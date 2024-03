Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les chevaux galopent Le Dynamo se qualifie pour les demi-finales après sa victoire à domicile au match 5 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2024 à 10:40 Tweeter

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 3-2 (4-1)



hcdynamo.cz Le Dynamo élimine Mountfield et se qualifie pour les 1/2

Dans une série où tous les matchs sont serrés, le Dynamo tient la corde et mène 3-1, s'il l'emporte devant son public alors il sera qualifié. Mountfield qui résiste de son mieux se retrouve dos au mur, il lui faut défaire son rival ou être éliminé.

La partie démarre de la pire manière possible pour Pardubice qui subit deux pénalités dans la première minute de jeu. La défense se jette à plusieurs reprises devant la cage et Will fait de solides arrêts mais les trois locaux finissent logiquement par céder. Estephan lance de loin, le palet dévié retombe devant la cage pour Miškář qui pousse au fond. Les locaux tuent la deuxième faute et repartent, Vála seul devant l'angle ouvert rate complètement son tir. Ils continuent de presser et récupère une suppériorité, qu'ils gaspillent complètement comme depuis le début de ces playoffs. Sur un engagement gagné en zone offensive, Vála récupère et envoie un missile au fond pour l'égalisation. Pardubice accélère et obtient un deuxième powerplay en toute fin de période.

Le début du powerplay est disputé, Vondráček devant la cage envoie un tir parfait et nettoie la lucarne opposée pour donner l'avantage aux chevaux. Le Dynamo pousse fort mais le score ne bouge pas, une pénalité permet à Mountfield de desserrer l'étau mais pas réellement de créer d'occasions. Sur un contre pourtant, Jergl entre en zone, mis au sol il parvient à lancer entre les bottes du portier local et égalise sur un but ovechkinien. Les locaux restent les plus dangereux mais le score reste identique jusqu'à la sonnerie.

Le dernier tiers est équilibré et intense, les deux équipes se rendent coup pour coup mais le score ne bouge pas. Alors que le temps défile la pression du Dynamo s'accélère, Vondráček maintient le palet en zone offensive et parvient à servir Mandát pressé par la défense dans le slot, mais sa reprise juste sous la barre fait bondir plus de 10 000 spectateurs. Mountfield repart et peu après récupère un powerplay. Les visiteurs sortent leur gardien pour jouer à six contre quatre. La défense de Pardubice se jette pour bloquer les tirs et dégager au loin, Will tient bon, le temps défile. La faute est finalement tuée, Hradec Králové reste à l'offensive mais ne trouve pas de solution dans l'hermétique arrière-garde.

Le Dynamo remporte ce cinquième match, le quatrième dans la série et rejoint les demi-finales. Fin de parcours logique pour Mountfield battu par son pire ennemi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jan Mandát

* : Roman Will











