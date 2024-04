Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un nouveau drama Le Dynamo remporte d'une longueur sa troisième victoire malgré les trois quarts du matchs largement maîtrisé et un 3-0 au début du dernier vingt Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2024 à 20:31 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-3 (0-3)



hcdynamo.cz Zohorna et le Dynamo signent une troisième victoire

Litvínov après deux revers serrés mais logiques à l'extérieur espère enfin débloquer son compteur dans cette demi-finale en profitant du soutien de ses indéfectibles partisans. Le Dynamo bien lancé dans cette finale doit être plus réaliste devant les filets et s'il l'emporte encore ce soir il sera dans une situation très favorable pour la suite.

Pardubice démarre pied au plancher la rencontre et se porte immédiatement à l'avant, les premiers lancers pleuvent sur le but local. Tomek tient bon mais sa défense est à la peine et subit. Litvínov ne parvient pas à renverser la tendance et reste acculé à la défensive. Finalement les efforts des chevaux portent. Kousal entre en zone et temporise à la bleue, il remet de l'autre côté pour Zohorna dont la reprise vient surprendre le gardien local (0-1).

Pardubice continue sa domination sans partage de la période, les contres adverses n'aboutissent pas où les tirs sont bloqués par la défense. Sous une pression infernale, les pétrochimistes sont contraints à la faute. Le powerplay pardubicien se place et pour une fois parvient à trouver une ouverture. Radil à la pointe du V dévie sur la gauche pour Čerešňák, sa reprise fulgurante troue le but pour doubler la mise (0-2).

Litvínov est sous le feu de son adversaire et ne parvient à rien, seulement un seul malheureux tir atteint la cage visiteuse sur ce tiers. Le Dynamo déroule et bombarde (17 lancers), dans l'ultime minute de jeu il récupère un deuxième powerplay. Celui-ci se poursuit au début du deuxième tiers mais ne donne rien de significatif. David Kaše seul en break échoue sur Will et ne peut récupérer le rebond car toute la brigade défensive de Bohême orientale lui tombe sur le dos. Le Dynamo reprend sa domination très nette du jeu, mais Tomek continue ses miracles devant sa ligne pour tenir bon et préserver le score. Litvínov va mieux qu'au premier vingt, mais ses contres ne permettent pas de déjouer l'impénétrable portier des chevaux.

Le Dynamo continue de bien gérer son jeu au dernier tiers, il contrôle la rondelle et fait le jeu. Les locaux tentent bien leur chance mais la porte reste fermée. Sedlák s'enfuit en contre, il sert Kousal au centre qui prolonge jusqu'à Radil de l'auitre côté, sa reprise finit au fond (0-3).

Logiquement les visiteurs creusent leur avance, résultat d'une surdomination. Mais dans la foulée, Litvínov débloque son compteur. Revenus à l'offensive, les locaux vont trouver l'ouverture. Baránek slape de la bleue, Demel dévie au fond (1-3). hcverva.cz Litvínov met la pression durant les dix dernières minutes

Les pétrochimistes accélèrent et se montrent dangereux, mais Will continue de repousser. A cinq minutes du terme, les locaux sortent déjà leur gardien. Stratégie payante puisqu'ils vont rapprochent la marque. Zīle canonne de la bleue, le tir est dévié par un joueur dynamiste, et retombe dans la palette de Ondřej Kaše qui n'a plus qu'à envoyer au fond dans le trafic (2-3).

