qui aurait pu tout changer. En effet, Cernoch égalise en powerplay. Et aux tirs au but c'est l'Energie qui s'impose avec deux réalisations à zéro. Kladno prend un point et se place désormais à cinq longueurs du dernier rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Kempný (Sparta Praha)

** : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)

*** : Michal Kempný (Sparta Praha)

** : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)

* : Giorgio Estephan (Mountfield HK)











