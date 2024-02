Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Tout va pour le mieux La Kometa l'a emporté à Litvínov, passe 5e, et n'est plus qu'à deux points des places protégées, avec un match de retard Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/02/2024 à 20:33 Tweeter

Verva Litvínov - Kometa Brno : 2-3 (0-1, 1-0, 1-2)



Photographe : Edvard Beneš pour hc-kometa.cz Kristián Pospíšil inscrit un doublé et Brno l'emporte à Litvínov

En match avancé, Litvínov quatrième, qui joue au yoyo avec une victoire et un revers sur ses derniers matchs, espère enchaîner une deuxième victoire de suite à domicile pour se maintenir dans les places protégées. En face, la Kometa en pleine forme reste sur deux succès de suite et sept sur ses huit derniers matchs. Septième avec un match de retard, Brno peut espérer raccrocher le premier wagon, mais pour cela il lui faut l'emporter dans le district de Most.

Le premier tiers démarre mal pour les locaux, pénalisés d'entrée. Ils parviennent à résister mais reste dans leur zone. Une relance catastrophique de la défense pétrochimiste est récupérée en zone par Zbořil qui remet pour Okál, il remet parfaitement dans l'axe pour Moses, seul face au gardien, il remporte son duel et ouvre le score (0-1).

Les locaux reprennent pied et haussent progressivement le ton, mais sans parvenir à revenir au score. Les deux équipes en restent là jusqu'au premier coup de sirène. Brno commence le tiers en powerplay et presse fort, sans succès. Litvínov repart de l'avant poussé par son public et parvient à faire mouche. Zeman slape de la bleue, David Kaše bien placé devant le but, dévie au fond et égalise (1-1).

La Kometa à son tour commet des fautes, mais parvient à résister aux powerplays des locaux. Ils mènent des dangereux contres mais le score ne bouge pas jusqu'à la fin du tiers.

Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour le dernier vingt. Litvínov revient en powerplay et fait sauter la banque. Jaks dévie derrière pour Koblasa qui reprend victorieusement dans une immense clameur (2-1).

Le jeu reste dans les crosses du Verva mais Brno se montre toujours dangereux en break. Sur un engagement gagné en zone offensive, Pospíšil vient ceuillir le gardien pour égaliser (2-2).

Litvínov repart de l'avant et tente de reprendre les devants, sans résultat. La Kometa commence a briller de mille feux et contre. Sur une contre offensive classique, Pospíšil remonte la glace et vient déjouer Zajíček d'un bon tir du poignet (2-3).

Les locaux repartent au charbon alors que le temps file. En fin de partie, ils sortent leur gardien et mitraillent. Un lancer rebondit sur la bande et revient dans l'axe, où Hlava et seul face à Furch, mais il tire sur le gardien. Kaše n'est pas assez rapide pour récupérer le rebond, repoussé par la défense, la messe est dite.

Brno remporte une victoire importante, la troisième de suite, pour s'emparer de la cinquième place, à deux longueurs derrière Litvínov, avec un match retard. Tout va pour le mieux.



Etoiles Hockey Hebdo :



** : David Kaše

