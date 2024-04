Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion n'a pas dit son dernier mot Les Oceláři s'imposent à Praha et restent en vie Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2024 à 21:32 Tweeter

Oceláři Třinec : 2-3 (3-2)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Kacetl solide sous le pressing du Sparta

Le Sparta vaincu au quatrième match assez nettement doit essayer de conclure au plus vite à domicile pour ne pas commencer à douter, il devra se passer de son capitaine, suspendu deux matchs. Třinec a sauvé sa tête à domicile au dernier match en appliquant son stratagème habituel purement défensif et opportuniste, pourra-t-elle poursuivre une fois encore ? En tout cas, les métallurgistes n'ont pas le choix s'ils veulent éviter l'élimination dans une O2 Arena où ils n'ont jamais pu l'emporter cette saison.

Les locaux se présentent plutôt bien au début de rencontre mais sont rapidement pénalisés, le powerplay visiteur ne trouve pas la faille. Pour autant les dragons sont à l'offensive et dominent nettement les débats. Praha balbutie son hockey et sur une erreur grossière se retrouve logiquement mené au score. Une sortie de zone complètement catastrophique est récupérée par Cienciala qui sert parfaitement Daňo dans l'axe qui n'en demandait pas tant pour ouvrir le score (0-1).

Les Oceláři conservent l'initiative et dictent le jeu face à des locaux bien empruntés sur leur propre glace. Un nouvel égarrement défensif est parfaitement exploité par les visiteurs. Un dégagement hasardeux derrière la cage remet sur Hudáček qui remet dans l'axe vers Dravecký qui slape, son lancer dévié par Adámek vient prendre le gardien pragois à contre-pied (0-2).

Le Sparta peine à se relancer et continue d'errer sur son glaçon tandis que Třinec déroule jusqu'à la sirène. Les locaux reviennent un peu mieux mais le jeu est dense, fermé et équilibré. Les Silésiens qui mènent au score cadenassent en défense et font de leur mieux pour déstabiliser leur adversaire en breakant. Petit à petit le Sparta prend l'ascendant et son pressing s'accentue. En fin de tiers la pression est infernale sur le but local, finalement à l'ultime seconde de jeu, Krejčík canonne de la bleue, Chlapík dévie au fond (1-2).

Praha reprend fort au dernier tiers pour tenter de revenir. Sous pression, les visiteurs sont pénalisés. Le powerplay spartiate est bien installé et s'offre quelques bonnes occasions, puis plus rien. Les pertes de palet se multiplient et les dragons se dégagent bien. Le jeu est rapide, les locaux multiplient les erreurs, approximations et pertes de palets. Cela permet aux Silésiens de lancer des contres toujours dangereux et de faire défiler le chrono. Plus le temps passe, moins les Pragois arrivent à passer la défense adverse. Et ce qui doit arriver, arrive, ils se font (encore) piéger en contre. Hrehorčák contre, il sert parfaitement Helewka dans l'axe, il fonce au but, Kovář fait écran de son corps, l'attaquant canadien d'un magnifique mouvement, déjoue le portier et glisse au fond (1-3). Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Deuxième victoire de suite dans la série pour les Oceláři Třinec

Praha prend son temps mort, sort son gardien et va s'installer à l'offensive, même si l'espoir est bien mince maintenant. Chlapík à la bleue envoie un missilen qui traverse tout l'écran des joueurs pour faire trembler les filets (2-3).

Le pressing du Sparta continue et comme dans un rêve, les locaux égalisent. Un lourd slap de la bleue fait tomber le gardien, dans la confusion Moravčík reprend, le puck heurte la botte de Kacetl au sol, ricoche et retombe au sol. Le coach des Oceláři prend son temps mort, après une longue analyse vidéo, les arbitres refusent le but pour obstruction sur le gardien. Le Sparta y retourne, mais l'envie n'y est plus. Il retrouve ses égarrements, comme Moravčík qui donne plein axe le palet à un adversaire qui contre mais manque la cage vide. Il ne reste plus de temps et Třinec tient jusqu'au bout sans forcer et sauve une deuxième fois sa tête, le champion n'a pas encore dit son dernier mot et retourne à domicile pour un sixième match. Deuxième revers de suite pour Praha, encore piégé sur ses temps forts par son adversaire, le doute grimpe dans les têtes, même si le gros effort final peut leur servir de boussole pour la prochaine rencontre qui se jouera à l'extérieur en terrain hostile. La série retrouve son suspense.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Filip Chlapík

** : Adam Helewka

