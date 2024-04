Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le mur se brise Le Dynamo remporte nettement le match 2 et égalise dans la finale après avoir brisé le mur silésien Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/04/2024 à 10:42 Tweeter

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 6-3 (1-1)



hcdynamo.cz Le Dynamo surclasse Třinec au match 2 de la finale

Les Oceláři ont remporté le premier match de la finale en jouant son jeu défensif et opportuniste habituel. Pourquoi changer une recette gagnante ? Ils vont tenter la passe de deux. Pardubice est complètement tombé de le piège que tout le monde connaît. Sa nette domination a été stérile et il a encaissé les buts qu'il ne fallait pas. Espérons pour lui que la leçon a été retenue et une nouvelle physionomie sera abordée au match 2.

Pourtant la partie démarre comme la veille, le Dynamo se rue à l'assaut et ne parvient pas à déstabiliser le bloc défensif silésien. Une faute est rapidement appelée contre les visiteurs, le powerplay ne trouve pas de solution. Le jeu est rugueux et de nombreuses sanctions sont infligées aux uns et aux autres, mais toujours par deux ce qui ne donne aucun jeu de puissance. Pardubice surdomine le jeu, les tirs pleuvent mais Kacetl semble encore une fois imbattable. C'est donc sur un score vierge et 13 lancers à 3 que s'achève le premier vingt.

Les chevaux reprennent fort et se ruent à l'assaut dès le retour au jeu, les visiteurs tiennent et dégagent le palet mais à chaque fois il revient. Sedlák depuis le haut lsot envoie un missile que Kacetl repousse, Pánik juste devant la cage récupère le rebond et le propulse au fond (1-0).

Dans la foulée les locaux sont pénalisés, ils tiennent une première partie de la faute et les dragons sont à leur tour sanctionnés. Le jeu reste tendu et rugueux et le Dynamo est encore sanctionné à la mi-tiers. Le palet rebondit plusieurs fois dans le trafic et sur la reprise de Cienciala, Vála le dévie bien involontairement du patin dans son propre but (1-1).

Les fautes continuent de pleuvoir mais les powerplays restent muets jusqu'en toute fin de tiers médiant. En effet, Pardubice parvient alors à repasser devant au tableau d'affichage. Le one-timer de Radil depuis le cercle droit termine entre les pads du portier silésien (2-1).

Le Dynamo reprend sa domination au dernier tiers et presse pour tuer le match. Encore une fois les Oceláři acculés en défense s'en sortent. Sur un engagement gagné en zone offensive, le slap de Čerešňák vient déjouer Kacetl masqué (3-1).

Le Dynamo se détend et croit tenir son avance, mais comme souvent il va bien trop se relâcher et donner la possibilité à son adversaire de revenir. Třinec renverse vite la tendance. Nestrašil contourne la cage et vient frapper à la porte, le puck rebondit dans l'axe où Helewka a été laissé seul, l'erreur défensive se paye cash, la reprise du Canadien fait trembler les filets (3-2).

Dans la foulée, Pardubice est sanctionné. Třinec presse et sous pression, les locaux vont logiquement céder. Hudáček d'un lourd lancer depuis l'entrée du cercle gauche égalise (3-3).

Le champion en titre vient d'inscrire deux buts en 1'16, son réalisme impressionnant à de nouveau frappé. Pardubice retourne au travail. La partie est un peu plus équilibrée, mais ce sont bien les chevaux qui donnent le tempo. A force de tentative, le Dynamo retrouve son bon jeu offensif. Mandát contourne la cage et fait un gros effort pour conserver le palet il parvient à se glisser entre deux défenseurs et dévie parfaitement au second poteau pour Vondráček qui colle au fond dans une immense clameur (4-3). Photographe : Marian Ježowicz Kacetl et le mur silésien se brisent en encaissant six buts

Il reste un peu plus de cinq minutes à jouer, les Oceláři tentent de repartir de l'autre côté. Mais pour une fois en menant au score Pardubice ne lâche pas et continue de contrer pour doubler son avance. Mandát intercepte une mauvaise relance et fonce au but, il laisse en retrait pour Vondráček sa reprise surpuissante est freinée par Kacetl mais le palet continue et franchit la ligne malgré le plongeon du gardien et du portier silésien (5-3).

Comme souvent, Moták demande son challenge pour revoir le but. Mais le but est accordé, Třinec est donc sanctionné pour retard de jeu. Les dragons tentent quand même de contrer mais sont encore pénalisés pour une obstruction. Le Dynamo joue une minute à cinq contre trois. Un lourd tir s'écrase sur le poteau. Kaut remonte dans le cercle droit et d'un lourd tir vient loger le palet dans la lucarne (6-3).

