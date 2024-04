Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le trône vacille Le quadruple champion en titre subit un troisième revers de suite dans la demi-finale et est au bord de l'élimination face au Sparta qui est en passe de renverser le trône Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2024 à 22:07 Tweeter

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Le Sparta déjoue les Oceláři pour la troisième fois

Třinec a perdu les deux premiers matchs dans la capitale et doit impérativement rebondir à domicile pour réduire l'écart dans cette demi-finale. Le Sparta a réussi parfaitement son départ et veut poursuivre sa route tranquille en Silésie.

Le match démarre sur un round d'observation, mais les spartiates sont plus incisifs et mettent en difficultés la défense locale. Les esprits restent très échauffés autour des cages. Logiquement les visiteurs vont ouvrir assez rapidement le score. Mikliš slape de la bleue, le tir est bloqué par la défense silésienne, Lajunen récupère dans le slot et glisse pour Buchtele juste à côté, à bout portant il vient déjouer Kacetl déjà à genoux (0-1).

Dans la foulée, Praha concède une première faute et permet aux locaux de montrer les dents, mais leur powerplay bien tiède ne prouve pas grand chose. Le match reste verrouillé, mais le Sparta conserve l'initiative. Une deuxième faute pragoise permet aux Oceláři de mettre la pression et de tenter leur chance à plusieurs reprises. Sous pression les visiteurs parviennent à tenir et effacer la faute. Les locaux conservent l'initiative en fin de période. Třinec est pénalisé ce qui permet au Sparta de pousser, Čacho surprend tout le monde en contre et se retrouve fauché dans le coin de la cage. Une faute est également sifflée contre Praha. On joue à quatre les dernières secondes du tiers et le début du deuxième. Une violente charge contre la bande de Kempný, provoque son expulsion. Le Sparta doit jouer à trois plus d'une minute mais s'en sort. La longue infériorité de cinq minutes permet à Třinec de maintenir le palet à l'offensive. Kovář et sa défense s'en sorte bien sur une énorme occasion. A force, les dragons trouvent l'ouverture. Helewka place au deuxième poteau, Cienciala dévie au fond pour égaliser (1-1).

Praha parvient à tenir le reste de la pénalité majeure, les meubles sont sauvés. Les grenats parviennent à repartir dans l'autre sens et retrouvent un peu de domination, mais ils se prennent dans la défense locale et Kacetl tient bon. Les Silésiens finissent par être pénalisés. Le palet tourne dans les crosses pragoises, Horák seul face à un angle grand ouverte tire sur le filet extérieur. Surpris une premère fois la défense des métallurgistes se fait avoir une deuxième fois identique mais de l'autre côté et cette fois c'est au fond. Chlapík dans le cercle droit, dévie de l'autre côté pour Řepík, son one-timer vient faire trembler les filets (1-2). Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Un match encore serré qui s'est terminé en prolongation

Třinec repart et s'offre quelques occasions mais en fin de tiers, le Sparta repart dans l'autre sens et montre ses muscles, sans effet.

Dès la reprise, les Oceláři sont pénalisés sur la première offensive de leur adversaire. Le powerplay est bien géré et très dangereux jusqu'à une faute stupide qui donne un épisode à quatre contre quatre. Les locaux ont quelques minutes de powerplay, ils tapent à la porte mais se font aussi très peur. Le contre solitaire de Forman est dévié par Kacetl. Třinec repart fort et se met à presser, après tout c'est elle qui tire de l'arrière. Praha recule mais parvient à tenir en faisant tourner le chrono. Hrehorčák en contre, dévie parfaitement au second poteau pour Kundrátek qui n'a plus qu'à pousser au fond et faire bondir la foule (2-2).

Les dernières minutes sont verrouillées et la sirène retentit en renvoyant tout le monde en prolongation comme au match précédent. La prolongation démarre à fond de train, les deux équipes se rendent coup pour coup tant ils savent que cette victoire est importante dans la série. Les deux gardiens s'illustrent et maintiennent le score de parité. Najman monte à l'assaut, Šenkeřík lui envoie sa crosse dans le visage. Il écope d'un 2+2. Třinec s'accroche à sa cage et Kacetl multiplie les interventions. Le Sparta garde sa patience et fait tourner. Krejčík envoie un missile de la bleue qui traverse le trafic et fait trembler les filets (2-3).

Troisième succès en trois matchs pour Praha qui est à un patin de la finale, tout pourrait être fini si le Sparta l'emporte demain. Třinec est battu pour la troisième fois et se retrouve dos au ravin, jamais le quadruple champion en titre n'a été autant en difficultés en playoffs ces cinq dernières années. Les dragons devront à tout prix l'emporter demain, sinon ils perdront leur couronne.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Kovář

** : Ondřej Kacetl

