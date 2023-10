Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La remontée se poursuit Kladno prend des points pour la troisième fois de suite et poursuit sa remontée. Plzeň rebondit aussi en bas de tableau et quitte la dernière place. Brno et Liberec confirment en milieu de tableau. En haut, les Oceláři entrent dans le top 4, Pardubice est toujours en tête suivi par Litvínov Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/10/2023 à 22:17 Tweeter

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 1-0

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 3-4

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 1-4

Kometa Brno - HC Olomouc : 3-2 ap

Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary : 5-1

Verva Litvínov -

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 2-4



bkboleslav.cz Kladno l'emporte à Mladá Boleslav

Les Rytíři qui ont pris des points sur leurs deux derniers matchs ont ainsi quitté la dernière place ils espèrent confirmer à Mladá Boleslav face à des locaux en quête de rachat après trois défaites de rang. Un rapide premier powerplay permet aux lions d'ouvrir le score. L'engagement est gagné ce qui permet à Aaltonen plein axe d'ouvrir les compteurs. La partie est disputée et équilibrée, Procházka en break vient buter sur Růžička, Melka reprend victorieusement le rebond au second poteau. Peu après, Tralmaks dans l'angle vient glisser entre les pads du portier local. Kladno domine le deuxième tiers et double son avance en powerplay. Le slap de Dotchin est parfaitement dévié par Smoleňák qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est également en powerplay que les verts reviennent un peu dans le match sur un tir surpuissant de Pyrochta depuis la bleue. Aaltonen bénéficie d'un tir de pénalité pour égaliser mais Brízgala le repousse. Au dernier tiers MB profite d'un powerplay pour égaliser, Osburn de loin fusille le portier visiteur masqué. Les chevaliers inversent alors la tendance mais le temps file et on se dirige vers la prolongation. Un powerplay tardif pour les visiteurs ne change pas la donne, mais dès le retour à cinq, Smoleňák est encore à la déviation et remet Kladno devant. Une avance maintenue jusqu'au bout. Les Rytíři grimpent au douzième rang.

Litvínov n'en finit plus de gagner et signe son huitième succès de rang en l'emportant à domicile face au Motor. Un doublé de Válek permet aux raffineurs de mener confortablement après vingt minutes. CB s'accroche et revient par trois fois à une longueur mais à chaque fois les locaux reprennent le large au tableau d'affichage. L'Anglais Kirk s'offre trois points dans la partie. En fin de match le Motor donne tout pour revenir mais même en powerplay et à six il ne peut égaliser. Le Verva reste deuxième.

En effet, le Dynamo remporte le derby à Hradec Králové et reste en tête de la ligue. Dans un bon premier tiers, Zohorna ouvre le score pour les visiteurs. Profitant d'un powerplay, Lalancette égalise en angle fermé. Kaut et Vondráček marquent avant la deuxième sirène pour remettre les chevaux loin devant. Les lions font des efforts et recollent au score au dernier vingt mais ne peuvent égaliser, Pardubice conclu en cage vide pour assurer sa victoire

Photographe : Marek Švamberg pour hcplzen.cz Pavlát blanchit avec 30 arrêts et Plzeň n'est plus dernier

Plzeň rebondit enfin après six défaites consécutives en l'emportant sur le plus petit des scores devant ses partisans. Les Indiens enfoncent encore un peu plus Vítkovice qui tombe à la dernière place et est en plein doute. Pourtant les mineurs dominent nettement le premier tiers sans parvenir à marquer, la deuxième période est plus équilibrée mais le score ne bouge toujours pas. Au dernier vingt, ce sont les locaux qui trouvent l'ouverture, le tir de Dujsík repoussé par le portier glisse jusqu'au second poteau, Holešinský le prolonge jusqu'au fond. Vítkovice inverse la tendance mais ne peut déjouer Pavlát qui blanchit avec 30 arrêts.

Třinec assure à domicile face à l'Energie en l'écrasant séchement. Les visiteurs ont fait illusion pendant un tiers alors que le score était à 2-1. Puis les métallurgistes ont déroulé avec trois buts sans réplique. Jiskra rate son tir de pénalité pour Karlovy Vary. Une victoire nette qui permet aux Oceláři de s'emparer du quatrième rang.

Troisième victoire consécutive pour les Bílí Tygři qui s'imposent en fanfare à Praha et poursuivent leur remontée au général. Dans un premier tiers dominé par le Sparta, les deux équipes se séparent sur un score de parité avec un but chacune. Melancon donne l'avantage à Liberec au tiers médiant. Les locaux dominent outrageusement la dernière période mais ils ne peuvent passer Hrenák. A l'inverse, Najman creuse l'écart des visiteurs avant un dernier but en cage vide.

La Kometa s'impose difficilement à domicile face à Olomouc dans le derby morave, mais dépasse son adversaire du jour au général pour pointer à la neuvième place. Les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire avec deux buts chacune. En prolongation, Ščotka profite d'un powerplay pour trouer les filets depuis le haut slot.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Liam Kirk (Verva Litvínov)

** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

*** : Liam Kirk (Verva Litvínov)

** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

* : Radek Smoleňák (Rytíři Kladno)











