TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Suspense et victoire importante Brno l'emporte ŕ Praha en fusillade et s'empare du quatričme rang. Le Dynamo et Třinec cartonnent. Mountfield assure en milieu de tableau. Vítkovice et Plzeň continuent de marquer des points important dans le ventre mou Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2024 ŕ 20:45

Sparta Praha - Kometa Brno : 4-5 TAB

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 5-2

Energie Karlovy Vary - Mountfield HK : 0-3

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 3-4 ap

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 0-1

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 7-1

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 1-2



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Brno l'emporte ŕ Praha aux tirs au but et passe quatričme

La Kometa remporte sur le fil un match au sommet à Praha. Malmenée au premier tiers, elle parvient toutefois à trouver la faille à deux reprises et sort en tête 2-1 après vingt minutes. La partie s'emballe au tiers médiant, Forman égalise mais Pospíšil remet les siens devant. Le Sparta fait l'effort et marque deux fois en deux minutes pour prendre les commandes. Cingel arrache l'égalisation dans les dernières minutes du tiers sur un powerplay. Le club de la capitale continue sa domination mais le score ne bouge plus jusqu'à la sirène finale. La prolongation est serrée mais ne donne rien. Aux tirs au but, Brno fait carton plein avec trois buts sur ses trois tentatives. Praha n'en réussit qu'une sur quatre, c'est fini. Victoire très importante pour Brno qui profite de la défaite de ses trois concurrents pour passer quatrième. Le Sparta prend du retard sur la première place.

En effet, le Dynamo a infligé une déroute à Liberec et s'échappe en tête. Les chevaux faisaient déjà la différence au premier tiers avec quatre buts. Deux étaient inscrits au deuxième et un septième en dernière période. Říčka termine avec trois points, Hyka, Vála, Dvořák, Pánik et Radil en ont marqué deux.

Les Oceláři infligent une lourde défaite à Litvínov qui peine en cette fin de saison régulière. Pourtant tout avait bien commencé pour les visiteurs qui ouvrent le score dès la première minute grâce à un slap dévastateur de Zīle. Ils continuent de dominer le premier tiers mais le score ne bouge pas. Les métallurgistes cognent au tiers médiant avec trois buts dont un doublé pour Nestrašil les deux fois en powerplay. Třinec inscrit deux nouveaux buts au dernier tiers.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Lukáš Pařík blanchit l'Energie, Mountfield se relance

Mountfield renoue avec le succès en remportant avec un confiance un bon succès à Karlovy Vary, qui alignait un deuxième match en deux jours et qui s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée. Cette fois l'Energie n'a pas réussi à marquer le moindre but et Pařík blanchit avec 27 arrêts. Les lions ont marqué leurs trois buts au tiers médiant signés Lalancette, Okuliar et Pavelka. Pas de changement ni pour HK qui reste 8 ni pour KV toujours douzième.

Vítkovice remporte un match très important à Olomouc. Il revient à trois points de son adversaire du jour avec un match en moins. Rihards Bukarts et Barinka permettent aux mineurs de faire le job. Klimeš a encore fait un gros match avec 28 arrêts.

Plzeň remporte de justesse à Kladno une deuxième victoire en deux jours. Zámorský ouvre la marque à la fin d'un premier tiers dominé. Procházka égalise à la fin du tiers médiant. Les chevaliers haussent le ton, Smoleňák donne l'avantage avant que Tralmaks ne double la mise. Rekonen rapproche le score à deux minutes du terme, Kladno panique et Martenet est expulsé. Holešinský égalise. La prolongation permet aux Indiens toujours en powerplay d'en finir toujours grâce à Holešinský.

Mladá Boleslav se relance avec une victoire sur le plus petit des scores à České Budějovice. L'unique but de la partie a été inscrit par Lántoši. Malgré une domination de tous les instants et 34 lancers, le Motor n'a pas pu déjouer Růžička qui blanchit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Růžička (BK Mladá Boleslav)

** : Lukáš Cingel (Kometa Brno)

*** : Jan Růžička (BK Mladá Boleslav)

** : Lukáš Cingel (Kometa Brno)

* : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)











