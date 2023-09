Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le choc Le Sparta remporte aux tirs au but un match choc contre Pardubice Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/09/2023 à 07:51 Tweeter

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 4-3 TAB



Photogrpahe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Kořenář et le Sparta arrêtent Pardubice de justesse

Le premier match avancé de la troisième journée est un choc entre deux clubs invaincus et qui visent le titre. Praha reçoit Pardubice pour une rencontre alléchante. Le premier tiers est de qualité dans une arena bondée - Dynamo Pardubice : 4-3 TABLe premier match avancé de la troisième journée est un choc entre deux clubs invaincus et qui visent le titre. Praha reçoit Pardubice pour une rencontre alléchante. Le premier tiers est de qualité dans une arena bondée Les visiteurs un peu plus dangereux, ouvrent logiquement la marqure. Říčka dans le slot s'y reprend à deux fois avant de faire trembler les filets (0-1).

Poussés par leur public les Spartiates ne tardent pas à se reprendre en powerplay. Chlapík fonce, il tombe en entrée de zone mais il parvient à transmettre à Řepík qui le suit, ce dernier prolonge et égalise d'un bon coup de poignet (1-1).

Au deuxième tiers le Dynamo domine du casque et des épaules tout le deuxième tiers, cependant il ne parvient pas à marquer. Kořenář multiplie les arrêts et tient son équipe dans le rang. Mieux encore que de résister, Praha prend même les devants. Un bon coup de canon de Sobotka vient déjouer le portier des chevaux (2-1).

Pardubice continue de mettre la pression en dernière période, mais cette fois le verrou saute deux fois de suite dès l'entame du tiers. Paulovič récupère une incroyable perte de palet dans la zone locale, il fonce au but, le portier touche le palet mais celui ci glisse derrière lui, Paulovič le récupère et l'expédie au fond pour égaliser (2-2).

Le Dynamo maintient son pressing et repasse devant peu après. Zohorna canonne de la bleue, Kořenář repousse, mais Radil au premier poteau propulse le rebond au fond (2-3).

Deux buts inscrit en une minute, les chevaux caracolent. Les locaux repartent dans l'autre sens et se montrent dangereux mais la porte reste fermée. La pression s'accroît à mesure que le temps défile. Le gardien pragois sort, le jeu s'accélère, et finalement à 29 secondes du terme, Horák récupère un rebond dans le haut slot et arrache l'égalisation dans le trafic (3-3).

Dans une prolongation équilibrée et irrespirable les deux équipes se neutralisent. Les tirs au but comme lors de la dernière journée profitent au Sparta qui marque trois fois contre deux pour les visiteurs.

Nouvelle victoire pour le club de la capitale, toujours invaincu et provisoirement leader du championnat.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Filip Chlapík

** : Matej Paulovič

