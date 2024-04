Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Presque sauvé Kladno remporte le troisième match du barrage et a presque sauvé sa place en Extraliga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2024 à 22:00 Tweeter

Rytíři Kladno : 2-3 (0-3)



hc-vsetin.cz Kladno domine Vsetín de justesse pour la 3e fois

Après deux nettes victoires à domicile les Rytíři se déplacent à Brno, où ont été délocalisés les matchs de la finale pour avoir plus de spectateurs. Vsetín devant une armée de partisans verts et jaunes doit l'emporter pour ne pas se retrouver dos au mur.

La partie démarre très fort pour Kladno qui domine nettement l'entame du match. Sur un bon contre, Jarůšek ouvre la marque d'un lancer du poignet en pleine lucarne (0-1).

Les chevaliers continuent de nettement dominer la rencontre durant tout le premier tiers mais le score ne bouge pas et la sirène retentit sur cette courte avance en faveur des visiteurs. Le début de la période est hachée de pénalités mais personne n'en profite. Finalement le powerplay de Kladno fait le travail. Le one-timer de Tralmaks depuis le cercle gauche fait trembler les filets moraves (0-2).

La fin de période devient folle. Vsetín repart à l'assaut à toute allure, le palet est repoussé à plusieurs reprises par Brízgala mais reste toujours dangereusement devant la cage, finalement Dědek parvient à l'envoyer au fond pour recoller (1-2).

Joie de courte durée pour les fans qui ont fait le déplacement jusqu'à Brno. Les Rytíři contrent dans la foulée et Klepiš remonte la glace humilie la défense, glisse au second poteau pour Procházka qui glisse au fond (1-3).

Les "locaux" repartent immédiatement dans l'autre sens et vingt secondes plus tard le score évolue de nouveau. Dědek fonce au but, remet en retrait pour Hrňa qui vient fusiller le portier et trouer la lucarne (2-3).

Le niveau baisse au dernier tiers, les deux équipes se neutralisent sur un faible rythme. Kladno laisse filer et tient son avantage jusqu'au bout. Vsetín peine à se montrer dangereux et ne peut pas vraiment se montrer dangereux.

Troisième victoire consécutive pour les Rytíři qui n'en ont besoin plus que d'une pour être en extraliga l'année prochaine. Vsetín à l'inverse est au bord de la fin de son rêve, il faut gagner demain pour poursuivre le barrage.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Richard Jarůšek

** : Matyáš Dědek

