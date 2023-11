Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion sur le podium Třinec monte sur le podium toujours derrière les intouchables Sparta et Dynamo. Derrière, le Motor et Olomouc se replacent. En bas, Plzeň s'éloigne tandis que Mladá Boleslav remporte le match de la peur Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/11/2023 à 20:30 Tweeter

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 2-3 TAB

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 4-5

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 2-3 ap

Motor České Budějovice - Verva Litvínov : 1-0

HC Olomouc - Kometa Brno : 3-1

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 5-2

Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary : 3-1



Photographe : LukᚠFilipc pour hcocelari.cz Les Oceláři grimpent sur le podium après avoir battu l'Energie

Les Oceláři grimpent sur le podium avec un succès tranquille à domicile contre Karlovy Vary. Pourtant c'est bien l'Energie qui ouvre la marque au premier tiers grâce à Procházka. Les dragons renversent la partie dès la reprise, il ne faut que cinquante secondes à Nestrašil pour égaliser. Moins d'une minute plus tard, Roman donne l'avantage à Třinec. KV est dominateur au dernier tiers mais ne parvient pas à revenir au score, à l'inverse un nouveau but tardif de Nestrašil assure la victoire et la troisième place au quadruple champion en titre.

Praha assure sa deuxième place avec une victoire au forceps à Liberec. Les locaux ouvrent la marque mais le Sparta marque deux buts en onze secondes pour renverser le match. Flynn égalise en powerplay mais Mikliš redonne l'avantage aux visiteurs avant la première sirène. Les Bílí Tygři dominent le tiers médiant, Filippi égalise en powerplay avant que Flynn ne redonne l'avantage aux siens. Alors qu'ils évoluent en infériorité en fin de tiers, les spartiates égalisent ! Le Sparta dominent nettement le dernier tiers et Řepík donne la victoire aux siens.

Le Motor grimpe au sixième rang profitant de la défaite de ses adversaires directs et de sa courte victoire contre Litvínov. Un unique but marqué en powerplay à cinq minutes du terme par Štencel a suffi. Hrachovina blanchit avec 20 parades.

Olomouc remporte un troisième succès d'affilée et continue de s'éloigner du bas de tableau. C'est la Kometa qui a fait les frais de la forme des coqs. Menés au score en début de partie, ils égalisent par le jeune et brillant Plášek. Les locaux passent devant au tiers médiant grâce à un powerplay efficace. Brno force au dernier tiers mais ne revient pas et encaisse un dernier but en cage vide et perd le derby de Moravie.

hcdynamo.cz Le Dynamo surclasse Mountfield dans le derby

Le sommet du tableau est plus que jamais occupé par le Dynamo qui s'est repris après deux revers de suite. Le leader a surclassé Mountfield dans le derby de Bohême orientale. Kousal ouvre la marque sur un modèle de passes en zone offensive. Dès la reprise du deuxième vingt, HK égalise mais profitant d'un powerplay, Kaut redonne l'avantage aux siens. Mountfield multiplie les fautes et se fait punir deux fois en infériorité au dernier vingt. Kaut et Cienciala alourdissent la marque. Les lions rapprochent un peu la marque mais encaissent un dernier but en cage vide dans un derby sur lequel ils n'ont pas encore pu peser.

Vítkovice passe une fois encore complètement à côté de son match à domicile et s'incline en prolongation contre Plzeň. Pourtant les mineurs prennent l'avantage au premier vingt grâce à Barinka. En fin de deuxième vingt, Fridrich double la marque sur une assistance d'Auvitu. Vítky sombre au dernier tiers sous les assauts des Indiens. Mertl débloque le compteur dès l'entame de la période avant que Lev n'égalise en infériorité ! Humiliés, les locaux boivent le calice jusqu'à la lie avec un revers en prolongation sur un but de l'incontournable, Zámorský. Ostrava se retrouve au même nombre de point que les deux derniers.

Dans le duel des derniers, c'est Mladá Boleslav qui l'emporte aux tirs au but à Kladno et qui abandonne la dernière place à son adversaire du soir. Cependant les deux équipes ont le même nombre de points et la lutte pour la survie se poursuit donc à distance.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

** : Martin Kaut (Dynamo Pardubice)

* : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec) Lesgrimpent sur le podium avec un succès tranquille à domicile contre. Pourtant c'est bien l'Energie qui ouvre la marque au premier tiers grâce à. Les dragons renversent la partie dès la reprise, il ne faut que cinquante secondes àpour égaliser. Moins d'une minute plus tard,donne l'avantage à Třinec. KV est dominateur au dernier tiers mais ne parvient pas à revenir au score, à l'inverse un nouveau but tardif deassure la victoire et la troisième place au quadruple champion en titre.assure sa deuxième place avec une victoire au forceps à. Les locaux ouvrent la marque mais le Sparta marque deux buts en onze secondes pour renverser le match.égalise en powerplay maisredonne l'avantage aux visiteurs avant la première sirène. Les Bílí Tygři dominent le tiers médiant,égalise en powerplay avant quene redonne l'avantage aux siens. Alors qu'ils évoluent en infériorité en fin de tiers, les spartiates égalisent ! Le Sparta dominent nettement le dernier tiers etdonne la victoire aux siens.Legrimpe au sixième rang profitant de la défaite de ses adversaires directs et de sa courte victoire contre. Un unique but marqué en powerplay à cinq minutes du terme para suffi.blanchit avec 20 parades.remporte un troisième succès d'affilée et continue de s'éloigner du bas de tableau. C'est laqui a fait les frais de la forme des coqs. Menés au score en début de partie, ils égalisent par le jeune et brillant. Les locaux passent devant au tiers médiant grâce à un powerplay efficace. Brno force au dernier tiers mais ne revient pas et encaisse un dernier but en cage vide et perd le derby de Moravie.Le sommet du tableau est plus que jamais occupé par lequi s'est repris après deux revers de suite. Le leader a surclassédans le derby de Bohême orientale.ouvre la marque sur un modèle de passes en zone offensive. Dès la reprise du deuxième vingt, HK égalise mais profitant d'un powerplay,redonne l'avantage aux siens. Mountfield multiplie les fautes et se fait punir deux fois en infériorité au dernier vingt.etalourdissent la marque. Les lions rapprochent un peu la marque mais encaissent un dernier but en cage vide dans un derby sur lequel ils n'ont pas encore pu peser.passe une fois encore complètement à côté de son match à domicile et s'incline en prolongation contre. Pourtant les mineurs prennent l'avantage au premier vingt grâce à. En fin de deuxième vingt,double la marque sur une assistance d'. Vítky sombre au dernier tiers sous les assauts des Indiens.débloque le compteur dès l'entame de la période avant quen'égalise en infériorité ! Humiliés, les locaux boivent le calice jusqu'à la lie avec un revers en prolongation sur un but de l'incontournable,. Ostrava se retrouve au même nombre de point que les deux derniers.Dans le duel des derniers, c'estqui l'emporte aux tirs au but àet qui abandonne la dernière place à son adversaire du soir. Cependant les deux équipes ont le même nombre de points et la lutte pour la survie se poursuit donc à distance.*** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)** : Martin Kaut (Dynamo Pardubice)* : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur