TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les lions gardent espoir Les lions de Mladá Boleslav gardent espoir de raccrocher les playoffs, Vítkovice se replace en milieu de tableau. Le Motor et les Bílí Tygři recollent aux places protégées. En haut le Dynamo s'assure la première place, le Sparta suit Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2024 à 21:24

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 5-2

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 3-5

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 2-0

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 2-0

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 2-5

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 6-2

Sparta Praha - Mountfield HK : 4-1



Photographe : Roman Turovský pour hcplzen.cz Mladá Boleslav gagne à Plzeň et garde l'espoir des playoffs

Photographe : Roman Turovský pour hcplzen.cz Mladá Boleslav gagne à Plzeň et garde l'espoir des playoffs

Mladá Boleslav a encore un mince espoir de qualification pour les playoffs, mais il lui faut pratiquement gagner tous ses matchs. Le déplacement à Plzeň en difficultés en bas de tableau peut être l'occasion d'engranger des points. Les lions dominent complètement le premier tiers sans équivoque, Skalický en powerplay puis Roman leur donnent un bon avantage. Les Indiens renversent la tendance au tiers médiant, Pour débloque le score en powerplay avant que Renonen n'égalise. Le BK dominé dans le dernier tiers utilise son réalisme. Gardoň et Lintuniemi marquent à une minute d'intervalle. Les locaux rapprochent leur score mais malgré leur pression ne peuvent égaliser, un dernier but en cage vide de Skalický assure la victoire des lions. Mladá Boleslav remporte une victoire clé et revient à quatre points des playoffs, avec deux matchs encore à faire, l'espoir reste permis. Plzeň s'incline pour la troisième fois de suite et ne pourra plus faire mieux que onzième, mais pourrait même perdre encore une place.

Le Dynamo cartonne à domicile dans son maillot "dynamique" et écrase Karlovy Vary pour assurer définitivement sa première place et battre son record historique de points en saison régulière d'extraliga depuis 31 ans ! L'Energie mène pourtant après un premier tiers où elle s'en sort très bien contenu de la tournure du match. Pardubice ne panique pas et inscrit trois buts sans réplique au tiers médiant, dont un deuxième du soir pour Hyka, pour prendre le large. Les chevaux marquent encore deux fois en dernière période. 7ème victoire de suite pour le Dynamo. Karlovy Vary après un sixième revers consécutif reste en danger de rater les playoffs, car le BK a encore gagné et n'est "plus" qu'à quatre points derrière.

o2sport.cz Le Sparta surclasse Mountfield qui coule

Le Sparta l'emporte tranquillement devant ses partisans en infligeant à Mountfield sa troisième défaite de suite. Kousal inscrit un doublé et trois points dans cette partie. Malgré sa nouvelle victoire, la deuxième d'affilée, Praha ne pourra plus rattraper le Dynamo Pardubice et terminera deuxième quoi qu'il arrive. Mountfield glisse au neuvième rang et doute.

Les Bílí Tygři se reprennent après deux défaites de suite, ils s'imposent à Olomouc et reviennent sixième à deux points des places protégées. Un doublé d'Orsava met pourtant les coqs sur orbite en début de partie. Rychlovský et Vlach trouvent la faille au tiers médiant pour permettre à Liberec d'égaliser. Au dernier tiers les tigres blancs font la loi et un doublé de Rychlovský qui complète le tour du chapeau leur permet de l'emporter avant un dernier but en cage vide.

Le Motor impressionne à domicile et écrase le quadruple champion en titre pour revenir cinquième à un point des places protégées. Deuxième très lourd revers de suite pour Třinec qui doute. Přikryl et Pýcha permettent aux locaux de mener 2-0 dès la première période. Un doublé d'Ordoš et un but de la superstar locale, Gulaš achève la déroute des métallurgistes qui inscriront bien deux buts en fin de partie pour sauver l'honneur.

Vítkovice poursuit sa fin de saison en trombe en signant sa cinquième victoire consécutive qui lui permet de remonter à la huitième place. Les mineurs glacent Brno qui chute et reste menacé pour la quatrième place. En repoussant les 31 lancers visiteurs, Klimeš signe son sixième blanchissage de la saison ! Rihards Bukarts se charge des deux buts locaux.

Deuxième succès consécutif pour les Rytíři alors qu'ils ne pourront plus échapper au barrage. Mais ils savent réjouir leur public en déjouant Litvínov qui continue de descendre et se trouve désormais septième. Ticháček et Smoleňák ont marqué chacun en powerplay. Mitens blanchi avec 36 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mareks Mitens (Rytíři Kladno)

** : Lukáš Klimeš (Vítkovice Ridera)

*** : Mareks Mitens (Rytíři Kladno)

** : Lukáš Klimeš (Vítkovice Ridera)

* : Róbert Lántoši (BK Mladá Boleslav)











