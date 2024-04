Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le feu du dragon rouge Les dragons de Třinec carbonise un bien pičtre adversaire au match 6 et égalisent dans la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2024 ŕ 20:16 Tweeter

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 4-1 (3-3)



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Les Oceláři surclassent Pardubice et égalisent dans la finale

Le Dynamo qui a remporté avec solidité le match 5 a pris un avantage très important dans la finale, il n'est plus qu'à un succès du titre. S'il veut être sacré dès ce soir, il doit l'emporter à l'extérieur, et ce ne sera pas des plus aisés. Třinec battu aux deux derniers matchs retrouve ses partisans avec un seul but, il faut gagner coûte que coûte pour pousser à la tenue d'un septième match, mais dans les matchs éliminatoires, les dragons se sont montrés particulièrement efficaces dans ces playoffs.

Le début de match est équilibré et de bonne facture, progressivement le Dynamo prend le contrôle de la rondelle et fait le jeu, tout en peinant à lancer à la cage. A l'inverse les contres locaux sont dangereux mais bien gérés par Will. On commence à s'installer dans un jeu qu'apprécie Třinec, qui résiste bien avec une défense très resserée et des contres offensives redoutables. Sur l'une d'elle, les métallurgistes ouvrent le score. Voženílek dévie vers Růžička qui d'un tir décroisé parfait nettoie la lucarne opposée (1-0).

Le Dynamo repart à l'offensive mais deux minutes plus tard, bis repetita. Les Oceláři contrent profitant d'une incroyable naïveté défensive de Pardubice. Les attaquants locaux se retrouvent à deux contre un, le défenseur se jette et glisse loin de la zone de jeu, le lancer de Čacho est repoussé par Will qui réalise un gros arrêt, Hrehorčák a suivi et pousse au fond entre les pads du portier pour doubler la mise (2-0).

Il semblait que Pardubice avait tiré des leçons des derniers matchs, mais non dans un naufrage identique en deux minutes, les chevaux ont complètement laissé faire leur adversaire et se retrouvent en grande difficultés dans ce match décisif. En effet, il est tellement difficile de revenir au score quand Třinec mène.

Les locaux sont pénalisés dès la reprise, mais le powerplay de Pardubice ne propose absolument rien. Le Dynamo peine à se montrer dangereux, à l'inverse les contres visiteurs sont extrêmement redoutables et Will ne s'en sort que par miracle, un air de déjà vu flotte sur la Werk Arena. La défense visiteuse propose une copie d'une fragilité hallucinante de balbutiements et de grossières erreurs. Un surnombre vient compliquer le jeu des Bohémiens orientaux. Le powerplay local n'en profite guère. A peine revenu à cinq, pour bloquer un contre, Pardubice commet une nouvelle faute, décidément il n'y est pas du tout. Un coup de canon manque le but ricoche contre la bande, revient de l'autre côté où Vrána n'a plus qu'à pousser dans la cage grande ouverte (3-0).

Pardubice demande un coach challenge car Will est tombé devant sa cage mais après avoir revu la vidéo, il s'avère que c'est Hájek le défenseur visiteur qui fait tomber son propre gardien en plus d'être complètement mal placé. Le but est donc logiquement validé et Pardubice subit deux minutes pour retard de jeu. Les Oceláři haussent le ton et dominent largement, ce n'est que la chance et le poteau qui évitent au score d'enfler encore. En fin de période, le Dynamo récupère un powerplay mais en plus de ne rien en faire, il se fait à son tour pénalisé. On voit mal comment le score pourrait s'inverser dans un match à tel sens unique, il y aura donc un match 7 dans cette finale ! Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Will au four et au moulin face ŕ Třinec

Le Dynamo reprend mieux le dernier tiers, pire serait difficilement possible, mais il est rapidement pénalisé. Il faut des prouesses de Will pour éviter un quatrième but. Pardubice finit par revenir un peu à l'avant mais les tirs sont soit à côté, bloqués soit heurtent le poteau ou le gardien. Cienciala contre, il remet en retrait pour Daňo qui ne parvient pas à lancer dans la cage vide, le plongen de Will permet ensuite de bloquer la rondelle. En powerplay, les visiteurs sortent leur gardien et donnent tout, Kousal dans le haut slot parvient enfin à déjouer Kacetl d'un lourd tir (3-1).

