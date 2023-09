Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les quatre fantastiques Le Dynamo, l'Energie, Mountfield et le Sparta restent invaincus et mènent la danse. Premier succès en revanche pour Vítkovice, le Motor et Litvínov Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2023 à 20:45 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 4-0

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice : 1-3

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 2-4

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 5-3

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 3-1

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 4-2

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 2-3 TAB



Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Le Dynamo Pardubice signe un 2e succès, pas simple, à Kladno

Le Dynamo signe une deuxième victoire en deux matchs mais que ce fut compliqué à Kladno. Les chevaux démarrent au galop mais malgré une nette domination durant vingt minutes ils ne peuvent ouvrir les compteurs. La partie s'équilibre au tiers médiant, les Rytíři commencent à montrer les dents et il faut tout le talent de Will pour tenir le score. Klepiš part en contre, son tir est repoussé par le portier de Pardubice mais le puck file au second poteau où Procházka l'expédie au fond pour donner l'avantage aux locaux. Le Dynamo repart dans l'autre sens et égalise sous peu. Čerešňák slape de la bleue, Zohorna dans l'angle est à la déviation victorieuse. Les visiteurs continuent leur pressing et Poulíček dévie un lancer venue de l'arrière pour déjouer le portier local dans la dernière minute de jeu de la période. Au dernier vingt le rythme baisse et Pardubice verrouille l'accès à son but avant que Hyka ne conclue dans le filet désert.

Deuxième victoire probante de suite pour Karlovy Vary qui a régalé son public face à la Kometa. Dans un match bien maîtrisé l'Energie inscrit deux buts sans réplique aux deux premier tiers. Son powerplay fonctionne ensuite à merveille avec deux buts en suppériorité dans le dernier vingt. Malgré 29 lancers, Brno n'aura pas pu déjouer Frodl qui blanchit. Les joueurs de la cité thermale conforte leur première place, tandis que ceux de la comète sont en plein doute.

Mountfield grimpe au deuxième rang avec un deuxième net succès à domicile cette fois contre Liberec. Les lions ont fait la course en tête durant tout le match, mais à chaque fois les tigres blancs sont parvenus à égaliser. Les locaux accélèrent en fin de partie et passent définitivement l'épaule. Okuliar a complété le tour du chapeau dans cette rencontre et termine à quatre points.

Le Sparta suit avec un succès plus compliqué sur la glace du champion en titre, Třinec qui subit un deuxième revers de suite mais sauve un point. Il ne faut que 20 secondes à Růžička pour ouvrir le score en faveur des locaux. Sobotka ne tarde pas à remettre les deux équipes dos à dos. En powerplay, Chlapík permet aux Pragois de mener. Malmenés les dragons parviennent tout de même à égaliser en powerplay à la toute fin du deuxième tiers. Le score en reste là au troisième vingt et en prolongation. Praha gère bien ses tirs au but en marquant trois fois sur quatre, contre une pour les Oceláři.

hcmotor.cz Le Motor České Budějovice bat Olomouc pour son 1er succès

Le Motor remporte son premier succès de la saison a domicile en défaisant d'Olomouc. Surdominateurs au premier vingt les coqs ne parviennent pas à débloquer leur compteur. Les visiteurs sont pénalisés au début du dernier tiers, Kubík dans le coin droit profite de l'écran de ses coéquipiers pour ouvrir le score. Le HCO est encore pénalisé, Orsava chippe le palet et fonce seul en break pour égaliser en infériorité ! Globalement dominés, les automobilistes vont pourtant repasser devant. Pech contourne la cage et remet parfaitement au second poteau où Kubík n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Olomouc pousse pour revenir sans succès, Hrachovina maintient la porte fermée. České Budějovice plie et subit une faute. A quatre pourtant, Harris bataille à la ligne bleue offensive et s'empare du palet, seul en break il creuse l'avance locale. CB s'accroche et tient son avance jusqu'au bout.

Litvínov signe aussi sa première victoire, à domicile les pétroliers ont noyé Plzeň. La partie commence fort côté local, Abdul et David Kaše trouvent l'ouverture et permettent de mener 2-0 après 8 minutes de jeu. Les Indiens réduisent le score dans la foulée. Les locaux mènent bien leur barque et la famille Kaše fait encore parler d'elle, cette fois c'est Ondřej qui marque au tiers médiant pour accroître l'avance. Profitant d'un powerplay, Pour réduit la mise en fin de tiers. En dernière période, Litvínov mitraille mais ne peut élargir le score qu'en cage vide avec un nouveau but pour David Kaše.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oliver Okuliar (Mountfield HK)

** : Peter Mueller (Vítkovice Ridera)

*** : Oliver Okuliar (Mountfield HK)

** : Peter Mueller (Vítkovice Ridera)

* : David Kaše (Verva Litvínov)











