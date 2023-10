Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le coq rechante Les Coqs d'Olomouc se relancent avec une belle victoire en bas de tableau tout comme Vítkovice et Plzeň. Le Dynamo repasse premier, le Sparta confirme sa troisième place. Liberec et Brno se rapprochent des places protégées Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/10/2023 à 20:55 Tweeter Dynamo Pardubice : 2-6

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 5-4

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 3-2 ap

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 3-0

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 5-2

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 2-3

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 5-2



Photographe : Jakub Šustr pour hc-olomouc.cz Les Coqs d'Olomouc dominent nettement České Budějovice Rytíři Kladno -: 2-6- Mountfield HK : 5-4- Oceláři Třinec : 3-2 ap- Energie Karlovy Vary : 3-0- Motor České Budějovice : 5-2BK Mladá Boleslav -: 2-3- Verva Litvínov : 5-2 Olomouc qui fait du yoyo en bas de tableau affronte České Budějovice qui réduit l'allure après un excellent début de saison. Dans un premier tiers à sens unique, le HCO ouvre la marque en powerplay. Plášek dans le cercle droit profite du trafic pour placer juste sous la barre. Le Motor est en infériorité au début du tiers médiant, Ordoš part seul en contre et égalise. Navrátil remet les coqs devant mais les automobilistes égalisent dans la foulée. Nahodil au rebond d'un premier lancer d'Orsava redonne encore l'avantage aux locaux. Au dernier tiers, Kusko double l'avantage local avant que Macuh n'alourdisse la mise en cage vide. Olomouc retrouve la victoire et monte à la onzième place. Deuxième revers consécutif pour le Motor mais la septième en huit matchs, nouvelle crise automobile ! Le Dynamo s'impose brillamment à Kladno mais non sans s'être fait quelques frayeurs. Comme souvent les chevaux font un excellent début de match tiers et mènent 2-0 à l'entame du tiers médiant. Mais deux powerplays plus tard, les Rytíři ont égalisé. Pardubice lâche les chevaux et inscrit la bagatelle de quatre buts, dont un en cage vide. Hyka complète le tour du chapeau dans cette partie. Le Dynamo récupère la première place du classement.

Brno domine nettement l'Energie à domicile et remonte au cinquième rang. Furch blanchit avec 18 arrêts. Zaťovič inscrit deux points. Karlovy Vary descend au septième rang.

Les Bílí Tygři confirment avec une victoire finalement compliquée face à Mountfield. Pourtant la partie démarre pour le mieux pour Liberec qui mène 2-0 après vingt minutes. Les locaux mènent 4-1 à la mi-match et 5-2 à l'entame du dernier vingt, la messe semble dite. En fin de rencontre les lions rugissent, Okuliar et Lalancette permettent aux visiteurs de revenir à une longueur, la pression s'accélère, mais ils ne reviendront pas. Liberec occupe la sixième place du général.

Photographe : Jakub Pláteník pour hcsparta.cz Le Sparta Praha domine Třinec en prolongation

Le Sparta remporte le match choc de la journée en s'imposant sur le fil face aux Oceláři. Il faut moins d'une minute à Nestrašil pour ouvrir les compteurs depuis le cercle gauche, sur un service impeccable venu de l'autre côté de Kundrátek. Les locaux inversent la tendance et Kestner égalise en double powerplay en propulsant au fond le rebond échappé par Kacetl sur le tir surpuissant de Horák. La domination pragoise se concrétise dans les derniers instants de la période avec un but signé Moravčík parfaitement avancé jusqu'à l'oreille droite et sans vis à vis. Praha domine sans partage le tiers médiant mais ne peut creuser son avance, même en powerplay, le club de la capitale reste muet. Une stérilité qui va coûter cher. En effet, Daňo égalise dans une dernière période nettement dominée par Třinec sur un coup de chance. Son tir est repoussé par Kovář, le palet ricoche sur la jambière de Mozík qui le renvoie bien involontairement dans son propre but. Il faut disputer une prolongation, mais celle-ci ne dure guère. Lajunen remonte la glace, il avise son coéquipier dans l'axe, il le sert entre les deux défenseurs visiteurs, Kestner lancé comme une balle vient nettoyer la lucarne et faire hurler la foule.

Plzeň confirme sa bonne forme avec une quatrième victoire en cinq matchs, cette fois elle est large et belle face au leader Litvínov qui ne l'est déjà plus et passe deuxième. Dans un premier tiers surdominé par les raffineurs le score reste vierge tant Pavlát s'échine devant la cage locale. Jansa et Malák permettent aux Indiens de rapidement mener au score en début de deuxième tiers. La réduction du score du premier est anecdotique, car Laakso creuse l'écart de nouveau en powerplay. Plzeň prend encore plus d'avance dès l'entame de la dernière période. Le Verva bombarde en vain. Kirk finit enfin par réduire le score mais il reste moins de deux minutes à jouer. Litvínov sort son gardien pour tenter le tout pour le tout, Laakso marque en cage vide pour sceller le match. Les Indiens remontent au dixième rang.

En bas de tableau, Vítkovice se relance avec une victoire serrée à Mladá Boleslav, toujours bon dernier. Les deux équipes offrent un niveau de jeu équivalent, le BK ouvre rapidement le score mais les Américains d'Ostrava font le métier. Raskob égalise avant que Krieger ne donne l'avantage en powerplay. Pláněk égalise à l'entame du dernier tiers. Alors qu'on se dirige vers une prolongation, Lakatoš marque le but de la victoire à 1'06 de la fin.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Josh Kestner (Sparta Praha)

** : Tomáš Hyka (Dynamo Pardubice)

* : Rok Macuh (HC Olomouc)











