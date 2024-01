Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Pas si facile Le Motor et le Dynamo l'emportent en match en retard mais non sans avoir eu du mal à déjouer leur vis à vis Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2024 à 20:27 Tweeter

Motor České Budějovice : 1-2

Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 3-1



hc-vitkovice.cz Strmeň et le Motor l'emportent contre Vítkovice

Vítkovice en match en retard reçoit le Motor pour espérer se rapprocher du milieu de tableau. Les visiteurs eux, veulent revenir au sixième rang. La partie démarre bien côté local, Roberts Bukarts ouvre la marque après cinq minutes de jeu. Le tiers intial est assez équilibré et les deux équipes ne réussissent plus à faire évoluer le score avant la première sirène. Le deuxième vingt démarre de la meilleure façon possible pour les visiteurs. Harris égalise après à peine 48 secondes de jeu. České Budějovice fait de nombreuses fautes mais les locaux n'en profitent pas pour repasser devant. Koláček permet au Motor de passer devant à la moitié du match. Vítkovice revient motivé sur le glaçon et mitraille le but adverse, sans succès. Les automobilistes s'accrochent à leur cage défendue par un solide Strmeň. Ni le temps mort, ni la sortie du gardien local ne changeront la donne. Le Motor l'emporte sur le fil en Moravie-Silésie et remonte au sixième rang.

Le Dynamo, solide leader, reçoit Plzeň en match en retard. Un match qui sur le papier est très déséquilibré. Pardubice l'emporte logiquement mais sans non plus briller, un hat-trick de Mandát avec le dernier but en cage vide permet cette victoire. Les Indiens ont livré une sacrée performance mais ont du s'incliner contre le leader, la marche était trop haute pour eux. Pardubice a désormais onze poitns d'avance sur le deuxième et encore avec un match de retard !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Mandát (Dynamo Pardubice)

** : Jan Strmeň (Motor České Budějovice)

* : Patrik Poulíček (Dynamo Pardubice) Vítkovice Ridera -: 1-2- Škoda Plzeň : 3-1en match en retard reçoit lepour espérer se rapprocher du milieu de tableau. Les visiteurs eux, veulent revenir au sixième rang. La partie démarre bien côté local,ouvre la marque après cinq minutes de jeu. Le tiers intial est assez équilibré et les deux équipes ne réussissent plus à faire évoluer le score avant la première sirène. Le deuxième vingt démarre de la meilleure façon possible pour les visiteurs.égalise après à peine 48 secondes de jeu. České Budějovice fait de nombreuses fautes mais les locaux n'en profitent pas pour repasser devant.permet au Motor de passer devant à la moitié du match. Vítkovice revient motivé sur le glaçon et mitraille le but adverse, sans succès. Les automobilistes s'accrochent à leur cage défendue par un solide. Ni le temps mort, ni la sortie du gardien local ne changeront la donne. Le Motor l'emporte sur le fil en Moravie-Silésie et remonte au sixième rang.Le, solide leader, reçoiten match en retard. Un match qui sur le papier est très déséquilibré. Pardubice l'emporte logiquement mais sans non plus briller, un hat-trick deavec le dernier but en cage vide permet cette victoire. Les Indiens ont livré une sacrée performance mais ont du s'incliner contre le leader, la marche était trop haute pour eux. Pardubice a désormais onze poitns d'avance sur le deuxième et encore avec un match de retard !*** : Jan Mandát (Dynamo Pardubice)** : Jan Strmeň (Motor České Budějovice)* : Patrik Poulíček (Dynamo Pardubice) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo