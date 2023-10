Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Petit écart au sommet Le Dynamo Pardubice continue de gagner et creuse son avance devant Litvínov qui a gagné son dixième match de suite mais en prolongation. Třinec entre dans les quatre, Vítkovice et Plzeň poursuivent leur remontée Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2023 à 20:38 Tweeter

Vítkovice Ridera : 3-5

Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice : 0-3

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 3-4

Sparta Praha - Mountfield HK : 3-1

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 1-2 TAB

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 5-4 ap



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Le Dynamo Pardubice creuse son avance en tête du classement

Le Dynamo leader mais qui a les pétrochimistes collé aus basques se déplace à Karlovy Vary pour y affronter une équipe qui occupe une bonne place au milieu de tableau. Le premier tiers est disputé sur un bon rythme mais les visiteurs sont plus dangereux et ouvrent la marque logiquement. Radil dans le cercle droit, vient fusiller Frodl. Les chevaux continuent de faire la course en tête et au tiers médiant. Il faut pourtant attendre la dernière minute de jeu pour qu'ils doublent la mise. Le lancer puissant de Říčka est repoussé par le gardien local, Sedlák récupère le rebond et contourne le portier pour envoyer au fond. Dès la première minute du dernier tiers, le slap de Musil depuis la bleue creuse l'avance du leader. L'Energie est rincé et se laisse complètement dominer mais le score ne bougera plus. Will blanchit avec 20 arrêts, Pardubice maintient son premier rang du championnat avec un point d'avance sur son premier poursuivant.

En effet, si Litvínov a bien remporté sa dixième victoire d'affilée, elle a du avoir recours à une prolongation pour se défaire de Kladno, mais cela aurait pu être bien pire. David Kaše avait bien ouvert le score en faveur des pétrochimistes mais Tralmaks et Smoleňák renversaient la tendance avant la première sirène. Les Rytíři mènent ensuite 3-1 puis 4-2 au milieu du dernier vingt. Kometa Brno -: 3-5Energie Karlovy Vary -: 0-3BK Mladá Boleslav -: 3-4- Mountfield HK : 3-1Motor České Budějovice -: 1-2 TAB- Rytíři Kladno : 5-4 apLeleader mais qui a les pétrochimistes collé aus basques se déplace àpour y affronter une équipe qui occupe une bonne place au milieu de tableau. Le premier tiers est disputé sur un bon rythme mais les visiteurs sont plus dangereux et ouvrent la marque logiquement.dans le cercle droit, vient fusiller. Les chevaux continuent de faire la course en tête et au tiers médiant. Il faut pourtant attendre la dernière minute de jeu pour qu'ils doublent la mise. Le lancer puissant deest repoussé par le gardien local,récupère le rebond et contourne le portier pour envoyer au fond. Dès la première minute du dernier tiers, le slap dedepuis la bleue creuse l'avance du leader. L'Energie est rincé et se laisse complètement dominer mais le score ne bougera plus.blanchit avec 20 arrêts, Pardubice maintient son premier rang du championnat avec un point d'avance sur son premier poursuivant.En effet, sia bien remporté sa dixième victoire d'affilée, elle a du avoir recours à une prolongation pour se défaire de, mais cela aurait pu être bien pire.avait bien ouvert le score en faveur des pétrochimistes maisetrenversaient la tendance avant la première sirène. Les Rytíři mènent ensuite 3-1 puis 4-2 au milieu du dernier vingt. Sukeľ puis Zīle tardivement permettent aux locaux d'égaliser. En prolongation, Kladno est plus dangereux mais vendange ses offensives, même un deux contre zéro ! Un rebond heureux permet à Ondřej Kaše de partir seul en break, d'un mouvement parfait il fait se coucher le gardien et loge la rondelle juste sous la barre dans un grondement de tonnerre. Le point pris par les chevaliers leur permet de se maintenir au dessus de la zone rouge.

Après deux revers de suite, le Sparta remet la marche en avant en s'imposant tranquillement à domicile face à Mountfield. Malgré une nette domination au premier tiers, les locaux ne peuvent ouvrir la marque. Blain donne l'avantage aux lions au tiers médiant, joie de courte durée pour les visiteurs rapidement rejoints au score. Au dernier tiers Mountfield sombre dans une indiscipline crasse. Les locaux en profitent pour mitrailler et marquer par deux fois en suppériorité par Mozík et Řepík. Praha conforte sa troisième place au général.

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři l'emportent aux tirs au but et passent quatrièmes

Les Oceláři s'emparent de la quatrième place après un laborieux succès à České Budějovice qui récupère un point dans l'opération et reste au même nombre de point que son adversaire du soir. Le champion en titre plutôt habile au premier tiers ne trouve pas la faille. Le Motor reprend fort au deuxième tiers mais en vain, maltraîtés les métallurgistes ouvrent pourtant le score en toute fin de tiers sur un but de Růžička. CB fait l'effort en dernière période et revient logiquement à hauteur sur un but de Valský. La prolongation ne parvient pas à séparer les deux équipes, après une très longue séance de tirs au but, c'est une deuxième réalisation de Růžička qui donne la victoire à Třinec.

En s'imposant à Brno, Vítkovice remporte une deuxième victoire d'affilée qui réalise une excellente semaine et remonte neuvième. Les visiteurs sont plus entreprenants dans le premier tiers et logiquement ouvrent les vannes grâce à Kotala. Petit à petit la Kometa renverse la tendance et Cingel égalise en powerplay. Par deux fois, Brno prend les devants par Zaťovič et Moses mais les snipers de Moravie-Silésie, Bukarts et Lakatoš égalisent à deux reprises, le second dans les dernières secondes de la périoide médiane. Le dernier tiers est tendu et très disputé, les pénalités sont importantes et sur un powerplay, Krieger remet Vítky devant. Brno contre et mitraille pour revenir, en vain. Lakatoš conclu en marquant dans la cage vide.

Plzeň remporte un succès improbable sur la glace de Mladá Boleslav après avoir été mené 3-0 ! En effet les lions démarrent bien la partie. Suchý, Štibingr et Järvinen marquent à la suite et donnent trois longueurs d'avance aux locaux à la mi-match. Söderlund débloque le compteur visiteur avant la deuxième sirène. Le BK s'effondre ensuite au dernier tiers, Rekonen rapproche le score avant que Holešinský n'égalise. Les Indiens poursuivent leur effort et Zámorský inscrit son troisième point de la partie à 2'59 du terme pour renverser complètement la rencontre et offrir un succès inespéré au club de Škoda qui abandonne la dernière place à son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Petr Zámorský (Škoda Plzeň) puistardivement permettent aux locaux d'égaliser. En prolongation, Kladno est plus dangereux mais vendange ses offensives, même un deux contre zéro ! Un rebond heureux permet àde partir seul en break, d'un mouvement parfait il fait se coucher le gardien et loge la rondelle juste sous la barre dans un grondement de tonnerre. Le point pris par les chevaliers leur permet de se maintenir au dessus de la zone rouge.Après deux revers de suite, leremet la marche en avant en s'imposant tranquillement à domicile face à. Malgré une nette domination au premier tiers, les locaux ne peuvent ouvrir la marque.donne l'avantage aux lions au tiers médiant, joie de courte durée pour les visiteurs rapidement rejoints au score. Au dernier tiers Mountfield sombre dans une indiscipline crasse. Les locaux en profitent pour mitrailler et marquer par deux fois en suppériorité paret. Praha conforte sa troisième place au général.Less'emparent de la quatrième place après un laborieux succès àqui récupère un point dans l'opération et reste au même nombre de point que son adversaire du soir. Le champion en titre plutôt habile au premier tiers ne trouve pas la faille. Le Motor reprend fort au deuxième tiers mais en vain, maltraîtés les métallurgistes ouvrent pourtant le score en toute fin de tiers sur un but de. CB fait l'effort en dernière période et revient logiquement à hauteur sur un but de. La prolongation ne parvient pas à séparer les deux équipes, après une très longue séance de tirs au but, c'est une deuxième réalisation dequi donne la victoire àEn s'imposant àremporte une deuxième victoire d'affilée qui réalise une excellente semaine et remonte neuvième. Les visiteurs sont plus entreprenants dans le premier tiers et logiquement ouvrent les vannes grâce à. Petit à petit la Kometa renverse la tendance etégalise en powerplay. Par deux fois, Brno prend les devants paretmais les snipers de Moravie-Silésie,etégalisent à deux reprises, le second dans les dernières secondes de la périoide médiane. Le dernier tiers est tendu et très disputé, les pénalités sont importantes et sur un powerplay,remet Vítky devant. Brno contre et mitraille pour revenir, en vain.conclu en marquant dans la cage vide.remporte un succès improbable sur la glace deaprès avoir été mené 3-0 ! En effet les lions démarrent bien la partie.etmarquent à la suite et donnent trois longueurs d'avance aux locaux à la mi-match. Söderlund débloque le compteur visiteur avant la deuxième sirène. Le BK s'effondre ensuite au dernier tiers,rapproche le score avant quen'égalise. Les Indiens poursuivent leur effort etinscrit son troisième point de la partie à 2'59 du terme pour renverser complètement la rencontre et offrir un succès inespéré au club dequi abandonne la dernière place à son adversaire du jour.*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)** : Petr Zámorský (Škoda Plzeň)

* : Martin Růžička (Oceláři Třinec) * : © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur