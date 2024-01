Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Survie et derbys Mladá Boleslav marque des points importants dans la lutte pour le maintien. Le Dynamo et la Kometa remportent leur derby. Le Sparta mène toujours la danse suivit par Pardubice, Třinec et Litvínov tous vainqueurs. Plzeň se replace Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/01/2024 à 21:10 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 0-3

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 4-3 ap

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 4-3 TAB

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 2-1

Kometa Brno - HC Olomouc : 4-3

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 3-4

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 2-3



Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Mladá Boleslav déjoue Kladno aux tirs au but pour sa survie

Le match des derniers entre Mladá Boleslav à trois points derrière les Rytíři. Les lions archi dominateurs sont pourtant menés au score avant que Lántoši n'égalise en powerplay. Par deux fois le BK prend les devant au tiers médiant grâce à Skalický et Pitule. Mais les chevaliers parviennent à revenir deux fois au score, Smoleňák d'abord puis Tralmaks en powerplay. Le dernier tiers est plus calme et les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. La prolongation ne donne rien et il faut donc une séance de fusillade pour régler la question. Lintuniemi et Fořt marquent côté MB tandis que seul Sideroff trouve l'ouverture pour Kladno. Nouvelle victoire pour Mladá Boleslav dans le choc du fond de tableau, les derniers se rapprochent à deux longueurs de leur adversaire et donc de la sortie du tunnel.

En bas de tableau, Plzeň remporte une victoire clé contre Vítkovice son premier poursuivant. Au premier tiers, Indrák ouvre le score, Matýs double la marque au tiers médiant. Krieger ne tarde pas à débloquer le compteur visiteur. Les Indiens cadenassent et empêchent tout retour de leur adversaire. Un succès qui permet au club de Škoda de grimper au dixième rang.

Le Sparta reste leader avec un succès important remporté à Liberec. Malgré une domination très nette des Pragois au premier tiers, les deux équipes se séparent sur un score de parité avec deux buts chacune. Vlach remet les tigres blancs devant au tiers médiant, mais un doublé de Horák renverse la partie et met les spartiates devant, ils le resteront jusqu'à la sirène finale.

hcdynamo.cz Le Dynamo remporte le derby contre Mountfield

Le Dynamo reste dans le sillage toujours avec ses deux matchs de retard. Il a remporté le derby à Hradec Králové. Un excellent début de match permet à Čerešňák puis Radil de donner une confortable avance, qui sera coupée en deux en powerplay par Šťastný. Les chevaux reprennent le large au deuxième tiers par Kaut. C'est encore, Šťastný qui permet aux locaux de recoller encore en suppériorité. Pardubice neutralise le dernier vingt et s'impose logiquement.

Les Oceláři s'imposent tranquillement à Karlovy Vary pour se maintenir sur le podium. Très dominateurs aux deux premiers vingt, les dragons doivent se contenter d'un petit but l'inévitable Růžička. Au dernier tiers, Voženílek double la mise en powerplay avant de marquer son deuxième but en cage vide. Kacetl blanchi avec 25 arrêts.

Litvínov se maintient dans les bonnes places avec un succès étriqué contre České Budějovice. Pourtant dans un premier tiers parfaitement géré, les locaux menaient 3-1 grâce à Koblasa, Abdul et Zīle. Le Motor cartonne au deuxième tiers et Kondelík puis Gulaš marquent et les visiteurs égalisent. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et doivent se départager en prolongation. Bénéficiant d'un powerplay, Hlava donne la victoire aux pétrochimistes.

La Kometa s'impose dans le derby de Moravie face à Olomouc. Une victoire serrée acquise grâce à un doublé de Kollár et trois points de Flek. Brno poursuit sa remontée vers le premier wagon de poursuivant immobilisé après ses défaites généralisées.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

* : Roman Horák (Sparta Praha)











