TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Trois ont déjà fini České Budějovice, Litvínov et Mountfield se qualifient en trois manches sèches. Liberec gagne enfin et prolonge la série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2024 à 10:54

Vary - Motor České Budějovice : 1-3 (0-3)

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 1-2 ap (0-3)

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 3-4 (2-1)

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 1-3 (0-3)



hcmotor.cz Le Motor renverse l'Energie et rejoint les quarts de finale

Le Motor qui s'était fait peur au match 2 arrive prudent à Karlovy Vary. Les locaux sont pénalisés d'entrée, l'inévitable Gulaš trouve déjà la faille pour donner l'avantage aux siens. Malgré cinq minutes de powerplay et de bonnes occasions, l'Energie ne peut revenir avant la première sirène. La deuxième période est hachée par les fautes, chaque équipe a ses chances, mais c'est bien Kondelík qui double la mise. KV peine à reprendre pied au dernier tiers, mais profitant d'un powerplay, Procházka rapproche le score. Espoirs de courte durée qui sont douchés dans la foulée par un nouveau but des automobilistes signé, Harris. České Budějovice maintient l'effort jusqu'au bout et s'impose pour la troisième fois. Le Motor se qualifie aisément et rejoint les quarts où il affrontera Třinec.

Mountfield a poursuivit sa route gagnante et inflige un troisième revers à Vítkovice qui est éliminé sans gloire. Dès la troisième minute de jeu, Freibergs de la bleue ouvre le score. HK domine le premier tiers et manque de doubler la mise sur pénalty. Le deuxième tiers est plus équilibré, Blain profite d'un powerplay pour doubler la marque. Au dernier tiers, Vítkovice sombre et multiplie les fautes dont une de cinq, fatale puisque Jergl creuse encore l'écart. En toute fin de match, Fridrich débloque enfin le compteur local, avec une assistance pour Claireaux mais il est trop tard. Transparents sur les deux derniers matchs, les mineurs n'auront pas pesé dans cette série. Mountfield rejoint logiquement les quarts de finale.

hcplzen.cz Litvínov gagne le match 3 à Plzeň et file en quarts

Plzeň dos au mur dans la série doit l'emporter à domicile pour continuer de lutter contre Litvínov. La partie commence en trombe pour les locaux, Bučko ouvre le score dès la première minute de jeu. Il ne faut que quarante secondes pour que Kudrna n'égalise. Après ce démarrage en fanfare, plus rien au niveau du score qui ne bouge plus jusqu'à la sirène finale. Pourtant les deux équipes mitraillent mais le portiers tiennent bon. Malgré de très nombreux powerplays, personne ne trouve la faille. Il faut donc disputer une prolongation, la première de cette série. Litvínov domine la prolongation, mais toujours sans marquer. Un 2+2 pour crosse haute scelle le sort des Indiens. Jurčík donne la victoire après 15 minutes supplémentaires. Plzeň n'avait pas les ressources pour renverser la tendance, Litvínov rejoint les quarts de finale pour y défier la Kometa Brno.

Olomouc pouvait conclure à domicile après ses deux belles victoires à Liberec. Les tigres blancs démarrent bien, dominent le premier tiers et Vlach donne l'avantage. Les coqs reviennent fort en deuxième période. Un doublé de Řezníček à une minute d'intervalle change complètement la donne. Liberec repart et Bulíř égalise. Les visiteurs sont plus dangereux mais Kusko remet les locaux devant en toute fin de période. Liberec continue de pousser au dernier tiers et Derner égalise. Une pénalité peu après coupe l'élan visiteur, mais non. Ivan fait une très longue passe depuis le coin et envoie Zachar seul en break, il glisse entre les pads de Sedláček et redonne l'avantage aux Bílí Tygři. Une avance qu'ils tiennent jusqu'au bout pour remporter enfin leur premier succès. La série se poursuit pour un quatrième match toujours à Olomouc cet après-midi.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Jurčík (Verva Litvínov)

** : Lukáš Derner (Bílí Tygři Liberec)

*** : Ondřej Jurčík (Verva Litvínov)

** : Lukáš Derner (Bílí Tygři Liberec)

* : Jan Štencel (Motor České Budějovice)











