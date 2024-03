Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La comète décolle La Kometa l'emporte pour la première fois en quarts tandis que les Oceláři remportent leur troisième succès Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/03/2024 à 20:23 Tweeter

hcverva.cz La Kometa s'impose de justesse à Litvínov

Après deux succès à l'extérieur, Litvínov retrouve sa glace pour la première fois de ces quarts pour espérer prendre un avantage décisif. La Kometa n'a plus beaucoup de choix et doit l'emporter pour éviter de se retrouver au bord du ravin. Les deux équipes offrent un sacré duel au premier tiers, légèrement dominé par les locaux, mais le score reste vierge. Dès la reprise du deuxième vingt, Kirk lancé comme une fusée ouvre le score pour les pétrochimistes. Dans la foulée, une faute est sifflée contre les locaux et les visiteurs en profitent pour égaliser par Marcinko mis sur orbite au deuxième poteau par une passe parfaite de Kollár. Brno continue de tenir le palet et hausse le ton, peu après Holland lance de loin un tir complètement anodin mais qui vient surprendre Tomek qui se troue complètement. Litvínov renverse la vapeur et revient fort à l'offensive, Zīle envoie un tir surpuissant juste sous la barre pour égaliser. Les pétrochimistes ne parviennent pas à convertir deux powerplays, l'un à la fin de la période médiane, l'autre au début du troisième. Un rebond contre la bande revient au deuxième poteau où David Kaše a une cage grande ouverte il lance mais rate le cadre. Après quatre powerplays ratés, les raffineurs réussissent enfin en suppériorité. Kirk dans le cercle gauche envoie un superbe tir entre les pads de Furch pour redonner l'avantage aux locaux tandis qu'un immense tumulte a lieu dans les gradins. Joie de très courte durée, Brno contre, Flek échoue sur le gardien, la défense se troue complètement, Flek peut reprendre le palet et d'un tir décroisé égalise moins d'une minute plus tard. La minute qui suit, la Kometa prend les devants. Okál récupère derrière la cage locale remet devant pour Gazda qui nettoie la lucarne. Trois buts en trois minutes, la partie devient folle ! Les locaux perdent pied et commettent une faute. Litvínov tient sans problème et repart, prend son temps mort et sort son gardien poussé par son public. Quelques rebonds ratés sont les seules occasions locales, le Verva ne reviendra pas et s'incline pour la première fois des playoffs. Brno débloque enfin son compteur dans cette série.

hcmotor.cz Třinec domine České Budějovice pour la troisième fois

Le Motor battu aux deux premiers matchs sans marquer le moindre but espère se refaire à domicile face aux impénétrables Oceláři en course pour un cinquième titre d'affilée. Les locaux dominent le début de match sans pitié mais ne peuvent scorer, pire encore ils se font piéger, spécialité du dragon rouge. Nedomlel dégage en fond de zone, le puck ricoche sur la bande revient plein axe pour Hudáček qui n'en demandait pas tant pour ouvrir la marque. Les automobilistes repartent à l'offensive et finissent enfin par débloquer leur compteur après presque 130 minutes de stérilité. Přikryl lance, Mazanec repousse dans l'axe, Kubík au rebond pousse au fond dans une clameur de soulagement. České Budějovice commet une faute peu après, le powerplay impitoyable des métallurgistes fait feu par l'intermédiaire de Cienciala. Dans la foulée, un break permet de renverser la tendance, Roman profite de la confusion devant la cage locale pour creuser l'avance visiteuse. Mais le Motor, loin d'être KO repart immédiatement à l'offensive. Gulaš depuis le cercle droit envoie un missile au fond pour recoller immédiatement au score. Au tiers médiant, le Motor monopolise la rondelle et fait le jeu, les visiteurs plient et finissent logiquement par céder. Harris part en contre rapidement, il dévie de l'autre côté pour Přikryl son lancer est repoussé en urgence par le portier des dragons, Kubík suit et expédie le rebond au fond pour sa deuxième égalisation de la soirée. Le dernier vingt voit les Oceláři se montrer enfin dangereux. Sur une action confuse à l'offensive, les visiteurs tentent à plusieurs reprises, le gardien se retrouve très avancé, Hudáček dans l'angle parvient à le déjouer. CB repart de l'avant mais la porte s'est refermée. Daňo s'échappe en break seul, Hrachovina s'offre un exceptionnel arrêt en deux temps tandis qu'une faute est sifflée et débouche sur un tir de pénalité, encore arrêté par le gardien local. Le Motor presse en fin de tiers, sort son gardien mais rien n'y fait il s'incline pour la troisième fois de suite.



