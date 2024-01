Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Suspense et cartons Le Sparta, le Dynamo, les Oceláři, Plzeň l'emportent dans des matchs à suspense. Victoire également serrée pour Litvínov. Par contre, Brno et Liberec cartonnent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2024 à 21:10 Tweeter

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 4-3 ap

Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice : 3-4 ap

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 4-3

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 1-2 TAB

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 7-1

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 5-2

Mountfield HK - Sparta Praha : 2-3 TAB



Les Oceláři ont peiné à domicile mais sauve les meubles en s'imposant en prolongation face à České Budějovice. Malgré une nette domination des locaux, les visiteurs ouvrent le score par Kachyňa. Le Motor parfaitement réaliste double la mise en powerplay par Kubík. České Budějovice sombre au tiers médiant face à une impressionnante unité spéciale locale. Nestrašil, Voženílek et Roman marquent tous les trois en powerplay pour complèment renverser la partie. Le Motor redémarre au dernier tiers, solide et dangereux, Kubík égalise logiquement. Dos à dos les deux équipes disputent une prolongation, celle-ci tourne court lorsque l'inévitable Růžička donne la victoire aux dragons à 30 secondes du début.

Litvínov se rapproche un peu du podium avec une victoire compliquée face aux Rytíři. Pourtant les raffineurs avaient démarré parfaitement le match avec deux buts inscrits au premier tiers. Profitant d'un powerplay, l'inévitable Tralmaks rapproche le score. Koblasa trouve le fond des filets pour redonner de l'air aux locaux. Kladno presse et Ticháček permet aux siens de recoller en toute fin de période. Les pétrochomistes alourdissent la mise au dernier tiers mais se font rapprocher juste après. Ils tiennent jusqu'au bout laborieusement pour accrocher la victoire. La bande à Jágr (désormais au quatrième bloc) reste dernier du général avec cette fois deux points de retard.

Les Bílí Tygři rebondissent après deux revers en surclassant Olomouc. La partie commence de la pire manière pour les locaux qui encaissent deux buts dans les 54 premières secondes de jeu. Filippi en powerplay, réduit l'écart. Le HCO domine nettement le deuxième tiers mais ne peut marquer. A l'inverse, Flynn et Faško-Rudáš marquent pour égaliser puis donner l'avantage à Liberec avec seulement 5 lancers ! Toujours très dominés au dernier tiers, les locaux inscrivent encore deux buts à rien. Liberec reste non loin des places protégées et peut espérer les rejoindre.

Brno aligne une quatrième victoire de suite en écrasant Vítkovice et remonte au sixième rang. Flek inscrit un doublé et trois points, même total pour Ščotka. Deux points sont inscrits pour Moses, Ďaloga Osburn et Pospíšil.

Plzeň arrache la victoire aux tirs au but à Mladá Boleslav et remonte au neuvième rang. Le point pris par les lions les éloignent encore un peu de la dernière place. Le premier tiers est équilibré, Fořt ouvre la marque pour les locaux, mais le meilleur défenseur de la ligue, Zámorský, frappe encore et égalise. MB surclasse son adversaire tout le match et bombarde de tous côtés mais Pavlát repousse pas moins de 40 lancers. Finalement aux tirs au but, le portier des Indiens repousse les trois tireurs locaux, tandis que les trois premières tentatives de son équipe sont toutes marquées.

Le Dynamo revient de loin et arrache la victoire à Karlovy Vary, un point qui semble bêtement perdu pour le club rutilant, mais au vue de la physionomie du match, c'est un nouveau petit miracle pour les chevaux. Parfaitement efficace au premier tiers, l'Energie marque par deux fois grâce à Hladonik et Rachůnek. Le deuxième tiers équilibré voit le score en rester là, Jiskra inscrit un troisième but local dès la reprise du dernier tiers. Alors que Pardubice semble promis aux chiens, Košťálek débloque enfin le compteur visiteur. A la mi-tiers, Paulovič rapproche la marque. Le Dynamo continue de canonner de tous les côtés et Dvořák égalise dans un silence de mort. Il faut disputer une prolongation, mais sur un contre les locaux sont pénalisés. Le powerplay de Pardubice tourne, Hyka dévie parfaitement dans le cercle gauche pour Kaut qui reprend victorieusement.

Le Sparta se maintient premier de justesse en s'imposant aux tirs au but chez Mountfield. Les spartiates prennent l'ascendant au premier tiers grâce à Konečný. Après un bon tiers médiant, Němeček double la mise. Les lions montrent les dents au dernier tiers, un doublé de Okuliar en powerplay permet aux locaux d'égaliser. En prolongation, Mountfield récupère un powerplay, sort son gardien, mais même à cinq contre trois ne trouve pas la faille. Okuliar seul au second poteau face à une cage complètement vide, rate sa reprise et se prend le casque dans les mains. Aux tirs au but, Lukáš se troue complètement et se fait déjouer à trois reprises. Praha l'emporte donc et reste leader.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : David Kaše (Verva Litvínov)

*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : David Kaše (Verva Litvínov)

* : Jan Ščotka (Kometa Brno)











