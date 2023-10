Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Seule la victoire compte Les Bílí Tygři s'imposent sur le fil à České Budějovice Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/10/2023 à 20:12 Tweeter

Bílí Tygři Liberec : 3-4 ap (1-0, 1-3, 1-0, 0-1)



hcmotor.cz Les Bílí Tygři remportent une victoire serrée à České Budějovice

Deuxième match avancé de la 8ème journée de la semaine. Le Motor en pleine forme en ce début de saison pointe fièrement à la 4ème place, il reste sur deux succès de suite et espère enchaîner à domicile. En face, Liberec est à la peine avec à peine deux victoires mais la dernière en date face au puissant Dynamo a redonné des couleurs aux hommes de Pešán. Il faudra confirmer en Bohême du Sud.

Le premier tiers est équilibré et disputé, cependant les locaux sont plus tranchants et vont ouvrir la marque dans les derniers instants. Pech lancé en break fait s'alonger Hrenák, il ne peut le déjouer et poursuit sa route derrière la cage, il remet devant et parvient à mettre au fond (1-0).

Dès la reprise, les visiteurs égalisent. Melancon entre en zone, il remet plein axe pour Hawryluk qui fait trembler les filets d'un tir à mi-hauteur (1-1).

La partie s'emballe et les tigres blancs sont sur tous les coups. Moins d'une minute plus tard, Vlach dans l'angle fermé trouve la faille et permet aux siens de mener au score (1-2).

České Budějovice se relance mais ne parvient pas à revenir à hauteur, à l'inverse son adversaire fait preuve de réalisme. Birner en break vient trouver la faille en profitant de l'écran des défenseurs locaux (1-3).

Le Motor retourne patiemment à ses affaires, sous pression Liberec doit concéder une faute, puis une seconde. A cinq contre trois, les locaux font tourner pour réduire la marque. A la bleue, Milan Gulaš envoie un missile qui fait exploser les filets (2-3).

Les Bílí Tygři s'accrochent au dernier tiers mais ils sont complètement sous la domination sans partage des locaux. Profitant d'un powerplay, Kubík envoie un coup de canon depuis le cercle droit pour égaliser (3-3).

Les deux équipes gèrent tranquillement jusqu'à la sirène qui débouche sur une prolongation. Le Motor tient le palet, mais va se faire piéger de manière fort contestable. Filippi fait trébucher Doudera qui s'étale et perd la rondelle, les arbitres laissent jouer, Filippi récupère et lance Flynn seul en break il échoue sur Hrachovina, mais Filippi qui a suivit propulse le rebond au fond et met fin à la partie dans un immense concert de sifflets (3-4).

Une fin de match un peu amère pour cette belle partie. Liberec bondit à la septième place provisoirement puisque ses adversaires ne joueront que demain. Le Motor qui prend un point peut espérer se maintenir dans les places protégées.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Milan Gulaš

