TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La soirée des gros scores Pardubice, le Sparta, Brno, le Motor, Olomouc et Vítkovice cartonnent, victoire serrée en revanche pour Plzeň Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2023 à 20:23

Kometa Brno : 1-6

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 1-5

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 0-3

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 2-4

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 1-2 TAB

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 6-3

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 6-2



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Le Sparta s'impose nettement à Karlovy Vary

Le Sparta se relance après une défaite vendredi, il s'impose tranquillement sur la glace de Karlovy Vary qui a été surclassé dans tous les domaines du jeu. Dans un premier tiers à sens unique, les Pragois ne peuvent ouvrir la marque malgré une domination sans partage. Kestner ouvre les compteurs dès la reprise. La période est hachée de pénalités et le score ne bouge pas. Les spartiates continuent de presser et Forman double la mise. Un dernier but en cage, encore de Forman, vide clôt la victoire des joueurs de la capitale. Kovář n'a eu besoin que de 17 arrêts pour blanchir.

Le Dynamo, leader, écrase le quadruple champion en titre, Třinec, à domicile. Dans un premier tiers équilibré, Pardubice marque à deux reprises. Les

La Kometa fait également une grosse démonstration de force en cartonnant Liberec. Il y avait déjà 3-0 après sept minutes de jeu, avec un doublé de Moses. Au tiers médiant les Bílí Tygři réduisent l'écart mais Gazda marque deux buts et Moses complète le tour du chapeau pour achever la déroute des locaux qui plongent au huitième rang. Brno, sixième, n'est plus qu'à deux longueurs des places protégées.

Troisième victoire en quatre matchs et deuxième de suite pour Plzeň qui arrache un succès aux tirs au but sur la glace de Mountfield. Les Indiens dominés dans le jeu, tiennent bon et Söderlund ouvre la marque au tiers médiant. Kalina égalise et les deux équipes se neutralisent jusqu'en fusillade où les visiteurs marquent deux fois contre une avec une nouvelle réalisation du Suédois. Toujours onzième, Plzeň est désormais à plus de dix longueurs de la zone rouge. Le point pris rapproche HK du top 4 mais ne lui permet pas d'y entrer.

hcmotor.cz Le Motor renverse Kladno et prend la 7ème place

Le Motor s'impose confortablement à domicile face à Kladno et récupère la septième place tandis que les chevaliers glissent avant derniers. Profitant des powerplays, Kondelík et Gulaš donnent par deux fois l'avantage aux locaux durant les deux premières périodes. Le Motor accélère au début du dernier vingt, Gulaš marque une deuxième fois puis un quatrième but est inscrit, la messe semble dite. Mais les visiteurs n'ont pas encore abdiqués et Pytlík réduit l'écart. Harris enfonce le clou et termine la partie à quatre points, mais Kladno sort quand même son gardien et encaisse un sixième but. Smoleňák inscrit son deuxième objectif de la soirée en powerplay dans les derniers instants.

Olomouc poursuit sa bonne forme et s'imposant à Mladá Boleslav, toujours bon dernier. Le premier tiers voit les deux équipes se neutraliser avec un but chacune. Les coqs accélèrent au tiers médiant et inscrivent trois buts dont deux en powerplay. Navrátil termine la soirée à trois points, Macuh a compté un nouveau doublé. Le HCO remonte au neuvième rang.

Vítkovice met fin à sa série de sept défaites de rang en dominant avec conviction Litvínov qui s'incline pour la quatrième fois d'affilée. Les locaux prennent le devant au premier tiers grâce à un but sur powerplay. Un doublé de Bukarts au deuxième vingt permet aux mineur de mener 3-1 après quarante minutes. Dès la reprise, Demel rapproche le score et redonne l'espoir aux chimistes. Mais les visiteurs sombrent dans les fautes et à trois reprises le powerplay d'Ostrava fait mouche. Barinka y va de son deuxième but du match tandis que Dočekal fraichement monté de Chance Liga marque son premier but, il comptera trois points dans cette première partie en extraliga ! Vítkovice grâce à ce bon succès convaincant revient dans les places qualificatives en vue des séries.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brant Harris (Motor České Budějovice)

** : Martin Dočekal (Vítkovice Ridera)

*** : Brant Harris (Motor České Budějovice)

** : Martin Dočekal (Vítkovice Ridera)

* : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice) Oceláři sauvent l'honneur en dernier tiers mais s'inclinent tristement à domicile et reste à portée de ses poursuivants. Pardubice continue de caracoller seul en tête du classement général de l'extraliga.











