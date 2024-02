Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Massacre de la Saint-Valentin Třinec massacre son adversaire du soir, les autres membres du quatuor de tête : Dynamo, Sparta et Liberec sont aussi victorieux. Brno passe cinquième, Mountfield reste au contact, en bas l'Energie se replace Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/02/2024 à 00:15 Tweeter

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 6-1

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 1-2

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 4-1

Verva Litvínov - Mountfield HK : 5-6 ap

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 2-7

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 5-3

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 4-2



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři massacrent Olomouc en ce soir de Saint-Valentin

Les Oceláři n'ont pas fait de détail à domicile en écrasant Olomouc pour conforter sa place sur le podium. Dans un premier tiers équilibré, Kurovský ouvre le score pour les métallurgistes. Ceux-ci font exploser leur adversaire dans le tiers médiant en inscrivant pas moins de six buts sans réplique. Kurovský inscrit son deuxième but, tandis que Voženílek en score également deux (et trois points). Nestrašil et Růžička ont également compté trois points.

Le Dynamo maintient son écart en tête avec un succès attendu contre Vítkovice. Les chevaux mènent 2-0 après un tiers, puis 4-0 et 5-1. Les mineurs reviennent en fin de deuxième vingt à deux longueurs, avec un but pour Claireaux (son deuxième de la saison) et une assistance pour Auvitu. Vítkovice tente sa chance au dernier tiers mais en vain, le score en reste là.

Le Sparta reste deuxième à l'embuscade avec un succès logique face à Plzeň. Les trois buts marqués au premier tiers, ont suffit aux Spartiates pour l'emporter. Chlapík réalise un tour du chapeau.

Les Bílí Tygři confortent également leur place bien au chaud avec un net succès à Kladno qui continue de s'enfoncer dans son marasme. Le meilleur compteur de la ligue, Filippi a encore fait le show avec six points et quatre buts. Melancon et Rychlovský ont eux, marqué quatre points. Les Rytíři sont battus pour la dix-septième fois de suite, que faire ?

hcmotor.cz La Kometa l'emporte à České Budějovice et passe cinquième

Brno se replace bien après avoir déjoué le Motor, et s'empare de la cinquième place et avec trois matchs de retard sur les places protégées. Gazda et Zaťovič marquent à une minute d'intervalle et permettent aux visiteurs de prendre le large. En fin de période médiane, les automobilistes réduisent la marque. České Budějovice surdomine le dernier tiers mais ne parvient pas à revenir.

Mountfield remporte un succès complexe mais important à Litvínov. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacune. Les lions rugissent au tiers médiant, Okuliar et Jasper marquent chacun un doublé pour donner une avance confortable aux visiteurs. Les pétrochimistes ne paniquent pas et renversent la tendance au dernier vingt. Ils inscrivent trois buts dont deux pour Hlava et égalisent. Il faut disputer une prolongation et rapidement, Blain pour son troisième point du match vient clôre le suspense et assurer la victoire à HK.

L'Energie s'impose nettement à domicile face à Mladá Boleslav et réussi à revenir à la onzième place. Tout est reglé dans les dix premières minutes où les locaux inscrivent pas moins de quatre buts, dont le premier après moins d'une minute de jeu ! Jiskra et Kružík comptent deux points. Les lions ne se découragent pas et poursuivent leurs efforts mais ils ne pourront réduire qu'une seule fois l'écart.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec)

** : Jérémie Blain (Mountfield HK)

*** : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec)

** : Jérémie Blain (Mountfield HK)

* : Nicolas Hlava (Verva Litvínov)











