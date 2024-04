Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le dragon n'est pas encore mort Les dragons de Třinec remportent le match 4 et restent en vie dans la demi-finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2024 ŕ 20:53 Tweeter

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 4-1 (1-3)



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Les Oceláři gagnent le match 4 et restent en vie

Les Oceláři ont perdu les trois premiers matchs de la série, ils sont dos au ravin, ils n'ont plus le choix il faut gagner ce soir où être éliminé en demi-finale après quatre titres d'affilée et cinq finales consécutives. Praha a fait les trois quarts du chemin et pourrait balayer en cas de succès ce soir, ce ne sera pas évident en terrain hostile.

La partie démarre mal pour les locaux rapidement sous la domination pragoise. Ils sont rapidement pénalisés, le powerplay s'installe et obtient rapidement un double avantage numérique. Le Sparta canonne mais même à cinq contre trois, ne parvient pas à déjouer Kacetl. Une inefficacité que les visiteurs vont payer cash. Ils sont pénalisés à leur tour et l'unité spéciale silésienne leur donne une leçon de réalisme. Marinčin de la bleue envoie une prune, déviée à plusieurs reprises, la rondelle est repoussée par Kovář, le puck traîne dans l'angle et Daňo le pousse au fond (1-0).

Pour des raisons bien peu compréhensibles, le coach de la capitale demande son challenge vidéo, mal lui en prend. En effet après vérification le but est accordé et une pénalité pour retard de jeu donnée au Sparta. Il parvient à tenir bon en infériorité cette fois. Třinec garde l'initiative, Hudáček s'échappe seul en break, Moravčík parvient parfaitement à chasser la rondelle de sa palette. Daňo contourne la cage et se promène en zone offensive, d'un bon tir il parvient à doubler la mise dans une bronca terrible (2-0).

Praha repart à l'offensive mais ne parvient pas à déjouer le portier local avant la première sirène. Dès la reprise, le Sparta fonce au but, plusieurs gros rebonds lâchés par Kacetl sont très mal exploités et les visiteurs continuent de vendanger et de se mettre en danger sur les contres adverses. Třinec est dans son élément, dur défensivement à lancer ses contres. Mais le Sparta ne s'en laisse pas conter et continue son offensive qui finit par payer. Krejčík de la bleue, envoie un missile au fond des filets, le même but qui a donné la victoire hier (1-2).

Le Sparta accélère encore et met en difficultés les locaux qui s'en sortent bien. Cette domination ne donne rien avec la deuxième sirène. Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Premier succčs de la demi-finale pour Třinec contre Praha La dernière période est plus équilibrée, mais progressivement le Sparta hausse le ton. Řepík dans le slot fait tinter le montant. Un surnombre hallucinant des visiteurs permets aux Oceláři de s'installer. Růžička envoie une mine captée au vol par la mitaine du portier de la capitale. Marinčin canonne de la bleue, Kovář repousse, le palet traîne dans le slot, la défense ne parvient pas à dégager, Nestrašil récupère et envoie au fond pour donner de l'air aux locaux (3-1).

La partie se complique pour les Pragois, le temps file et Třinec sait comment en perdre. Surtout que les visiteurs sont extrêmement maladroits et leur domination stérile. Ils sortent tout de même leur gardien mais perdent le palet dans la foulée. Hrehorčák contre, Řepík lui donne un violent coup de crosse qui le jette au sol, mais il parvient à transmettre à Vrána qui marque en cage vide (4-1).

Victoire vitale pour les dragons qui restent en vie et poussent à un cinquième match mardi dans la capitale. Ils ont su retrouver leur stratégie de jeu défensif, avec un grand Kacetl (33 arrêts) et opportuniste avec deux buts en powerplays et un en cage vide. Le Sparta gâche une première balle de match et pourrait perdre au prochain match son capitaine expulsé pour ce vilain geste inutile en fin de partie.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Kacetl

** : Marko Daňo

* : Jakub Krejčík











