Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Que de retournements ! Le Dynamo déjoue Brno dans un match épique à rebondissements. Dans l'autre match, les Bílí Tygři assurent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2024 à 21:13 Tweeter

Dynamo Pardubice : 6-7 ap

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 4-1



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Le Dynamo s'impose à Brno dans un match à rebondissements

Le Dynamo battu à domicile en prolongation par Brno au dernier match, remet le couvert, mais cette fois en Moravie pour un match en retard. La Kometa ouvre encore la marque en powerplay. Les chevaux mitraillent dans tous les sens, ils égalisent en infériorité avant que Sedlák ne donne l'avantage en suppériorité. Au tiers médiant, Pardubice accroît encore sa domination. Sedlák inscrit encore deux buts et complète le hat-trick. A 5-1 la messe semble dite, mais les visiteurs s'effondrent complètement au dernier vingt, la comète à l'inverse va briller devant ses partisans. Gazda réduit le score mais en infériorité, le Dynamo frappe encore. Flek fait quand même fructifier le powerplay pour réduire la mise. En deux minutes, Brno marque deux fois dont encore un but de Gazda. Le jeu se tend, Pardubice repart et Kaut passe tout près de conclure en cage vide. A 52 secondes du terme, un tir dévié dans le trafic par Gazda termine au fond, il réalise aussi le tour du chapeau et arrache l'égalisation. Pardubice peut se mordre les doigts d'avoir autant laisser filer le match. Le Dynamo reprend pied en prolongation et s'offre deux énormes occasions sauvées in-extremis par Lukeš. Le palet reste aux mains des rouges, Sedlák lance, Kaut est à la déviation et arrache la victoire ! Match fou où pas moins de quatre joueurs ont inscrit quatre points ! Pardubice l'emporte quand même et recolle à la tête du classement.

Les Bílí Tygři remportent une belle et précieuse victoire à domicile contre Třinec. Après un premier tiers équilibré, les deux équipes se séparent sur un score vierge. Liberec hausse le ton au tiers médiant et ouvre les vannes. Vlach derrière la cage glisse pour Bulíř au premier poteau, il réalise un impressionnant mouvement de crosse pour derrière sa jambe venir cueillir le portier des dragons. Dès la reprise du dernier vingt, Hawryluk double la mise en powerplay. Peu après, Roman lui répond en powerplay également. En toute fin de match, Filippi creuse encore l'avance des locaux avant un dernier but en cage vide pour assurer la victoire. Un succès qui permet à Liberec de revenir à un point des places protégées mais avec tout de même deux matchs d'avance.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

* : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec) Kometa Brno -: 6-7 ap- Oceláři Třinec : 4-1Lebattu à domicile en prolongation parau dernier match, remet le couvert, mais cette fois en Moravie pour un match en retard. La Kometa ouvre encore la marque en powerplay. Les chevaux mitraillent dans tous les sens, ils égalisent en infériorité avant quene donne l'avantage en suppériorité. Au tiers médiant, Pardubice accroît encore sa domination.inscrit encore deux buts et complète le hat-trick. A 5-1 la messe semble dite, mais les visiteurs s'effondrent complètement au dernier vingt, la comète à l'inverse va briller devant ses partisans.réduit le score mais en infériorité, le Dynamo frappe encore.fait quand même fructifier le powerplay pour réduire la mise. En deux minutes, Brno marque deux fois dont encore un but de. Le jeu se tend, Pardubice repart etpasse tout près de conclure en cage vide. A 52 secondes du terme, un tir dévié dans le trafic partermine au fond, il réalise aussi le tour du chapeau et arrache l'égalisation. Pardubice peut se mordre les doigts d'avoir autant laisser filer le match. Le Dynamo reprend pied en prolongation et s'offre deux énormes occasions sauvées in-extremis par. Le palet reste aux mains des rouges,lance,est à la déviation et arrache la victoire ! Match fou où pas moins de quatre joueurs ont inscrit quatre points ! Pardubice l'emporte quand même et recolle à la tête du classement.Lesremportent une belle et précieuse victoire à domicile contre. Après un premier tiers équilibré, les deux équipes se séparent sur un score vierge. Liberec hausse le ton au tiers médiant et ouvre les vannes.derrière la cage glisse pourau premier poteau, il réalise un impressionnant mouvement de crosse pour derrière sa jambe venir cueillir le portier des dragons. Dès la reprise du dernier vingt,double la mise en powerplay. Peu après,lui répond en powerplay également. En toute fin de match,creuse encore l'avance des locaux avant un dernier but en cage vide pour assurer la victoire. Un succès qui permet à Liberec de revenir à un point des places protégées mais avec tout de même deux matchs d'avance.*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)** : Jakub Flek (Kometa Brno)* : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo