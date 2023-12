Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Lutte acharnée Mountfield reste dans les places protégées pourchassé par Litvínov et Liberec. Le Sparta se rapproche du sommet, tandis qu'en milieu de tableau, Olomouc et Plzeň assurent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2023 à 20:42 Tweeter

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 4-1

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 4-1

Mountfield HK - Kometa Brno : 5-2

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 3-2 ap

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 3-2 ap

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 2-4

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 5-4



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield surclasse Brno et reste quatrième

Mountfield vient d'intégrer le top 4 et reçoit Brno qui cherche a lui prendre sa place, un match à enjeux donc en haut de tableau. Le premier tiers se joue à un bon rythme avec une légère domination locale. Profitant d'un powerplay, Pavelka dans le cercle droit envoie un missile au fond. Joie de courte durée pour le public, Zaťovič longe la cage il bute sur Lukáš, mais le puck reste devant le but grand ouvert, Flek pousse au fond et égalise. Dans le deuxième vingt, HK perd ses nerfs et commet plusieurs fautes dont une de cinq minutes, mais malgré ses efforts la Kometa ne peut passer devant. Dès la reprise, Pláněk dévie un magnifique caviar au deuxième poteau pour Jasper qui colle au fond. Brno attend son heure et sur un bon contre il revient au score. Ďaloga dévie vers Flek dans l'angle opposé, sa reprise fait mouche. Mountfield tient bon sous le pressing adverse et renverse la tendance. Šťastný contourne la cage et frappe à la porte, le palet traîne devant la cage, - Energie Karlovy Vary : 4-1- BK Mladá Boleslav : 4-1- Kometa Brno : 5-2- Motor České Budějovice : 3-2 ap- Rytíři Kladno : 3-2 apDynamo Pardubice -: 2-4- Oceláři Třinec : 5-4vient d'intégrer le top 4 et reçoitqui cherche a lui prendre sa place, un match à enjeux donc en haut de tableau. Le premier tiers se joue à un bon rythme avec une légère domination locale. Profitant d'un powerplay,dans le cercle droit envoie un missile au fond. Joie de courte durée pour le public,longe la cage il bute sur, mais le puck reste devant le but grand ouvert,pousse au fond et égalise. Dans le deuxième vingt, HK perd ses nerfs et commet plusieurs fautes dont une de cinq minutes, mais malgré ses efforts la Kometa ne peut passer devant. Dès la reprise,dévie un magnifique caviar au deuxième poteau pourqui colle au fond. Brno attend son heure et sur un bon contre il revient au score.dévie versdans l'angle opposé, sa reprise fait mouche. Mountfield tient bon sous le pressing adverse et renverse la tendance.contourne la cage et frappe à la porte, le palet traîne devant la cage, Estephan l'expédie au fond. Sur un powerplay en fin de tiers, Estephan remet le couvert d'un lancer de brute. Jergl conclut cette belle soirée avec un but en cage vide. Hradec Králové confirme sa bonne forme avec un second succès de suite et assure sa quatrième place, Brno glisse septième.

Litvínov suit avec un succès après cinq défaites de suite, une victoire probante chez le leader Pardubice. Malgré une nette domination des locaux ceux-ci ne peuvent marquer et les pétrochimistes mènent 3-0 à l'entame du dernier tiers. Le Dynamo marque deux buts en 30 secondes et reprend espoir, mais ne pourra pas égaliser et encaisse un dernier but en cage vide.

Le Sparta s'est fait quelques frayeurs à domicile mais finit par défaire le Motor en prolongation. En effet, les automobilistes démarrent parfaitement le match et prennent les commandes grâce à un doublé de Valský. Les locaux inversent la tendance et parviennent à égaliser avant la deuxième sirène. Malgré un dernier tiers à sens unique, les Pragois ne peuvent égaliser. Il ne faut que 36 secondes en prolongation à Sobotka pour parechever la remontée et la victoire du club de la capitale.

