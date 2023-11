Oceláři Třinec - HC Olomouc : 5-0

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 2-1 TAB

Verva Litvínov - Mountfield HK : 0-2

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 3-6

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 5-3

: 5-2

Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 0-2



Les Bílí Tygři renversent Kladno au dernier tiers

Kladno après deux revers de suite espère rebondir devant ses partisans mais ce ne sera pas facile face à des Bílí Tygři qui reviennent fort avec deux victoires sur leur trois derniers matchs. Il ne falait pas arriver en retard à la patinoire, Klepiš derrière la cage sert Kusý dans l'angle qui glisse au fond après 10 petites secondes de jeu. Profitant de l'incroyable indiscipline locale, Filippi dans le cercle droit parvient à glisser au fond dans un angle complètement fermé et égalise. Au début du deuxième vingt, alors en infériorité les Rytíři repassent devant. Strnad subtilise la rondelle et contre, son tir mi-hauteur fait trembler les filets. Les locaux continuent de dominer, en powerplay Klepiš envoie un missile de la bleue et troue le but. Il faut moins d'une minute à Rychlovský d'un excellent lancer en lucarne pour rapprocher le score. Dès la reprise, Klíma enfonce la défense glisse au deuxième poteau, Vlach dévie, le puck heurte le gardien local et termine au fond. Une drôle d'égalisation mais les visiteurs s'en satisfont. A quatre contre quatre les tigres blancs frappent encore. Rychlovský entre en zone et fonce au but, au dernier moment il dévie au second poteau où Bulíř propulse au fond. Liberec mène pour la première fois de la partie, mais ne s'arrête pas là. Alors qu'ils évoluent en infériorité, les Bílí Tygři scorent. Rychlovský seul en break efface le gardien et alourdit la mise. Trois buts en trois minutes, le match est complètement renversé. Kladno tente de revenir, mais sans succès, Rychlovský alourdit la mise et complète le hat trick en cage vide. Liberec confirme son retour et sa cinquième place.

Le Dynamo remporte une quatrième victoire consécutive et compte désormais sept points d'avance sur son dauphin en tête du championnat. Une victoire acquise à Vítkovice avec un blanchissage (28 arrêts) de Klouček. Un unique but de Říčka a suffi pour Pardubice avant un deuxième en cage vide.

Le Sparta a assuré sur sa glace pour dominer Plzeň et revenir à un point de la deuxième place. Les deux équipes se séparent sur un score de parité après une période avec un but de chaque côté. Les locaux mettent les bouchées doubles au début du tiers, Forman et Němeček leur donnent un double avantage. Les Indiens inversent la tendance et parviennent à égaliser avec des réalisations signées Piskáček et Hrabík. Mais profitant d'un powerplay, Praha repasse devant. Les spartiates tiennent la corde jusqu'au bout et Forman ajoute un dernier but en cage vide.