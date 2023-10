Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Lutte au fond du ravin Kladno remporte le match des mal classés mais reste dernier. Le Dynamo perd mais passe premier. Litvínov, Brno, l'Energie et le Motor confirment leur bonne forme du moment. Liberec et Vítkovice sont à la relance Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/10/2023 à 20:08 Tweeter

Motor České Budějovice : 2-5

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 4-3 TAB

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 2-4

Sparta Praha - Kometa Brno : 0-2

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 4-3 ap

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 4-5 ap

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 6-4



hcplzen.cz Kladno remporte le duel des derniers en prolongation à Plzeň

Plzeň avant dernier reçoit les Rytíři, derniers, pour un duel dans les bas-fonds du classement avec l'enjeu de ne pas terminer dernier à l'issue de ce match. Une faute de la défense visiteuse permet à Matýs de partir en break et de glisser la rondelle patiemment entre les pads de Brízgala. En powerplay au début du deuxième vingt, les locaux doublent la mlise sur un bel effort individuel de Holešinský. Kladno contre vite et une superbe triangulaire conclue par Kusý dans le slot permet de revenir à hauteur. 20 secondes plus tard, Pytlík en break a déjà égalisé. Les visiteurs continuent leur effort. Une mauvaise relance de la défense locale permet à Slováček de récupérer à la bleue, de remettre devant la cage à Bláha qui déjoue le portier et donne l'avantage aux visiteurs. Profitant d'un powerplay, Pytlík marque son deuxième but et creuse l'avance des chevaliers. Les Indiens se montrent pressant au dernier tiers, Lev dévie au fond le slap de Zámorský pour rapprocher le score. Sur un powerplay en fin de partie, Plzeň sort son gardien et Zámorský d'un lourd lancer arrache l'égalisation à moins de deux minutes du terme. En fin de prolongation, Klepiš BK Mladá Boleslav -: 2-5- Dynamo Pardubice : 4-3 TABMountfield HK -: 2-4Sparta Praha -: 0-2- HC Olomouc : 4-3 apŠkoda Plzeň -: 4-5 ap- Oceláři Třinec : 6-4avant dernier reçoit lesderniers, pour un duel dans les bas-fonds du classement avec l'enjeu de ne pas terminer dernier à l'issue de ce match. Une faute de la défense visiteuse permet àde partir en break et de glisser la rondelle patiemment entre les pads de. En powerplay au début du deuxième vingt, les locaux doublent la mlise sur un bel effort individuel de. Kladno contre vite et une superbe triangulaire conclue pardans le slot permet de revenir à hauteur. 20 secondes plus tard,en break a déjà égalisé. Les visiteurs continuent leur effort. Une mauvaise relance de la défense locale permet àde récupérer à la bleue, de remettre devant la cage àqui déjoue le portier et donne l'avantage aux visiteurs. Profitant d'un powerplay,marque son deuxième but et creuse l'avance des chevaliers. Les Indiens se montrent pressant au dernier tiers,dévie au fond le slap depour rapprocher le score. Sur un powerplay en fin de partie, Plzeň sort son gardien etd'un lourd lancer arrache l'égalisation à moins de deux minutes du terme. En fin de prolongation, Pytlík breakent à deux contre un, le premier sert le second qui complète le hat-trick et donne la victoire à Kladno. Malgré les deux points pris, les chevaliers restent derniers mais à égalité avec leur adversaire du soir.

Le Motor impressionne en allant s'imposer en fanfare à Mladá Boleslav. Dans un premier tiers où ils sont dominateurs les visiteurs ouvrent la marque par Kubík. CB prend le large au tiers médiant avec deux buts inscrits puis en marque encore deux en dernière période pour tenir le mince retour de son adversaire. České Budějovice grimpe au quatrième rang.

Karlovy Vary va remporter un succès important à Hradec Králové Kangasniemi égalise avant que Havlin ne redonne l'avantage à KV. Mountfield presse pour revenir mais sans succès, les locaux encaissent même un dernier tiers en cage vide.

Troisième succès consécutif pour Brno qui confirme son retour en allant s'imposer chez le Sparta qui subit sa première défaite de la saison et perd du même coup la première place. Après quarante minutes sans but, Cingel ouvre le score pour les visiteurs. Furch reste invincible et blanchi avec 27 arrêts. La Kometa assure sa victoire et la septième place avec un second but en cage vide.

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice domine Olomouc en prolongation pour sa 2e victoire

Vítkovice se reprend un peu en remportant enfin son deuxième succès de la saison en prolongation contre Olomouc. Malgré un bon premier tiers le score reste vierge. Chlán profite d'un powerplay pour ouvrir la marque. Les coqs inversent la tendance et frappent par deux fois en moins d'une minute pour mener la danse. Macuh porte le score à 3-1 dès la reprise. L'indiscipline va couler Olomouc alors que la victoire lui tendait les bras. Bukarts et Chlán marquent en powerplay pour ramener le score à parité. En prolongation, Bukarts profite de l'écran devant la cage pour envoyer un missile au fond depuis la bleue et donner enfin la victoire à Ostrava qui prend la onzième place.

Les Bílí Tygři rebondissent enfin et de quelle manière en s'offrant la peau de Pardubice après un match d'excellente qualité fait de rebondissements et de suspense. La partie démarre très bien pour les locaux qui ouvrent la marque après à peine deux minutes de jeu par Rychlovský. Très dominateurs, les tigres doublent la mise grâce à Bulíř. Musil réduit l'écart dans les dernières secondes du tiers. Le Dynamo surdomine le tiers médiant mais il ne peut marquer alors que Flynn élargit l'avance locale sur l'un des deux seuls tirs. Le pressing des chevaux se poursuit sans faille en dernière période. Říčka profite d'un jeu de puissance pour rapprocher le score mais les minutes filent. En fin de match, Pardubice sort son gardien et mitraille de toutes ses pièces, Hyka arrache l'égalisation à 28 secondes de la sirène finale. La prolongation ne donne rien et il faut disputer une séance de fusillade. Flynn et Filippi marquent côté local tandis que Hrenák repousse tous les tireurs adverses. Liberec progresse un peu au général et revient dixième, l'unique point pris par le Dynamo suffit à prendre la première place du général.

Litvínov signe une cinquième victoire consécutive en se débarassant des Oceláři. Un succès qui permet aux pétroliers de grimper au deuxième rang a égalité avec le sommet. Avec trois buts marqués dans le premier tiers, les locaux avaient fait le plus dur d'entrée. Ils menaient jusqu'à 6-2 au début du dernier vingt, ce qui leur a permis de tenir le vain petit retour du quadruple champion en titre en fin de partie.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jaromír Pytlík (Rytíři Kladno)

** : Dominik Furch (Kometa Brno)

* : Roberts Bukarts (Vítkovice Ridera)











