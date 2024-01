Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les favoris assurent Le Sparta et les Oceláři surclassent leur adversaire Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2024 à 21:02 Tweeter

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 5-0

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 4-1



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři l'emportent nettement contre Kladno

Les Oceláři nettement vaincus au dernier match espèrent rebondir face à Kladno qui reste sur une série catastrophique de onze revers d'affilée. Un début de match bien mené par les locaux permet à Nestrašil d'ouvrir le score après quatre minutes de jeu. Dans un deuxième tiers très curieux, les locaux marquent deux buts en deux minutes par Jeřábek et Sikora (pour son premier match en extraliga) sur trois lancers. Les Rytíři dominent nettement le tiers médiant mais ne marquent pas, alors que les locaux ne voient plus le jour. Le dernier tiers s'équilibre, mais Třinec inscrit deux nouveaux buts, marqués par Voženílek et Polášek. Avec 27 arrêts, Kacetl blanchit.

Le Sparta domine le premier tiers et logiquement ouvre le score sur un but en powerplay de Řepík. Le deuxième tiers est plus équilibré, et Najman double la mise. Il ne faut que 26 secondes au début du dernier tiers pour que Filippi, meilleur pointeur de la ligue, ne débloque le compteur de Liberec. Les Bílí Tygři pressent en fin de match pour revenir au score mais sans succès. Ils sortent leur gardien pour tenter le tout pour le tout. Praha en profite et Moravčík et Kousal marquent tous deux en cage vide pour creuser le score et assurer définitivement la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kacetl

** : Daniel Voženílek

*** : Ondřej Kacetl
** : Daniel Voženílek
* : Jan Buchtele