Retour improbable pour le Verva qui recolle avec cinq minutes à faire. Le gardien reste sur le banc et Litvínov presse. Will repousse un lancer, un rebond glisse au second poteau mais personne ne peut reprendre alors que la foule se désespère. Le Dynamo s'en sort mais ne parvient pas à trouver la cage vide. La sirène donne une victoire plus que logique mais serrée à Pardubice qui a eu très peur en fin de partie. Avec trois victoires à zéro, la série est très largement en faveur des chevaux qui sont à un sabot de la finale. Litvínov sous l'eau les 3/4 de la partie a failli arracher le hold up sur sa glace et prouve à tous qu'elle n'est pas encore morte et surtout que son attaque bout encore. Demain, plus le choix il faudra l'emporter ou partir en vacances.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Robert Kousal

** : Lukáš Radil

Verva Litvínov -: 2-3 (0-3)Litvínov après deux revers serrés mais logiques à l'extérieur espère enfin débloquer son compteur dans cette demi-finale en profitant du soutien de ses indéfectibles partisans. Le Dynamo bien lancé dans cette finale doit être plus réaliste devant les filets et s'il l'emporte encore ce soir il sera dans une situation très favorable pour la suite.Pardubice démarre pied au plancher la rencontre et se porte immédiatement à l'avant, les premiers lancers pleuvent sur le but local.tient bon mais sa défense est à la peine et subit. Litvínov ne parvient pas à renverser la tendance et reste acculé à la défensive. Finalement les efforts des chevaux portent.entre en zone et temporise à la bleue, il remet de l'autre côté pourdont la reprise vient surprendre le gardien localPardubice continue sa domination sans partage de la période, les contres adverses n'aboutissent pas où les tirs sont bloqués par la défense. Sous une pression infernale, les pétrochimistes sont contraints à la faute. Le powerplay pardubicien se place et pour une fois parvient à trouver une ouverture.à la pointe du V dévie sur la gauche pour, sa reprise fulgurante troue le but pour doubler la miseLitvínov est sous le feu de son adversaire et ne parvient à rien, seulement un seul malheureux tir atteint la cage visiteuse sur ce tiers. Le Dynamo déroule et bombarde (17 lancers), dans l'ultime minute de jeu il récupère un deuxième powerplay. Celui-ci se poursuit au début du deuxième tiers mais ne donne rien de significatif.seul en break échoue suret ne peut récupérer le rebond car toute la brigade défensive de Bohême orientale lui tombe sur le dos. Le Dynamo reprend sa domination très nette du jeu, maiscontinue ses miracles devant sa ligne pour tenir bon et préserver le score. Litvínov va mieux qu'au premier vingt, mais ses contres ne permettent pas de déjouer l'impénétrable portier des chevaux.Le Dynamo continue de bien gérer son jeu au dernier tiers, il contrôle la rondelle et fait le jeu. Les locaux tentent bien leur chance mais la porte reste fermée.s'enfuit en contre, il sertau centre qui prolonge jusqu'àde l'auitre côté, sa reprise finit au fondLogiquement les visiteurs creusent leur avance, résultat d'une surdomination. Mais dans la foulée, Litvínov débloque son compteur. Revenus à l'offensive, les locaux vont trouver l'ouverture.slape de la bleue,dévie au fondLes pétrochimistes accélèrent et se montrent dangereux, maiscontinue de repousser. A cinq minutes du terme, les locaux sortent déjà leur gardien. Stratégie payante puisqu'ils vont rapprochent la marque.canonne de la bleue, le tir est dévié par un joueur dynamiste, et retombe dans la palette dequi n'a plus qu'à envoyer au fond dans le traficRetour improbable pour le Verva qui recolle avec cinq minutes à faire. Le gardien reste sur le banc et Litvínov presse. Will repousse un lancer, un rebond glisse au second poteau mais personne ne peut reprendre alors que la foule se désespère. Le Dynamo s'en sort mais ne parvient pas à trouver la cage vide. La sirène donne une victoire plus que logique mais serrée à Pardubice qui a eu très peur en fin de partie. Avec trois victoires à zéro, la série est très largement en faveur des chevaux qui sont à un sabot de la finale. Litvínov sous l'eau les 3/4 de la partie a failli arracher le hold up sur sa glace et prouve à tous qu'elle n'est pas encore morte et surtout que son attaque bout encore. Demain, plus le choix il faudra l'emporter ou partir en vacances.*** : Robert Kousal** : Lukáš Radil* : Ondřej Kaše