Les dernières minutes sont anecdotiques. Pardubice remporte une très belle victoire et égalise dans cette finale de la meilleure des façons. Si ses égarrements derrière n'ont pas été totalement corrigés, son offensive a retrouvé son punch et en inscrivant six buts a brisé le mur silésien. Il faudra maintenant aller gagner à Třinec pour récupérer l'avantage de la glace. Les Oceláři ont lourdement chuté et encaissés six buts, le plus en un match depuis le début des playoffs. Leur stratégie défensive n'aura tenu bon qu'un tiers et même si avec brio ils ont réussi à rapidement compenser deux buts de retard se sont effondrés en fin de match. Pour les Silésiens le plus dur a été fait avec une victoire à l'extérieur, c'est sur un score de parité qu'ils acceuilleront la finale samedi et dimanche. - Oceláři Třinec: 6-3 (1-1)Les Oceláři ont remporté le premier match de la finale en jouant son jeu défensif et opportuniste habituel. Pourquoi changer une recette gagnante ? Ils vont tenter la passe de deux. Pardubice est complètement tombé de le piège que tout le monde connaît. Sa nette domination a été stérile et il a encaissé les buts qu'il ne fallait pas. Espérons pour lui que la leçon a été retenue et une nouvelle physionomie sera abordée au match 2.Pourtant la partie démarre comme la veille, le Dynamo se rue à l'assaut et ne parvient pas à déstabiliser le bloc défensif silésien. Une faute est rapidement appelée contre les visiteurs, le powerplay ne trouve pas de solution. Le jeu est rugueux et de nombreuses sanctions sont infligées aux uns et aux autres, mais toujours par deux ce qui ne donne aucun jeu de puissance. Pardubice surdomine le jeu, les tirs pleuvent maissemble encore une fois imbattable. C'est donc sur un score vierge et 13 lancers à 3 que s'achève le premier vingt.Les chevaux reprennent fort et se ruent à l'assaut dès le retour au jeu, les visiteurs tiennent et dégagent le palet mais à chaque fois il revient.depuis le haut lsot envoie un missile querepousse,juste devant la cage récupère le rebond et le propulse au fondDans la foulée les locaux sont pénalisés, ils tiennent une première partie de la faute et les dragons sont à leur tour sanctionnés. Le jeu reste tendu et rugueux et le Dynamo est encore sanctionné à la mi-tiers. Le palet rebondit plusieurs fois dans le trafic et sur la reprise dele dévie bien involontairement du patin dans son propre butLes fautes continuent de pleuvoir mais les powerplays restent muets jusqu'en toute fin de tiers médiant. En effet, Pardubice parvient alors à repasser devant au tableau d'affichage. Le one-timer dedepuis le cercle droit termine entre les pads du portier silésienLe Dynamo reprend sa domination au dernier tiers et presse pour tuer le match. Encore une fois les Oceláři acculés en défense s'en sortent. Sur un engagement gagné en zone offensive, le slap devient déjouermasquéLe Dynamo se détend et croit tenir son avance, mais comme souvent il va bien trop se relâcher et donner la possibilité à son adversaire de revenir. Třinec renverse vite la tendance.contourne la cage et vient frapper à la porte, le puck rebondit dans l'axe oùa été laissé seul, l'erreur défensive se paye cash, la reprise du Canadien fait trembler les filetsDans la foulée, Pardubice est sanctionné. Třinec presse et sous pression, les locaux vont logiquement céder.d'un lourd lancer depuis l'entrée du cercle gauche égaliseLe champion en titre vient d'inscrire deux buts en 1'16, son réalisme impressionnant à de nouveau frappé. Pardubice retourne au travail. La partie est un peu plus équilibrée, mais ce sont bien les chevaux qui donnent le tempo. A force de tentative, le Dynamo retrouve son bon jeu offensif.contourne la cage et fait un gros effort pour conserver le palet il parvient à se glisser entre deux défenseurs et dévie parfaitement au second poteau pourqui colle au fond dans une immense clameurIl reste un peu plus de cinq minutes à jouer, les Oceláři tentent de repartir de l'autre côté. Mais pour une fois en menant au score Pardubice ne lâche pas et continue de contrer pour doubler son avance.intercepte une mauvaise relance et fonce au but, il laisse en retrait poursa reprise surpuissante est freinée parmais le palet continue et franchit la ligne malgré le plongeon du gardien et du portier silésienComme souvent,demande son challenge pour revoir le but. Mais le but est accordé, Třinecest donc sanctionné pour retard de jeu. Les dragons tentent quand même de contrer mais sont encore pénalisés pour une obstruction. Le Dynamo joue une minute à cinq contre trois. Un lourd tir s'écrase sur le poteau.remonte dans le cercle droit et d'un lourd tir vient loger le palet dans la lucarneLes dernières minutes sont anecdotiques. Pardubice remporte une très belle victoire et égalise dans cette finale de la meilleure des façons. Si ses égarrements derrière n'ont pas été totalement corrigés, son offensive a retrouvé son punch et en inscrivant six buts a brisé le mur silésien. Il faudra maintenant aller gagner à Třinecpour récupérer l'avantage de la glace. Les Oceláři ont lourdement chuté et encaissés six buts, le plus en un match depuis le début des playoffs. Leur stratégie défensive n'aura tenu bon qu'un tiers et même si avec brio ils ont réussi à rapidement compenser deux buts de retard se sont effondrés en fin de match. Pour les Silésiens le plus dur a été fait avec une victoire à l'extérieur, c'est sur un score de parité qu'ils acceuilleront la finale samedi et dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Vondráček

** : Libor Hudáček

* : Martin Kaut © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur