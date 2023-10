Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La peau des tigres Karlovy Vary s'offre la peau des tigres aux tirs au but Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2023 à 01:04 Tweeter

Energie Karlovy Vary : 1-2 TAB



Autor: Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz L'Energie l'emporte à Liberec aux tirs au but

En match avancé de la 45ème journée de championnat, les Bílí Tygři qui restent sur deux revers et sont englués en milieu de tableau reçoivent Karlovy Vary qui réduit l'allure après un bon début de saison. Les deux équipes sont à égalité de points, la rencontre d'aujourd'hui sera donc capitale.

Il ne fallait pas arriver en retard à la Home Credit Arena. En effet il faut moins de quarante secondes aux locaux pour ouvrir la marque. Le slap de Knot est repoussé par le portier visiteur, le puck traîne devant le but, Filippi le reprend, sans succès, Faško-Rudáš a plus de chance et parvient à glisser entre les pads de Frodl (1-0).

Les locaux restent un peu plus dominateurs dans ce premier tiers mais on en reste là exception faite d'une bagarre générale dans les dernières secondes de la période.

Karlovy Vary sombre sous les pénalités au tiers médiant, cependant elle s'en sort sans dommage, mieux encore elle donne une leçon d'unités spéciales à son adversaire du soir. Sur son seul powerplay de la période l'Energie score alors que Liberec en a vendangé quatre dont un double avantage. Hladonik dévie au second poteau pour Rachůnek qui reprend parfaitement et cueille le gardien local (1-1).

Au dernier vingt ce sont les locaux qui commettent de nombreuses pénalités coup sur coup mais ils parviennent à tenir bon et ne pas se faire dépasser. En fin de match les tigres blancs pressent mais rien n'y fait le score reste identique jusqu'à la sirène finale. Il faut disputer une prolongation, elle aussi équilibrée et qui ne donne toujours pas de but. Les inséparables s'affrontent donc aux tirs au but. Alors que les deux premiers Bílí Tygři échouent, Stříteský converti, Najman égalise au troisième tir local. Les deux tireurs suivants de chaque côté échouent. Zetterberg est le dernier à s'élancer côté visiteur et il vient déjouer Král pour offrir une victoire précieuse à Karlovy Vary qui grimpe au sixième rang. Troisième défaite consécutive pour Liberec qui continue son surplace.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Filippi

** : Michal Plutnar

