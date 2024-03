Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le miracle n'a pas eu lieu Les Oceláři remportent logiquement le match 7 et rejoignent les demi-finales, le Motor n'a pu compléter l'incroyable retour Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2024 à 20:49 Tweeter

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 2-0 (4-3)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Roman et Třinec remportent le match 7 et vont en 1/2 finale

Les Oceláři qui menaient la sérié 3-0 se sont inclinés lors des trois derniers matchs et se retrouve a égalité, le septième et dernier match à domicile doit être remporté pour continuer. České Budějovice a réussit une incroyable remontée et pourrait conclure un come-back incroyable en cas de victoire en Silésie.

Les dragons prennent le match par le bon bout et dominent le début de rencontre, ils font le jeu mais ne peuvent pas déjouer Hrachovina toujours en pleine possession de ses moyens. En powerplay, le pressing local se fait encore plus intense mais sans résultat. Le Motor se relance un peu en fin de période, appuye sur le champignon en suppériorité mais le score reste vierge après vingt minutes.

Dès la reprise de la période, les locaux sont encore sanctionnés, mais cette fois le powerplay est complètement transparent et ne propose rien. Třinec retourne à l'offensive, le quadruple champion en titre fait le show sur sa glace encouragé par son public. CB tangue sous l'assaut et est complètement étouffé. Malgré tout, les visiteurs parviennent à tenir grâce à une défense efficace. Seulement le Motor ne parvienbt pas à proposer de contre-offensive et ne tire que trois malheureuse petite fois à la cage dans ce tiers. Pas de quoi inquiéter les métallurgistes.

Les Oceláři repartent au feu au dernier tiers et continuent de presser comme depuis le début de la rencontre. Les visiteurs continuent de tenir bon sans vraiment parvenir à s'élancer dans la partie. A force de chercher la faille, les locaux vont la trouver. Polášek envoie un bon lancer de la bleue, Hrachovina masqué, parvient à repousser la rondelle, mais Roman seul au second poteau reprend dans la cage grande ouverte.

Le Motor mené, voit que le temps joue contre lui mais pour autant reste complètement anesthésié et ne parvient pas à se réveiller. En fin de match, le jeu commence un peu à changer de côté. Mais une faute visiteuse remet tout en question. Dos au ravin, le Motor sort quand même son gardien. Une perte de palet hallucinant à la bleue, suite à une passe complètement ratée permet à - Motor České Budějovice: 2-0Lesqui menaient la sérié 3-0 se sont inclinés lors des trois derniers matchs et se retrouve a égalité, le septième et dernier match à domicile doit être remporté pour continuer.a réussit une incroyable remontée et pourrait conclure un come-back incroyable en cas de victoire en Silésie.Les dragons prennent le match par le bon bout et dominent le début de rencontre, ils font le jeu mais ne peuvent pas déjouertoujours en pleine possession de ses moyens. En powerplay, le pressing local se fait encore plus intense mais sans résultat. Le Motor se relance un peu en fin de période, appuye sur le champignon en suppériorité mais le score reste vierge après vingt minutes.Dès la reprise de la période, les locaux sont encore sanctionnés, mais cette fois le powerplay est complètement transparent et ne propose rien. Třinec retourne à l'offensive, le quadruple champion en titre fait le show sur sa glace encouragé par son public. CB tangue sous l'assaut et est complètement étouffé. Malgré tout, les visiteurs parviennent à tenir grâce à une défense efficace. Seulement le Motor ne parvienbt pas à proposer de contre-offensive et ne tire que trois malheureuse petite fois à la cage dans ce tiers. Pas de quoi inquiéter les métallurgistes.Les Oceláři repartent au feu au dernier tiers et continuent de presser comme depuis le début de la rencontre. Les visiteurs continuent de tenir bon sans vraiment parvenir à s'élancer dans la partie. A force de chercher la faille, les locaux vont la trouver.envoie un bon lancer de la bleue,masqué, parvient à repousser la rondelle, maisseul au second poteau reprend dans la cage grande ouverte.Le Motor mené, voit que le temps joue contre lui mais pour autant reste complètement anesthésié et ne parvient pas à se réveiller. En fin de match, le jeu commence un peu à changer de côté. Mais une faute visiteuse remet tout en question. Dos au ravin, le Motor sort quand même son gardien. Une perte de palet hallucinant à la bleue, suite à une passe complètement ratée permet à Čacho de contrer et de marquer en cage vide malgré une défense acharnée de Kachyňa. La messe est dite, CB ne se réveillera pas du match et Mazanec blanchit pour la troisième fois de la série, avec seulement dix tout petits arrêts.

Victoire logique de Třinec dans un match où le quadruple champion en titre n'a brillé ni par son efficacité, ni par son talent mais l'emporte à l'usure et rejoint les demi-finales où il faudra drastiquement hausser le ton pour faire face au Sparta Praha. Le Motor qui aura fait une remontée incroyable cède dans un septième match qu'il n'a jamais vraiment démarré, et a été complètement dépassé et rincé sur cette dernière rencontre.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Miloš Roman

** : Viliam Čacho

* : Marek Mazanec © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur