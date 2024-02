Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La course se resserre Olomouc et Vítkovice bataillent au milieu de tableau pour terminer au meilleur rang. Le Motor reste au contact de la quatrième place tenue par Brno. Devant, le Dynamo et le Sparta continuent de l'emporter. Kladno rebondit enfin mais trop tard Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2024 à 21:16 Tweeter

Motor České Budějovice : 0-3

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 5-2

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 3-4 ap

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 1-4

Verva Litvínov - Sparta Praha : 3-8

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 5-1

Mountfield HK - HC Olomouc : 2-4



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Olomouc déjoue Mountfield et resserre la course

Mountfield qui voit sa place menacée doit esssayer de se rapprocher des meilleures places alors que la fin de saison approche, la réception d'Olomouc qui restait sur quatre défaites consécutives semblait accessible. Dans un premier tiers équilibré, Okuliar donnait l'avance aux locaux. Dès la reprise, les lions sont pénalisés. Chmielewski en profite pour égaliser. Moins d'une minute plus tard, Musil donne l'avantage au HCO, la partie est renversée. Le match devient houleux et les pénalités pleuvent en fin de période et au début du dernier. Les coqs frappent encore coup sur coup. Kunc et Ondrušek marquent chacun à une minute d'écart. Pláněk de la bleue parvient à réduire l'écart, mais les locaux ne reviendront pas et s'inclinent. Alors qu'ils voient le haut de tableau s'échapper, leurs poursuivants, dont leur adversaire du jour, se rapprochent. Olomouc revient à un point de la neuvième place et trois de la huitième. La fin de saison s'annonce haletante.

Le Dynamo, leader, s'impose logiquement à Mladá Boleslav, avant dernier. Un long raid solitaire de Čerešňák qui traverse toute la glace permet aux chevaux d'ouvrir la marque. L'incontournable Lántoši égalise à la mi-tiers. Un doublé de Poulíček permet à Pardubice de s'éloigner définitivement avant un dernier but en cage vide.

Le Sparta s'impose en fanfare à Litvínov et assure sa deuxième place quoi qu'il arrive, synonyme de qualification en CHL. Le premier tiers s'achève sur un score de parité avec un but partout. Les Pragois accélèrent fortement au tiers médiant et inscrivent la bagatelle de quatre buts. Les locaux sont en déroute mais celle-ci se poursuit en dernière période avec trois nouveaux buts encaissés. Litvínov qui connaît une fin de saison compliquée a encore dévisé devant ses partisans et ne peut recoller à la quatrième place. Řepík termine la soirée à trois points.

Brno reste quatrième après un large succès contre Plzeň. Au premier tiers, Cingel donne l'avantage à la comète. Celle-ci scintille dans le tiers médiant avec trois buts. L'écart se maintient au dernier tiers. Cingel, Flek et Zaťovič terminent la partie avec deux points.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Vítkovice renverse le match à Liberec

Liberec qui espére toujours accrocher la quatrième place reçoit Vítkovice en forme après trois victoires consécutives. Bulíř ouvre le score au premier tiers sur une suppériorité bien gérée. Dès la reprise du deuxième tiers, Rychlovský double la mise. Les tigres blancs dominent le jeu et élargissent encore la marque. Menés 3-0 après quarante minutes, les visiteurs semblent au tapis. Barinka débloque le compteur après à peine 20 secondes de jeu dans le dernier vingt. Zdráhal rapproche la marque en powerplay sur un service d'Auvitu. En fin de tiers les mineurs pressent mais ils sont pénalisés. Chlán s'échappe en break et égalise dans un silence glacial. Vítkovice se sent pousser des ailes et en prolongation Rihards Bukarts complète le renversement en offrant la victoire aux Silésiens.

Le Motor n'a pas tremblé en déplacement à Karlovy Vary avec une nette victoire. Ordoš a inscrit deux buts tandis que Strmeň réalise son premier jeu blanc de la saison avec 28 arrêts. L'Energie n'a toujours pas assuré sa place en séries tandis que České Budějovice passe sixième.

Les Rytíři d'ores et déjà assurés de disputer le barrage de relégation parviennent à brusquement redresser le niveau et infligent à Třinec une lourde défaite pour régaler leurs partisans. Un départ en trombe permet aux locaux de mener 4-0 après un quart d'heure de jeu. Une avance telle qu'ils ne pourront plus être rattrapés. Les dragons réduisent par deux fois l'écart mais ne parviennent pas à recoller. Procházka inscrit son deuxième but et son troisième point du match pour creuser de nouveau l'écart. Une victoire qui compte juste pour le prestige pour le dernier du classement.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Procházka (Rytíři Kladno)

** : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











