Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Suspense et petits scores Les Oceláři l'emportent sur un petit score, Litvínov s'impose ŕ Brno aux tirs au but Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2024 ŕ 21:05 Tweeter

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 2-0 (1-0)

Kometa Brno - Verva Litvínov : 1-2 TAB (0-1)



hcverva.cz Litvínov s'impose aux tirs au but ŕ Brno grâce ŕ un solide Tomek

Brno démarre les playoffs devant ses partisans pour un duel inédit contre Litvínov - Motor České Budějovice : 2-0 (1-0)Kometa Brno -: 1-2 TAB (0-1)démarre les playoffs devant ses partisans pour un duel inédit contre Furch, toujours bien installé devant sa cage. Šalda en break parvient toutefois à le surprendre côté mitaine et débloque les compteurs pétrochimistes à la mi-tiers. La Kometa est un peu plus créative au tiers médiant mais Tomek continue de la déjouer inlassablement. Après quarante minutes, les locaux sont toujours bredouilles. Le dernier tiers est plus équilibré, Litvínov tient son avance et tente même de se mettre définitivement à l'abri. Le temps file en faveur des visiteurs, les locaux sortent leur gardien en fin de match alors qu'ils bénéficient d'un powerplay, mais ils n'y arrivent pas. Finalement à 1'28 de la sirène finale, le coup de canon de Cingel depuis la bleue finit au fond pour une égalisation improbable. Il faut disputer une prolongation pour ce premier match. Les pénalités sont nombreuses dans la prolongation. La Kometa domine mais le score reste identique. Litvínov reste dangereux en contre. Ondřej Kaše se retrouve face à la cage ouverte mais il tire sur le poteau. Les occasions sont importantes de part et d'autres, Pospíšil dévie au second poteau pour Cingel qui manque sa reprise. Hlava seul en break voit son tir dévié par Furch. Dans les derniers instants, Koblasa lance sur le poteau. Il faut disputer une séance de tirs au but, où comme dans le match les deux gardiens s'illustrent. David Kaše et Flek sont les seuls à marquer, donc encore un partout après les cinq tentatives. Après deux nouvelles tentatives ratées de part et d'autres, Gazda marque et Brno croit tenir la victoire, mais Ondřej Kaše marque également et l'égalité se poursuit. Vincour est déjoué par Tomek. Ondřej Kaše y retourne et une fois encore il fusille Furch, les chimistes ont trouvé la formule et peuvent exulter, ils tiennent leur première victoire à l'extérieur.

Photographie : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Les Oceláři gagnent le match 1 contre České Budějovice

La série démarre à domicile pour le quadruple champion en titre, Třinec qui reçoit le Motor qualifié aisément du premier tour. Les dragons sont plus dangereux et dominent durant la première période mais le score reste vierge après vingt minutes de jeu. La partie s'équilibre au tiers médiant, les visiteurs sont plus incisifs en début de période mais ils ne parviennent pas à déjouer le portier local. Les deux équipes continuent de se neutraliser dans un jeu propre et agréable. Après quarante minutes de jeu il n'y a toujours pas eu du but. Les Oceláři se portent à l'assaut au début du troisième tiers, Růžička contourne la zone, remet pour Nedomlel à la bleue, il lance puissamment, Hrachovina, bien masqué par Voženílek, est battu. Les locaux devant au score, réduisent l'allure et s'accrochent à leur petite avance. České Budějovice contre bien et tente de revenir à égalité. Mazanec continue de multiplier les arrêts et blanchit avec 22 arrêts. En fin de match avec le gardien sorti, le Motor met une pression infernale. Nestrašil récupère et parvient à contrer avant de lancer dans la cage vide. Premier succès important mais pas éblouissant pour Třinec, match 2 dès demain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)

** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

* : Matěj Tomek (Verva Litvínov) qui espère briller. Les locaux sont pénalisés à plusieurs reprises mais le powerplay de l'ouest n'est pas très efficace et ne parvient pas à déjouer, toujours bien installé devant sa cage.en break parvient toutefois à le surprendre côté mitaine et débloque les compteurs pétrochimistes à la mi-tiers. La Kometa est un peu plus créative au tiers médiant maiscontinue de la déjouer inlassablement. Après quarante minutes, les locaux sont toujours bredouilles. Le dernier tiers est plus équilibré, Litvínov tient son avance et tente même de se mettre définitivement à l'abri. Le temps file en faveur des visiteurs, les locaux sortent leur gardien en fin de match alors qu'ils bénéficient d'un powerplay, mais ils n'y arrivent pas. Finalement à 1'28 de la sirène finale, le coup de canon dedepuis la bleue finit au fond pour une égalisation improbable. Il faut disputer une prolongation pour ce premier match. Les pénalités sont nombreuses dans la prolongation. La Kometa domine mais le score reste identique. Litvínov reste dangereux en contre.se retrouve face à la cage ouverte mais il tire sur le poteau. Les occasions sont importantes de part et d'autres,dévie au second poteau pourqui manque sa reprise.seul en break voit son tir dévié par. Dans les derniers instants,lance sur le poteau. Il faut disputer une séance de tirs au but, où comme dans le match les deux gardiens s'illustrent.etsont les seuls à marquer, donc encore un partout après les cinq tentatives. Après deux nouvelles tentatives ratées de part et d'autres,marque et Brno croit tenir la victoire, maismarque également et l'égalité se poursuit.est déjoué pary retourne et une fois encore il fusille, les chimistes ont trouvé la formule et peuvent exulter, ils tiennent leur première victoire à l'extérieur.La série démarre à domicile pour le quadruple champion en titre,qui reçoit lequalifié aisément du premier tour. Les dragons sont plus dangereux et dominent durant la première période mais le score reste vierge après vingt minutes de jeu. La partie s'équilibre au tiers médiant, les visiteurs sont plus incisifs en début de période mais ils ne parviennent pas à déjouer le portier local. Les deux équipes continuent de se neutraliser dans un jeu propre et agréable. Après quarante minutes de jeu il n'y a toujours pas eu du but. Les Oceláři se portent à l'assaut au début du troisième tiers,contourne la zone, remet pourà la bleue, il lance puissamment,, bien masqué par, est battu. Les locaux devant au score, réduisent l'allure et s'accrochent à leur petite avance. České Budějovice contre bien et tente de revenir à égalité.continue de multiplier les arrêts et blanchit avec 22 arrêts. En fin de match avec le gardien sorti, le Motor met une pression infernale.récupère et parvient à contrer avant de lancer dans la cage vide. Premier succès important mais pas éblouissant pour Třinec, match 2 dès demain.*** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)* : Matěj Tomek (Verva Litvínov)

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo