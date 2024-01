Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les victoires s'enchaînent Troisième succès de suite pour Vítkovice avec deux points de Claireaux et un d'Auvitu Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/01/2024 à 20:24 Tweeter

Vítkovice Ridera : 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Klimeš blanchit l'Energie, 3e victoire de suite pour Vítkovice

Match avancé de la quarantième journée qui se déroule pour les autres matchs vendredi. Karlovy Vary qui reste sur deux victoires de suite espère se rapprocher du milieu de tableau tout en distançant ses poursuivants. Vítkovice a également gagné ses deux derniers matchs et peut raccrocher les wagons en cas de victoire sur les bords de l'Ohře.

Le premier tiers voit un long round d'observation, progressivement les visiteurs prennent l'ascendant. Ils sont plus dominateurs et dangereux mais le score reste vierge jusqu'à la première sirène. La partie reprend fort dès l'entame du tiers médiant. Les Français s'illustrent sur ce premier but, Auvitu sur la bleue dévie vers Claireaux au même niveau qui lance, Frodl repousse allongé sur la glace, Kalus devant l'enclave récupère et glisse au fond pour ouvrir la marque (0-1).

Les mineurs restent à l'offensive, moins de trente secondes plus tard, ils doublent la mise. Grman dans l'axe lance, Šoustal dans l'angle dévie au fond (0-2).

La partie s'équilibre, l'Energie montre ses talents mais ne parvient pas à venir à bout de Klimeš qui reste vigilant même en infériorité. Malgré quelques bonnes tentatives, notamment en fin de période, Vítkovice n'arrive pas à alourdir la mise.

Au dernier tiers, les locaux récupèrent un rapide powerplay mais toujours sans parvenir à débloquer leur compteur. Vítkovice repart fort et contrent avec brio, la défense plie mais Frodl virevolte, et reste indéjouable même couché sur la glace il a encore le dernier mot. Karlovy Vary repart pour tenter de réduire l'écart. Une nouvelle faute visiteuse permet de presser plus fort encore mais Klimeš est imbattable, il finira par blanchir avec 29 arrêts.

En fin de match, l'Energie sort son gardien pour tenter de revenir à hauteur, sans succès. Rihards Bukarts marque dans la cage vide pour son premier but depuis son arrivée de Bienne sur une assistance de Claireaux qui signe son deuxième point du soir (0-3).

Troisième succès de suite pour Vítkovice qui se rapproche de la onzième place. Karlovy Vary reste neuvième mais sous la menace d'Olomouc et Plzeň qui jouent demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Klimeš

** : Valentin Claireaux

* : Rihards Bukarts Energie Karlovy Vary -: 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)Match avancé de la quarantième journée qui se déroule pour les autres matchs vendredi. Karlovy Vary qui reste sur deux victoires de suite espère se rapprocher du milieu de tableau tout en distançant ses poursuivants. Vítkovice a également gagné ses deux derniers matchs et peut raccrocher les wagons en cas de victoire sur les bords de l'Ohře.Le premier tiers voit un long round d'observation, progressivement les visiteurs prennent l'ascendant. Ils sont plus dominateurs et dangereux mais le score reste vierge jusqu'à la première sirène. La partie reprend fort dès l'entame du tiers médiant. Les Français s'illustrent sur ce premier but,sur la bleue dévie versau même niveau qui lance,repousse allongé sur la glace,devant l'enclave récupère et glisse au fond pour ouvrir la marqueLes mineurs restent à l'offensive, moins de trente secondes plus tard, ils doublent la mise.dans l'axe lance,dans l'angle dévie au fondLa partie s'équilibre, l'Energie montre ses talents mais ne parvient pas à venir à bout dequi reste vigilant même en infériorité. Malgré quelques bonnes tentatives, notamment en fin de période, Vítkovice n'arrive pas à alourdir la mise.Au dernier tiers, les locaux récupèrent un rapide powerplay mais toujours sans parvenir à débloquer leur compteur. Vítkovice repart fort et contrent avec brio, la défense plie maisvirevolte, et reste indéjouable même couché sur la glace il a encore le dernier mot. Karlovy Vary repart pour tenter de réduire l'écart. Une nouvelle faute visiteuse permet de presser plus fort encore maisest imbattable, il finira par blanchir avec 29 arrêts.En fin de match, l'Energie sort son gardien pour tenter de revenir à hauteur, sans succès.marque dans la cage vide pour son premier but depuis son arrivée de Bienne sur une assistance dequi signe son deuxième point du soirTroisième succès de suite pour Vítkovice qui se rapproche de la onzième place. Karlovy Vary reste neuvième mais sous la menace d'Olomouc et Plzeň qui jouent demain.*** : Lukáš Klimeš** : Valentin Claireaux* : Rihards Bukarts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur