Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 4-1

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 1-7

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 6-3

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 2-1 ap

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 4-3 ap

Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 3-1



hcocelari.cz Třinec remporte sur le fil un derby de feu contre Vítkovice

Premier derby de Moravie-Silésie de la saison à Třinec où les locaux et leurs rivaux de Vítkovice nous ont régalé. Au premier tiers, les visiteurs sont largement dominateurs mais ils ne peuvent ouvrir le score. Pire encore, ils encaissent un premier but en fin de période. Roman fait une longue passe à Hrehorčák qui sort du cachot, seul en break il ouvre la marque salué par le public. La deuxième période est plus équilibré même si les mineurs sont toujours plus dangereux et à force de tentatives ils égalisent. Raskob lance de loin, Krieger dévie dans le trafic jusqu'au fond. Les Oceláři accélèrent en dernière période et profitent de l'indiscipline de leur rival pour marquer par deux fois. Le temps file et la messe semble dite, mais une faute locale vient relancer l'ultime effort de Vítkovice. Percy dans le slot propulse le rebond au fond à moins de 40 secondes de la sirène finale. Les visiteurs accélèrent et donnent tout, le palet reste en zone offensive, Kalus met en retrait pour Lakatoš dans l'angle, sa reprise fait trembler les filets à une seconde du terme ! Il faut disputer une prolongation. Vítkovice tient le palet mais ne parvient pas à se montrer dangereux, sur un bon contre, Hudáček profite d'un positionnement grossier de la défense visiteuse qui masque complètement son gardien, pour donner la victoire de justesse aux dragons.

Pas de surprise dans le derby de Bohême centrale où le Sparta est allé atomisé Kladno sur sa glace. Kempný et Buchtele permettent aux Pragois de mener confortablement après vingt minutes. Les spartiates creusent nettement leur avance dans le tiers médiant avec trois nouveaux buts dont un deuxième pour Buchtele. Un but en powerplay de chaque côté en début de dernière période laisse un écart identique. La rencontre s'evenime sur la fin et une bagarre générale éclate. Deux joueurs de part et d'autres écopent d'un 5+10 tandis que cinq joueurs sont pénalisés sur l'action. Praha ajoute un septième but à une note déjà bien salée. Le Sparta dernière équipe invaincue reste leader.

Le Dynamo colle aux basques des joueurs de la capitale grâce à un succès convaincant remporté à domicile contre Olomouc. Surdominateurs au premier tiers les chevaux marquent par deux fois grâce à Poulíček et Sedlák. En fin de période, les coqs rapprochent le score d'une unité. Pardubice domine le tiers médiant sans marquer. En dernier vingt, le HCO force pour revenir au score, sans succès alors que Hyka creuse encore l'écart. Le Dynamo remporte un troisième succès cette saison.

hcmotor.cz Le Motor renverse Hradec Králové en prolongation

Le Motor à domicile s'impose pour la troisième fois de suite en déjouant Mountfield en prolongation. Dans une première période équilibrée, aucune des deux équipes ne trouve la faille. Beaucoup pénalisés et malmenés au deuxième tiers les locaux tiennent bon et parviennent même à passer devant en fin de période. Une mauvaise relance de l'arrière-garde des lions permet à Gulaš de partir seul en contre, son premier tir est stoppé mais le palet reste devant le gardien, Gulaš le récupère et le pousse au fond. Mountfield surdomine la dernière période pour revenir, en vain dans un premier temps face au virevoltant Hrachovina. Finalement au bout du bout, Miškář met à la cage, le portier des automobilistes repousse, Perret qui a suivit propulse au fond et égalise à 1'10 de la sirène finale. Il faut disputer une prolongation et sur une action bizarre la partie s'achève. Touché après un contact un joueur local reste au sol mais le jeu continue, le Motor ne défend plus qu'à deux. Martinec y voit une occasion et sort son gardien pour jouer à quatre contre deux pendant que le joueur local se dirige lentement vers le banc. Kubík récupère la rondelle et envoie au loin dans la cage vide pour faire exploser le public de České Budějovice.

Litvínov continue d'assurer avec une troisième victoire consécutive, ses partisans se sont régalés dans ce net succès contre Liberec. Surdominateurs au premier tiers, les pétrochimistes enfoncent leur adversaire et inscrivent trois buts signés Ondřej Kaše, Kirk et Abdul. Les BTL se réveillent à la reprise et Perez débloque leur compteur. Liberec sombre sous les fautes et sa défense qui posait des questions est clairement larguée en laissant passer 27 lancers dans ces seules vingt minutes ! Král fait de son mieux mais finit logiquement par céder dans les dernières secondes de la période. Koblasa converti enfin un powerplay local. Le jeu s'équilibre au dernier tiers, cependant les Bílí Tygři ne peuvent changer le tableau d'affichage. Ils s'inclinent nettement et continuent de boitiller dans ce début de saison. A l'inverse le Verva impressionnant occupe la troisième place !

Mladá Boleslav offre à son bouillant public, la première victoire de la saison à domicile, sa deuxième de suite. Les lions enfoncent encore un peu plus la Kometa, battu pour la quatrième fois et toujours sans le moindre point. Dans un premier tiers plutôt morose, les deux équipes se neutralisent avec un but chacune. Le BK passe l'épaule au tiers médiant avec deux buts. Profitant de l'indiscipline des visiteurs, les verts inscrivent encore deux buts en powerplay au dernier tiers signés Lántoši et Fořt. Brno se relance brutalement en fin de partie avec deux buts dans la même minute mais il n'en reste à peine deux. Söderlund met fin aux espoirs de la comète avec un dernier but en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

** : Tomáš Fořt (BK Mladá Boleslav)

