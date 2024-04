Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Porte fermée Le Dynamo domine Třinec au match 5 et Will blanchit Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2024 à 20:36 Tweeter

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 3-0 (3-2)



Photographe : LukᚠFabián, hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice remporte le match 5 contre

Le Dynamo qui l'a emporté au dernier match, est revenu à égalité dans la série tout en récupérant l'avantage de la glace. De retour devant ses partisans il veut mener la finale pour la première fois. Třinec qui a gagné tous les matchs impairs de la finale, espère poursuivre la bonne statistiques en remportant à l'extérieur ce match 5. Une victoire capitale pour les deux équipes qui mettra le vainqueur à un succès du titre suprême.

Les visiteurs partent à l'assaut, Hyka contre dévie devant la cage pour Sedlák qui bute sur Kacetl bien replacé. Pardubice commence à accélérer mais reste maladroit. Třinec contre et amène parfois le danger de l'autre côté, comme le lourd slap de Smith bien bloqué par Will. Bien lancé entre deux défenseurs, Dravecký fonce au but local, mais le portier dévie. La défense des chevaux s'offre encore quelques trous d'air qui inquiètent leurs fans mais le score ne bouge pas.

Vondráček en défense dégage juste au dessus du plexy, il est pénalisé. Sur un lourd lancer, le palet repoussé file au deuxième poteau, Nestrašil face à la cage ouverte lance, Will bondit et vient capter miraculeusement de la mitaine salué à tout rompre par 10 000 fans conquis. Les Oceláři restent à l'offensive même au retour à égalité numérique, jusqu'à une faute hallucinante où Voženílek vient duirement percuter le gardien local. Pardubice s'offre trois belles occasions mais elles terminent des trois façons habituelles, le premier tir est dirigé sur les bottes de Kacetl, le second est manqué, le troisième bloqué par un défenseur qui se jette.

Ce qui reste du powerplay est gaspillé au début du deuxième tiers. Le Dynamo reste en contrôle dans ce tiers médiant, il sape parfaitement les contres adverses et montre un excellent jeu défensif, le meilleur depuis le début de la finale. Son offensive reste peu dangereuse mais sur un contre parvient toutefois à ouvrir la marque. Zohorna récupère dans le fond de zone et fait mine de contourner la cage mais replace devant pour Radil dont la reprise impeccable fait trembler les filets (1-0).

Pardubice reste à l'offensive et double la mise dans la foulée sur un but copie conforme mais de l'autre côté. Hyka fait mine de contourner la cage et remet dans le cercle droit pour Sedlák qui envoie juste sous la barre (2-0).

Les locaux restent à l'offensive mais pour empêcher un contre ils font une faute évitable. Les dragons sont relancés avec un powerplay. Le palet tourne, Nestrašil au second poteau est encore déjoué par une glissade de Will. Třinec est à son tour pénalisé, le quatre contre quatre, donne de l'espace. Pardubice accélère et profite de son jeu de puissance. Kaut envoie un missile au fond devant Kacetl médusé (3-0).

Le portier silésien est d'ailleurs rappelé au banc, Mazanec monte sur le glaçon pour le remplacer. Les Oceláři repartent dans l'autre sens. Hudáček dans le slot voit sa déviation finir entre les pads du cerbère de Bohême orientale. Après un deuxième tiers parfait, le Dynamo a une triple avance.

Třinec démarre le dernier tiers à fond et maintient le jeu en zone offensive. Pardubice suit et tient bon derrière, les chevaux lancent même de dangereuses contre-offensives. Les Oceláři sont sanctionnés pour une crosse haute. Mazanec s'interpose à plusieurs reprises pour maintenir le score. Photographe : LukᚠFabián, hcdynamo.cz Roman Will blanchit avec 25 arrêts

Les visiteurs repartent dans l'autre sens mais leur jeu est bien gêné par la défense de Pardubice qui fait le ménage. Will gère les rares lancers qui atteignent la cage. Le temps file et les dragons comprennent qu'ils ne reviendront pas. Le jeu se muscle et une faute est sifflée contre eux en fin de match, le powerplay du Dynamo ne force pas pour les dernières secondes. Will qui avait déjà montré sa solidité au dernier match, blanchi avec 25 arrêts. Pardubice a livré un très bon match défensif et a nettement rassuré dans ce domaine. L'offensive a bien tourné et à marqué trois fois en cinq minutes. Le Dynamo remporte un succès capital à domicile et mène désormais la finale 3-2, il ne faut plus qu'un succès pour être champion. Třinec a peiné à déployer son jeu et a été mis en échec à l'offensive. Derrière, les trous d'air apperçus au dernier match se sont confirmés. Les Oceláři joueront devant leurs partisans vendredi pour le match 6 où ils devront l'emporter quoi qu'il arrive.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Will

** : Lukáš Radil

* : David Musil











