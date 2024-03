Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un tigre blanc dans le moteur Les Bílí Tygři rugissent à domicile au match 5 et rejoignent les quarts de finale des playoffs Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2024 à 20:53 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 4-1 (3-2)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři de Liberec se qualifient pour les quarts de finale

Match décisif à Liberec, où les locaux et Olomouc s'affrontent une cinquième et dernière fois dans leur série. Seul le vainqueur pourra rejoindre les sept autres qualifiés pour les quarts de finale. Les tigres blancs restent sur deux victoires de suite et les coqs sont toujours privés de leur gardien titulaire. A domicile les BTL semblent donc favoris pour conclure mais il ne faut jurer de rien.

Les locaux démarrent en trombe la partie et se rue à l'assaut de la cage adverse. Rychlovský parvient à subtiliser le palet à la défense morave qui tentait de sortir de sa zone, il fonce au but et d'un joli mouvement glisse entre le poteau et le patin de Sedláček pour ouvrir le score dans une immense clameur après à peine deux minutes de jeu (1-0).

Les Bílí Tygři continuent d'imposer leur loi sur la glace, Švrček vient encastrer Flynn contre la bande, une vilaine charge à la tête qui provoque l'expulsion du joueur visiteur et cinq minutes de powerplay tandis que le sniper de Liberec rejoint les vestiaires avec une poche de glace sur la nuque. Heureusement le joueur reviendra au jeu au deuxième vingt. Le powerplay s'installe, le puck tourne, Filippi dans l'axe vient trouver la faille dans le "cinquième trou" du portier pour doubler la mise (2-0).

Liberec reste dominateur et obtient plus tard une nouvelle chance en suppériorité, mais ne peut pas en profiter pour creuser son avance. En difficultés, les visiteurs parviennent toutefois à revenir en toute fin de période sur une de leurs rares tentatives. Řezníček à la bleue envoie un missile dans le but local (2-1). Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec a nettement dominé Olomouc dans ce match 5

Liberec reste dominateur au tiers médiant mais tout de même un peu moins net qu'au premier. Les tirs s'enchaînent, mais le score reste identique, même en powerplay, les tigres blancs ne peuvent scorer. En contre pourtant le score s'élargit, Najman glisse parfaitement devant l'enclave, le puck rebondit sur le patin de Zachar et entre dans la cage (3-1).

Les coqs tentent bien de renverser la tendance mais sans succès malgré quelques bonnes occasions en fin de période. Olomouc accélère au dernier tiers, elle doit revenir au plus vite dans la partie. Les locaux sous pression concède une faute, la première de la partie. L'occasion est belle pour les Moraves, ils s'installent, font tourner et tentent mais Hrenák tient bon. Les Bílí Tygři laissent passer l'orage en maintenant le score, ils attendent leur heure. Filippi gagne l'engagement en zone offensive, il remet derrière pour Vlach qui envoie un missile directement sous la barre (4-1).

Le public explose, Olomouc touché est presque coulé. Le HCO repart courageusement à l'offensive, mais Liberec s'aggripe à sa triple avance, le plus dur est fait. Le jeu est efficacement sapé par les locaux, les Moraves ne sortent même pas leur gardien, ils n'y sont plus. La sirène les élimine et qualifie laborieusement les tigres blancs en quarts où ils affronteront le Sparta.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Filippi

** : TJ Melancon

