Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 4-2 (1-0)

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 4-2 (1-0)

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 0-1 ap (0-1)

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 4-3 (1-0)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Konrád blanchit, Olomouc surprend Liberec au match 1

Les Bílí Tygři démarraient les playoffs en favori face à Olomouc mais comme bien souvent cette saison, ils ont déçu en ratant l'ouverture devant leurs partisans. Pourtant les locaux démarrent bien le match et malgré une pénalité, ils dominent les débats. Flynn bénéficie même d'un tir de pénalité, qu'il manque, tout un symbole. Au deuxième vingt, les tigres blancs commencent à perdre du terrain et du mordant mais le score reste toujours vierge. Olomouc accélère de plus en plus en dernière période et contrôle le jeu, cependant le score ne bouge toujours pas. Il faut donc disputer une prolongation, la première de ces playoffs 2024. Liberec qui jusque là avait été discipliné, commet une faute dès l'entame du temps supplémentaire. Orsava à mi-zone vient fusiller Král et donne une première surprise mais méritée aux Coqs. Avec 34 arrêts, Konrád blanchit.

Mountfield réussit son entrée dans les séries à domicile avec un court succès contre Vítkovice sans son meilleur artilleur, blessé. La partie débute bien pour les mineurs, Auvitu ouvre le score en powerplay. Premier but du Français dans ces playoffs, il terminera la partie à deux points. Les locaux ne tardent pas à égaliser mais ils sont très brutaux et indisciplinés. Rihards Bukarts remet Ostrava devant en powerplay juste avant la première sirène. Toujours en infériorité au cours du tiers médiant, Mountfield parvient à égaliser sur un contre bien mené par Pavelka. Au dernier vingt, c'est Vítkovice qui fait beaucoup de fautes et va le payer très cher. Perret marque en powerplay, décidément bonne soirée pour les Français. Lalancette creuse l'écart lui aussi en suppériorité. La fin de partie est houleuse et hachée par les fautes, les mineurs reviennent à une longueur avec un nouveau but en powerplay. Mais malgré leur intese pressing en fin de match, ils ne reviendront pas.

hcmotor.cz Le Motor assure au premier match contre l'Energie

De retour en playoffs cette saison, le Motor a bien démarré en venant logiquement à bout de Karlovy Vary. Le premier tiers est plutôt équilibré, Ordoš est expulsé après une vilaine faute, perte importante pour les locaux. Le powerplay de cinq minutes permet aux visiteurs de montrer les dents, mais Hrachovina fait bonne garde. Dès la reprise, Valský ouvre la marque pour les locaux. Ceux-ci contrôlent le match mais l'Energie a de la répartie, égalise, puis passe devant sur ses rares occasions. České Budějovice ne panique pas et continue son travail de sape et de domination de plus en plus sans partage au fur et à mesure de l'avancée du match. L'inévitable Gulaš égalise dans une immense clameur. Beránek est expulsé après un dangereux coup de genou. Le powerplay de cinq minutes permet au Motor de l'emporter. Kondelík au premier poteau, met en retrait entre ses jambes et à l'aveugle pour Harris au deuxième poteau qui n'a plus qu'à pousser au fond pour donner l'avantage. Harris remet le couvert deux minutes plus tard. La messe est dite.

Litvínov s'est fait quelques frayeurs dans ce match 1 contre Plzeň mais parvient à l'emporter tout de même. Dans un premier tiers saccadé par des vagues de pénalités, les Indiens ouvrent la marque. Indrák glisse un caviar dans l'angle à Söderlund qui pousse au fond. Les locaux égalisent au début du deuxième vingt, mais en powerplay Laakso redonne l'avantage aux visiteurs d'un coup de canon de la bleue. Litvínov décolle au dernier tiers, Koblasa égalise rapidement avant que Kirk ne donne l'avantage sur un powerplay. Deux minutes plus tard, les pétrochimistes font le trou et se mettent définitivement à l'abri.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Branislav Konrád (HC Olomouc)

** : Brant Harris (Motor České Budějovice)

