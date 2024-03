Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les visiteurs font de la résistance Pardubice domine Mountfield en prolongation et le Sparta déjoue Liberec aux tirs au but Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2024 à 22:28 Tweeter

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 5-4 ap (1-0)

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 3-2 TAB (1-0)



mountfieldhk.cz Le Dynamo domine Mountfield d'un souffle au match 1

Le Dynamo démarre bien mal à domicile le quart de finale face à son rival de toujours Mountfield. En effet, les visiteurs dominent le jeu et sur un contre, Perret contourne la cage et vient glisser au deuxième poteau pour son deuxième but des playoffs. Pardubice continue de bredouiller et commet une faute. McCormack de la bleue envoie un missile et double la mise après 12 minutes de jeu à sens unique. Les lions continuent de contrôler le jeu jusqu'à la première sirène. Le Dynamo revient extrêmement fort sur la glace au deuxième tiers, Pánik contre bien et dévie en retrait pour Zohorna qui reprend victorieusement dans une immense clameur. Une minute plus tard, Poulíček prend le meilleur sur les défenseurs visiteurs, il laisse en retrait pour Vondráček qui envoie un missile et égalise ! Le jeu s'équilibre, mais les visiteurs parviennent à repasser devant. La défense locale se troue complètement une fois encore et Pavlík part seul en break, il gagne son duel face à Will, décidément pas dans un grand soir. Pardubice parvient à reprendre le contrôle du jeu et montre de nouveau les dents. Hájek place au deuxième poteau où Zohorna vient dévier au fond pour égaliser une troisième fois. Mountfield peine, et commet une faute en dernière minute de jeu. Dès la reprise, une deuxième faute est sifflée contre les visiteurs. A cinq contre trois, les chevaux trouvent logiquement l'ouverture et passent devant pour la première fois du match. Sedlák dans le slot mine la passe mais envoie au fond salué comme il se doit par la foule. Pardubice relâche progressivement l'étau et permet à son rival de renverser la tendance et de logiquement revenir. Pavlík lance, le palet repoussé passe derrière le but et revient au deuxième poteau, Tamáši bondit et vient pousser au fond pour égaliser. Mountfield reste très dangereux jusqu'au bout face à un Dynamo balbutiant mais il faut disputer une prolongation. Le Dynamo revient métamorphosé sur la glace, il surdomine le jeu et envoie Mountfield dans les cordes. Košťálek lance, Pařík repousse plein axe, Kaut suit et expédie au fond tandis que plus de 10 000 fans explosent de joie. Pardubice prend laborieusement les commandes de la série avant le match 2 demain toujours à Hockeytown.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Kovář tient son équipe dans le 1er match face aux Bílí Tygři

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Zohorna (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Kovář (Sparta Praha)