Laborieusement Pardubice retourne à l'avant, il lui faut plusieurs précieuses dizaines de secondes pour enfin entrer en zone. Le gardien ressort, Čerešňák qui contrôle le palet s'étale et le perd de la pire manière à la seconde où Will a atteint le banc. - Dynamo Pardubice : 4-1 (3-3)Le Dynamo qui a remporté avec solidité le match 5 a pris un avantage très important dans la finale, il n'est plus qu'à un succès du titre. S'il veut être sacré dès ce soir, il doit l'emporter à l'extérieur, et ce ne sera pas des plus aisés. Třinecbattu aux deux derniers matchs retrouve ses partisans avec un seul but, il faut gagner coûte que coûte pour pousser à la tenue d'un septième match, mais dans les matchs éliminatoires, les dragons se sont montrés particulièrement efficaces dans ces playoffs.Le début de match est équilibré et de bonne facture, progressivement le Dynamo prend le contrôle de la rondelle et fait le jeu, tout en peinant à lancer à la cage. A l'inverse les contres locaux sont dangereux mais bien gérés par. On commence à s'installer dans un jeu qu'apprécie Třinec, qui résiste bien avec une défense très resserée et des contres offensives redoutables. Sur l'une d'elle, les métallurgistes ouvrent le score.dévie versqui d'un tir décroisé parfait nettoie la lucarne opposéeLe Dynamo repart à l'offensive mais deux minutes plus tard, bis repetita. Les Oceláři contrent profitant d'une incroyable naïveté défensive de Pardubice. Les attaquants locaux se retrouvent à deux contre un, le défenseur se jette et glisse loin de la zone de jeu, le lancer deest repoussé parqui réalise un gros arrêt,a suivi et pousse au fond entre les pads du portier pour doubler la miseIl semblait que Pardubice avait tiré des leçons des derniers matchs, mais non dans un naufrage identique en deux minutes, les chevaux ont complètement laissé faire leur adversaire et se retrouvent en grande difficultés dans ce match décisif. En effet, il est tellement difficile de revenir au score quand Třinecmène.Les locaux sont pénalisés dès la reprise, mais le powerplay de Pardubice ne propose absolument rien. Le Dynamo peine à se montrer dangereux, à l'inverse les contres visiteurs sont extrêmement redoutables et Will ne s'en sort que par miracle, un air de déjà vu flotte sur la Werk Arena. La défense visiteuse propose une copie d'une fragilité hallucinante de balbutiements et de grossières erreurs. Un surnombre vient compliquer le jeu des Bohémiens orientaux. Le powerplay local n'en profite guère. A peine revenu à cinq, pour bloquer un contre, Pardubice commet une nouvelle faute, décidément il n'y est pas du tout. Un coup de canon manque le but ricoche contre la bande, revient de l'autre côté oùn'a plus qu'à pousser dans la cage grande ouvertePardubice demande un coach challenge carest tombé devant sa cage mais après avoir revu la vidéo, il s'avère que c'estle défenseur visiteur qui fait tomber son propre gardien en plus d'être complètement mal placé. Le but est donc logiquement validé et Pardubice subit deux minutes pour retard de jeu. Les Oceláři haussent le ton et dominent largement, ce n'est que la chance et le poteau qui évitent au score d'enfler encore. En fin de période, le Dynamo récupère un powerplay mais en plus de ne rien en faire, il se fait à son tour pénalisé. On voit mal comment le score pourrait s'inverser dans un match à tel sens unique, il y aura donc un match 7 dans cette finale !Le Dynamo reprend mieux le dernier tiers, pire serait difficilement possible, mais il est rapidement pénalisé. Il faut des prouesses depour éviter un quatrième but. Pardubice finit par revenir un peu à l'avant mais les tirs sont soit à côté, bloqués soit heurtent le poteau ou le gardien.contre, il remet en retrait pourqui ne parvient pas à lancer dans la cage vide, le plongen depermet ensuite de bloquer la rondelle. En powerplay, les visiteurs sortent leur gardien et donnent tout,dans le haut slot parvient enfin à déjouerd'un lourd tirLaborieusement Pardubice retourne à l'avant, il lui faut plusieurs précieuses dizaines de secondes pour enfin entrer en zone. Le gardien ressort,qui contrôle le palet s'étale et le perd de la pire manière à la seconde oùa atteint le banc. Hrehorčák récupère et lance jusque dans la cage vide (4-1).

La Silésie exulte et tient son septième match décisif, mais les survoltés fans locaux ne verront plus leur équipe jouer dans leur patinoire cette saison. Třinec a livré la marchandise pour ce sixième match, son meilleur de la finale et sans doute même des playoffs. Une partie récitée de main de maître avec son jeu habituel poussé vers l'avant. Les dragons défendront leur tire sur un dernier match décisif à l'extérieur dimanche. Pardubice qui avait réalisé son meilleur match au cinquième a fait son pire aujourd'hui, complètement dépassé et ridicules défensivement, les chevaux ont sombré très vite et sous l'eau les 3/4 de la rencontre n'ont que timidement émergé à quelques instants en fin de partie et encore. Seul, le gardien du Dynamo aura été à son aise dans ce sixième match, bien abandonné par ses coéquipiers dans les pires moments. Il faudra vite tirer un trait sur cette terrible contre performance pour aborder sereinement, et à domicile, le septième et dernier match de la finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Patrik Hrehorčák

** : Viliam Čacho

* : Vladimír Dravecký © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur