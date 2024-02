Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Lutte sommitale Le Sparta remporte le duel au sommet à Pardubice. Třinec assure au troisième rang, le Motor revient sur les places protégées. Olomouc assure au milieu de tableau tandis qu'en bas Vítkovice et Mladá Boleslav assurent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/02/2024 à 20:56 Tweeter

Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 5-1

Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 4-3

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 1-3

BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 2-1

Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno : 4-2

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 1-3



hcdynamo.cz Le Sparta vient à bout du Dynamo dans le duel du sommet

Duel au sommet à Pardubice, où les locaux premiers, reçoivent leur dauphin, le Sparta. Les Pragois ont remporté le premier choc mais le Dynamo les deux autres confrontations entre eux, qui aura le dernier mot en saison ce soir ? Comme souvent les chevaux commencent fort et récupèrent un premier powerplay rapide. Košťálek envoie un missile de la bleue, Poulíček dévie au fond et fait gronder la foule de la ville du hockey. En powerplay, Kousal égalise sur un but très controversé, il marque bien après que la cage ait été déplacée, mais l'arbitre considère qu'elle l'a été volontairement ce qui n'est absolument pas visible sur les images. Dans la foulée, un deuxième powerplay est donné aux visiteurs. Une passe incroyable de Najman devant l'enclave permet à Krejčík de dévier au fond. Le Dynamo se montre dangereux mais ne revient pas. En fin tiers, il sort son gardien mais il ne peut en profiter. Pire encore, il est pénalisé, et Buchtele vient creuser défitinivement la marque. Le Sparta revient à 5 points du leader mais avec deux matchs d'avance.

Třinec n'a pas tremblé à domicile pour remporter une nette deuxième victoire de suite. Liberec a été surclassé par le champion en titre. Le premier tiers est équilibré, les deux équipes marquent un but chacune. Flynn ouvre le score, mais dans la foulée, Čacho ramène les locaux à égalité. Dans le tiers médiant, Marinčin permet aux dragons de mener au score. Les tigres blancs s'effondrent au dernier vingt et encaissent pas moins de trois buts sans réplique. Růžička inscrit trois points et passe meilleur pointeur de la ligue.

Le Motor repasse cinquième à égalité de point avec la dernière place protégée, mais il s'est fait peur contre Plzeň. Les locaux mènent après le premier tier d'une longueur, puis 3-1 à la fin du deuxième. Kondelík inscrit son deuxième but et son troisième point du soir pour permettre à CB de mener 4-1 à l'entame du dernier vingt. Jansa coup en deux l'avance locale en infériorité ! En toute fin de match, Zámorský en powerplay permet de recoller. La dernière minute est stressante mais České Budějovice sauve son avance.

bkboleslav.cz Novotný et Mladá Boleslav arrêtent Mountfield et remontent

Mladá Boleslav continue son bon parcours hivernal et s'impose chez lui dans le choc des lions contre Hradec Králové. C'est Mountfield qui commence fort mais les locaux tiennent. Sur un contre, le BK ouvre pourtant la marque. Lintuniemi met à la cage, le puck traîne dangereusement dans le slot où Závora le propulse au fond. Mountfield accroît encore sa domination mais toujours sans parvenir à égaliser. Finalement la délivrance arrive à la 35ème sur un powerplay, converti par Blain. Dès la reprise du dernier vingt, Skalický profite d'un powerplay pour redonner l'avantage à Mladá Boleslav. HK repart au feu et mitraille sans pitié la cage de Novotný qui repousse tout (42 arrêts) et vole une nouvelle victoire pour les verts. Mladá Boleslav met la zone rouge à dix point, certes avec deux matchs supplémentaire, mais on peut un peu mieux respirer en Bohême centrale.

Vítkovice remporte un duel capital en bas de tableau face à des Rytíři qui n'en finissent plus de perdre. Un hat-trick de Fridrich mène les mineurs à la victoire. Le doublé de Ticháček n'a pas suffi côté visiteurs. Victoire très importante pour Ostrava qui grimpe au onzième rang et revient à un point de la dixième place avec deux matchs en retard.

Olomouc s'impose chez l'Energie et gagne une victoire clé dans le milieu de tableau. Les coqs ont en effet huit points d'avance sur leur adversaire du jour, premier pousuivant. En revanche un seul tout petit point les sépare de la huitième place. Encore une fois, une belle performance du portier du HCO, Konrád, qui a repoussé 31 lancers locaux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jáchym Kondelík (Motor České Budějovice)

** : Filip Novotný (BK Mladá Boleslav)

