Sparta Praha - Oceláři Třinec : 3-0 (1-0)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta domine nettement Třinec au match 1

Première rencontre de cette demi-finale, classico dans l'extraliga depuis plusieurs saison. Le Sparta accueille Třinec pour tenter enfin de se débarasser de sa bête noire. Les locaux semblent favoris de cette série, ils devront bien commencer pour se rassurer.

Le match commence bien pour les locaux qui mettent la pression sur la cage métallurgiste sans réussir pour autant à déjouer Mazanec. Progressivement, la domination locale s'érode. Le temps file et les Oceláři se montrent dangereux et tranchants en contre. Le danger change de camp et Praha commence à bredouiller son hockey, multipliant les mauvaises passes et les pertes de palet. Cela fait le jeu des visiteurs qui accroissent leurs tentatives en break et passent proche du hold-up mais Kovář tient la porte fermée. C'est donc sans but que s'achève ce premier vingt.

Dès la reprise, les visiteurs sont sanctionnés. Le powerplay pragois tourne mais ne trouve pas de solution. Řepík dans un contre solitaire envoie un tir impeccable décroisé qui fait trembler les filets et hurler la foule (1-0).

Le Sparta continue sa domination et obtient assez rapidement un nouveau jeu de puissance. Une fois encore il se casse les dents sur la défense et le gardien silésien. Třinec lance des contres dangereux mais les locaux s'en sortent à peu de frais. Ceux-ci conservent toutefois l'initiative, sans pour autant doubler leur avantage jusqu'à la deuxième sirène.

A l'entame du dernier vingt, le jeu est tendu et fermé. Les Oceláři sont plus incisifs et sous pression les locaux concèdent une faute. Třinec pose son jeu et fait tourner, une mauvaise passe voit le palet quitter la zone, Marinčin et Forman font la course poursuite pour le récupérer. Forman s'en empare et seul face au gardien, fait une jolie feinte et double la mise en infériorité dans une clameur immense (2-0).

Les dragons repartent mais leur powerplay s'achève déjà. Ils continuent de contrôler le palet mais se heurte à la défense pragoise bien placée. Le jeu s'accélère côté visiteur pour revenir au score, mais sans résultat. Vrána part seul en break, il longe la cage fait se coucher Kovář, ce dernier perd sa crosse mais parvient à repousser le palet du bouclier allongé au sol. Třinec presse mais le score ne bouge pas, le Sparta tient bon accroché à son but. Les Oceláři sortent leur gardien et prennent leur temps moirt pour jouer le tout pour le tout. Les locaux parviennent à se dégager, Marinčin récupère et essaie de relancer son équipe mais en passant en retrait il met sur Najman qui n'a plus qu'à lancer dans la cage vide (3-0).

Une faute est sifflée contre les visiteurs leur clouant les mains pour les dernières minutes. Praha fait tourner sans même sortir de sa zone. La sirène retentit et offre une première victoire méritée aux locaux, le quadruple champion en titre a fait bien pale figure dans cette rencontre.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Kovář

** : Miroslav Forman