Les Bílí Tygři remportent sans trembler le derby face à Mladá Boleslav qui s'incline pour la cinquième fois de suite. Melancon inscrit le premier but de la partie rapidement. Liberec force au tiers médiant et mène désormais 3-0 avant la réduction du score signée Lántoši. Dès l'entame du dernier tiers, Perez permet aux locaux d'assurer largement leur victoire. Liberec remonte au sixième rang, MB reste bon dernier.

hc-olomouc.cz Olomouc déjoue Kladno en prolongation

Quatrième victoire consécutive pour Olomouc qui a toutefois eu du mal à se défaire des Rytíři. En effet, les visiteurs démarraient parfaitement le match et menaient 2-0 après un tiers sur des buts de Sideroff et Smoleňák. Le HCO réduit l'écart au tiers médiant grâce à Sirota et égalise dès la reprise de la dernière période par Nahodil. Les coqs dominent le dernier tiers, Orsava lancé en break troue le filet de Kladno sur le buzzer, après consultation vidéo le but rentre après la sirène. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci ne dure guère, Bambula vient faire trembler les filets après à peine 24 secondes de jeu.

Plzeň remporte un incroyable match contre Třinec. Un excellent début de partie permet aux Indiens de mener 2-0 après un tiers, et même 3-0 à l'entame du deuxième vingt. Un doublé de l'expédie au fond. Sur un powerplay en fin de tiers,remet le couvert d'un lancer de brute.conclut cette belle soirée avec un but en cage vide. Hradec Králové confirme sa bonne forme avec un second succès de suite et assure sa quatrième place, Brno glisse septième.suit avec un succès après cinq défaites de suite, une victoire probante chez le leader. Malgré une nette domination des locaux ceux-ci ne peuvent marquer et les pétrochimistes mènent 3-0 à l'entame du dernier tiers. Le Dynamo marque deux buts en 30 secondes et reprend espoir, mais ne pourra pas égaliser et encaisse un dernier but en cage vide.Les'est fait quelques frayeurs à domicile mais finit par défaire leen prolongation. En effet, les automobilistes démarrent parfaitement le match et prennent les commandes grâce à un doublé de. Les locaux inversent la tendance et parviennent à égaliser avant la deuxième sirène. Malgré un dernier tiers à sens unique, les Pragois ne peuvent égaliser. Il ne faut que 36 secondes en prolongation àpour parechever la remontée et la victoire du club de la capitale.Lesremportent sans trembler le derby face àqui s'incline pour la cinquième fois de suite. Melancon inscrit le premier but de la partie rapidement. Liberec force au tiers médiant et mène désormais 3-0 avant la réduction du score signée. Dès l'entame du dernier tiers,permet aux locaux d'assurer largement leur victoire. Liberec remonte au sixième rang, MB reste bon dernier.Quatrième victoire consécutive pourqui a toutefois eu du mal à se défaire des. En effet, les visiteurs démarraient parfaitement le match et menaient 2-0 après un tiers sur des buts deet. Le HCO réduit l'écart au tiers médiant grâce àet égalise dès la reprise de la dernière période par. Les coqs dominent le dernier tiers,lancé en break troue le filet de Kladno sur le buzzer, après consultation vidéo le but rentre après la sirène. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci ne dure guère,vient faire trembler les filets après à peine 24 secondes de jeu.remporte un incroyable match contre. Un excellent début de partie permet aux Indiens de mener 2-0 après un tiers, et même 3-0 à l'entame du deuxième vingt. Un doublé de Kurovský rapproche fortement le champion en titre. L'effort du dragon se poursuit, Růžička égalise. En toute fin de période, Pánik donne l'avantage aux métallurgistes. Ceux-ci ont marqué quatre buts en un petit tiers pour complètement renverser la partie. Plzeň semble coulé, mais retrouve ses esprits au dernier tiers. Jansa égalise, les Indiens accélèrent poussés par leur public et Kvasnička de la bleue vient redonner l'avantage aux locaux dans un scénario improbable. Les Oceláři pressent jusqu'au bout, prennent leur temps mort, sortent leur gardien, mais rien n'y fait le score ne bouge plus. Troisième victoire en quatre matchs pour les Indiens qui rattrapent le dixième. Le champion en titre, voit les deux premiers s'éloigner encore plus.

Vítkovice confirme son retour en forme avec une belle victoire à domicile contre l'Energie surclassée. Une victoire menée par notre Français. Auvitu a en effet inscrit les deux premiers buts de son équipe, dont un en powerplay. Très largement dominateurs toute la partie, les mineurs marquent encore à deux reprises par Raskob et Barinka. Ostrava reste douzième avec deux points d'avance sur les non qualifiés pour les playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Giorgio Estephan (Mountfield HK)

** : Yohann Auvitu (Vítkovice Ridera)

* : Petr Koblasa (Verva Litvínov)











