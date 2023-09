Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion chute d'entrée Début de saison ratée pour les Oceláři, quadruple champion en titre, qui ont nettement chuté à Plzeň pour le match d'ouverture Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/09/2023 à 19:57 Tweeter

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 3-1 (2-0, 1-0, 0-1)



Photographe : Marek Švamberg pour hcplzen.cz Le Škoda Plzeň remporte nettement le 1er match de la saison

La Tippsport Extraliga Ledního Hokeje l'élite du hockey tchèque reprend aujourd'hui. Un unique match avancée de la première journée qui se déroulera demain pour les autres équipes. Le quadruple champion en titre, les Oceláři, se déplacent à l'ouest à Plzeň pour lancer la saison 2023-2024. Un duel en faveur des visiteurs en théorie après une préparation en yoyo du côté des Indiens. Les dragons ont eux aussi connu une petite forme cet été avec une pré-saison timide et un parcours en CHL globalement raté. Cependant ils restent sur une belle victoire à Lahti en Finlande lors de leur dernier match de coupe d'Europe.

Le coup d'envoi de cette 31ème saison d'extraliga est donné dans une Logspeed CZ Aréna bien garnie mais pas pleine. Les locaux attaquent en premier, les quelques contres du dragon ne donnent rien. Plzeň continue de pousser dans le bon sens et Schleiss lancé en pointe bute contre Mazanec, le puck traîne dans l'angle, Lev le récupère et l'expédie entre les jambes du portier (1-0).

Un nouveau powerplay local ne donne rien, en fin de partie les métallurgistes pressent un peu mais le score en reste là après vingt minutes.

Un powerplay dès la reprise ne permet pas aux visiteurs de se rapprocher. Les offensives de Třinec sont plus incisives mais Pavlát tient bon. Plzeň met en difficultés la défense adverse à chacune de ses offensives. Rekonen dans le haut slot profite de l'écran de joueurs devant la cage pour corser l'addition (3-0). hcplzen.cz Třinec nettement bousculé en ouverture à Plzeň

Les métallurgistes repartent dans l'autre sens, mais Lev parvient à contrer seul, il est fait trébucher et obtient un tir de pénalité, il rate le cadre sur sa tentative. Les locaux laissent logiquement venir mais les dragons ne parviennent pas à en profiter. Daňo en solitaire emporte le gardien dans l'angle mais lance a côté. Le quadruple champion en titre se montre entreprenant mais sans résultat face au gardien local très inspiré. Chaque contre des Indiens reste un danger pour les Oceláři qui sont pénalisés en fin de période.

Dès la reprise le club de Škoda est pénalisé. Le powerplay rouge fait enfin mouche et débloque son compteur, Adámek à la bleue dévie de l'autre côté pour Kundrátek dont la reprise vient cueillir le portier local (3-1).

Třinec force le verrou pour revenir à hauteur mais Plzeň regroupé autour de sa cage tient bon et repousse son adversaire en faisant le dos rond et avec quelques coup de chance. Les Indiens sont secoués mais Pavlát virevolte pour tenir l'avance des siens. Les locaux repartent un peu en fin de partie. Les visiteurs sortent leur gardien dans les dernières minutes mais rien n'y fait.

Belle victoire en ouverture pour Plzeň qui a montré de belles capacités offensives et une résistance efficace en défense. Les Oceláři déçoivent et la blessure de leur portier titulaire n'excuse pas tout, les bredouillements défensifs devront vite être corrigés. Dimanche les métallurgistes débuteront à domicile face au Sparta tandis que les Indiens se déplaceront à Litvínov.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Lev

** : Dominik Pavlát

* : Petr Zámorský dont la reprise juste sous la barre fait gronder le publicUn nouveau powerplay local ne donne rien, en fin de partie les métallurgistes pressent un peu mais le score en reste là après vingt minutes.Un powerplay dès la reprise ne permet pas aux visiteurs de se rapprocher. Les offensives de Třinec sont plus incisives maistient bon. Plzeň met en difficultés la défense adverse à chacune de ses offensives.dans le haut slot profite de l'écran de joueurs devant la cage pour corser l'additionLes métallurgistes repartent dans l'autre sens, maisparvient à contrer seul, il est fait trébucher et obtient un tir de pénalité, il rate le cadre sur sa tentative. Les locaux laissent logiquement venir mais les dragons ne parviennent pas à en profiter.en solitaire emporte le gardien dans l'angle mais lance a côté. Le quadruple champion en titre se montre entreprenant mais sans résultat face au gardien local très inspiré. Chaque contre des Indiens reste un danger pour les Oceláři qui sont pénalisés en fin de période.Dès la reprise le club de Škoda est pénalisé. Le powerplay rouge fait enfin mouche et débloque son compteur,à la bleue dévie de l'autre côté pourdont la reprise vient cueillir le portier localTřinec force le verrou pour revenir à hauteur mais Plzeň regroupé autour de sa cage tient bon et repousse son adversaire en faisant le dos rond et avec quelques coup de chance. Les Indiens sont secoués maisvirevolte pour tenir l'avance des siens. Les locaux repartent un peu en fin de partie. Les visiteurs sortent leur gardien dans les dernières minutes mais rien n'y fait.Belle victoire en ouverture pour Plzeň qui a montré de belles capacités offensives et une résistance efficace en défense. Les Oceláři déçoivent et la blessure de leur portier titulaire n'excuse pas tout, les bredouillements défensifs devront vite être corrigés. Dimanche les métallurgistes débuteront à domicile face au Sparta tandis que les Indiens se déplaceront à Litvínov.*** : Jakub Lev** : Dominik Pavlát* : Petr Zámorský



