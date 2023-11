Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Retournement Litvínov remporte son match après avoir été mené 3-0. Le Sparta reste devant, et les Oceláři derrière. Brno, Mountfield, le Motor et Olomouc tous vainqueurs suivent dans cet ordre Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2023 à 21:25 Tweeter

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 6-4

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 2-3 TAB

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 1-2 TAB

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 1-3

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 4-3 ap

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 2-5

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 2-1



Photographe : Hynek Haruda pour hcltv.cz Litvínov renverse Karlovy Vary et confirme sa bonne place

Litvínov remporte une victoire renversante à domicile face à l'Energie. Le premier tiers est plutôt équilibré mais ce sont les visiteurs qui vont faire le métier pour frapper à deux reprises. Cernoch ouvre la marque, deux minutes plus tard Hladonik double la mise en powerplay. Dès la reprise, Koffer aloudit la marque à 3-0. Kirk débloque enfin le compteur local en suppériorité. La machine pétrochimiste se met en route, Kudrna rapproche la mise. Deux minutes plus tard Koblasa a égalisé. Profitant d'un powerplay, Kirk donne l'avantage aux locaux dans une arena survoltée. Litvínov continue son show au dernier tiers, Zygmunt et Abdul marquent à leur tour pour monter à 6-3. Karlovy Vary réduit anecdotiquement la marque. Les raffineurs confortent leur troisième place à un point de la deuxième. KV recule au neuvième rang.

Le Sparta conforte sa deuxième place et enfonce encore un peu plus Vítkovice, vaincu pour la quatrième fois d'affilée et qui n'arrive toujours pas à sortir du fond du trou. Les visiteurs dominent nettement le premier tiers mais sans scorer. Dans un deuxième tiers plus équilibré, Krejčík donne l'avantage aux Pragois. Dès la reprise, Barinka, la nouvelle recrue égalise. Les spartiates reprennent leur jeu et parviennent à marquer deux nouvelles fois pour s'assurer la victoire dans l'Est.

Victoire laborieuse et aux tirs au but pour les Oceláři sur la glace de Mladá Boleslav après avoir été mené 2-0 après un tiers. Le quadruple champion en titre a réussi à revenir au score avant de l'emporter sur une séance de fusillade bien gérée. Třinec reste quatrième, le BK se rapproche à une longueur de la sortie du gouffre.

Brno remporte une victoire inespérée contre le leader Pardubice. La Kometa prend rapidement le devants au premier tiers puis Zbořil double la mise en break contre le cours du jeu. Kousal réduit le score peu après. Le Dynamo archi domine, Kaut égalise au début du dernier tiers. Paulovič donne l'avantage aux chevaux qui semblent se diriger vers une nouvelle victoire, en toute fin de match, les arbitres donnent une faute inexistante aux visiteurs. - Rytíři Kladno : 2-1remporte une victoire renversante à domicile face à l'. Le premier tiers est plutôt équilibré mais ce sont les visiteurs qui vont faire le métier pour frapper à deux reprises.ouvre la marque, deux minutes plus tarddouble la mise en powerplay. Dès la reprise,aloudit la marque à 3-0.débloque enfin le compteur local en suppériorité. La machine pétrochimiste se met en route,rapproche la mise. Deux minutes plus tarda égalisé. Profitant d'un powerplay,donne l'avantage aux locaux dans une arena survoltée. Litvínov continue son show au dernier tiers,etmarquent à leur tour pour monter à 6-3. Karlovy Vary réduit anecdotiquement la marque. Les raffineurs confortent leur troisième place à un point de la deuxième. KV recule au neuvième rang.Leconforte sa deuxième place et enfonce encore un peu plus, vaincu pour la quatrième fois d'affilée et qui n'arrive toujours pas à sortir du fond du trou. Les visiteurs dominent nettement le premier tiers mais sans scorer. Dans un deuxième tiers plus équilibré,donne l'avantage aux Pragois. Dès la reprise,, la nouvelle recrue égalise. Les spartiates reprennent leur jeu et parviennent à marquer deux nouvelles fois pour s'assurer la victoire dans l'Est.Victoire laborieuse et aux tirs au but pour lessur la glace deaprès avoir été mené 2-0 après un tiers. Le quadruple champion en titre a réussi à revenir au score avant de l'emporter sur une séance de fusillade bien gérée. Třinec reste quatrième, le BK se rapproche à une longueur de la sortie du gouffre.remporte une victoire inespérée contre le leader. La Kometa prend rapidement le devants au premier tiers puisdouble la mise en break contre le cours du jeu.réduit le score peu après. Le Dynamo archi domine,égalise au début du dernier tiers.donne l'avantage aux chevaux qui semblent se diriger vers une nouvelle victoire, en toute fin de match, les arbitres donnent une faute inexistante aux visiteurs. Pospíšil égalise en powerplay in extremis. La prolongation est dominée complètement par le Dynamo mais Cingel le surprend en contre et offre la victoire à la comète qui s'en sort plus que bien.

mountfieldhk.cz Mountfield domine Kladno de justesse

Petit mais précieux succès pour Mountfield qui déjoue Kladno d'une seule longueur et remonte septième. égalise en powerplay in extremis. La prolongation est dominée complètement par le Dynamo maisle surprend en contre et offre la victoire à la comète qui s'en sort plus que bien.Petit mais précieux succès pourqui déjoued'une seule longueur et remonte septième. Pytlík ouvre le score pour les chevaliers mais Perret égalise en powerplay pour son quatrième but de la saison. Les Rytíři dominent mais c'est bien Eberle qui met les lions devant. Les locaux tiennent le choc et parviennent à l'emporter.

Fin de série pour Liberec qui s'incline lourdement à domicile face au Motor. Un excellent début de match permet aux visiteurs de mener 3-0 au début du deuxième tiers. Un doublé d ' Ordoš contre son ancienne équipe creuse définitivement l'avance. Les deux buts des Bílí Tygři ont été marqué par Rychlovský. České Budějovice remonte au huitième rang, Liberec voit sa cinquième place menacée.

Victoire difficile pour Olomouc à Plzeň dans le duel des mal classés. Pour ouvrait la marque en powerplay côté local dès l'entame du match. Kunc égalise au quart d'heure de jeu et puis plus rien. La très nette domination du HCO n'aboutit pas et il faut disputer une séance de tirs au but, que les coqs finissent par remporter pour doubler leur adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Liam Kirk (Verva Litvínov)

** : Lukáš Cingel (Kometa Brno)

* : Jan Ordoš (Motor České Budějovice) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo